Adobe AI Forum Paris : quand l’IA passe de la promesse à l’orchestration opérationnelle du marketing

Mercredi 18 février 2026, Adobe réunira à Paris décideurs marketing, directions digitales et experts data à l’occasion de l’Adobe AI Forum Paris. Un format concentré, pensé comme un point d’étape sur l’intégration concrète de l’intelligence artificielle dans les métiers du marketing, de la création et de l’expérience client.

Au-delà de la démonstration technologique, l’événement revendique une ambition plus structurante : montrer comment l’IA, et en particulier l’IA dite agentique, transforme les chaînes de valeur marketing, les modes de collaboration et les arbitrages entre performance, créativité et responsabilité.

L’IA agentique comme nouveau socle des workflows marketing

Au cœur de la matinée, la plénière d’ouverture donnera le ton. Pour Adobe, l’enjeu n’est plus seulement d’augmenter les capacités créatives ou analytiques, mais de repenser l’orchestration des workflows. Agents intelligents, automatisation avancée, personnalisation à grande échelle : l’IA devient une couche active du marketing opérationnel.

Cette vision sera portée par Sophie Yannicopoulos, Hélène Delannoy et Kevin Bourlier, dirigeants d’Adobe France, qui reviendront sur l’évolution des plateformes Adobe vers des environnements capables de coordonner création, activation et pilotage en continu.

Du discours à l’épreuve du réel : retours d’expérience de grands groupes

L’un des marqueurs de l’événement tient à la place accordée aux usages concrets. Accor ouvrira la séquence clients avec un retour sur son parcours IA, présenté par Yassine Hachem, SVP E-Commerce & Customer Engagement. Une prise de parole attendue sur la manière dont un groupe mondial articule vision stratégique, montée en maturité et impact opérationnel.

Le dialogue se prolongera lors d’un fireside chat réunissant Adobe, Microsoft et Accenture Song, consacré à l’essor des workflows automatisés par des agents IA. L’occasion d’aborder sans détour les transformations des rôles marketing, les limites organisationnelles et les conditions réelles d’un passage à l’échelle.

Content supply chain, omnicanalité, adoption : les chantiers structurants

Les sessions thématiques, organisées en parcours au choix, dessinent une cartographie claire des priorités actuelles des directions marketing :

La content supply chain à l’ère de l’IA , avec un focus sur l’industrialisation de la production sans dilution de la qualité, à travers Adobe GenStudio, Firefly Services et Adobe Express.

L’orchestration de la transformation de l’entreprise , où Adobe et Accenture abordent l’alignement entre marketing, ventes, service client et opérations, dans une logique réellement omnicanale.

L’IA agentique appliquée à l’agilité marketing , illustrée par les retours de FDJ United et La Redoute, autour de l’automatisation, des insights temps réel et du pilotage fin des activations.

Les conditions d’une adoption réussie, enfin, avec une lecture plus transversale de la transformation IA, portée par Microsoft.

Responsabilité, gouvernance et sécurité des marques en filigrane

Sans en faire un axe marketing, Adobe place également la question de l’IA responsable au cœur de son discours : gouvernance des modèles, sécurité des marques, rôle de l’humain dans la prise de décision. Un positionnement qui résonne avec les préoccupations actuelles des grands annonceurs, confrontés à la fois à l’accélération technologique et à une pression réglementaire croissante.

Un format court, orienté décideurs

La matinée se veut dense et pragmatique. Plus qu’un événement de lancement produit, l’Adobe AI Forum Paris s’inscrit comme un moment de clarification: où en est réellement l’IA dans les organisations marketing, et quelles architectures, techniques, humaines, opérationnelles, permettent d’en capter la valeur sans perdre le contrôle.

Un rendez-vous qui intéressera en priorité les directions marketing, digitales et data en quête de repères concrets, à l’heure où l’IA cesse d’être un sujet d’exploration pour devenir un levier de structuration.