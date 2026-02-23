Israël : six acteurs émergents de la defense tech

Israël s’impose comme un terrain d’expérimentation avancé pour les technologies militaires de nouvelle génération. Dans un écosystème où les passerelles entre recherche académique, unités technologiques d’élite et capital-risque sont structurelles, les cycles d’innovation sont courts et la mise en production rapide.

La singularité israélienne ne tient pas uniquement à la densité de ses ingénieurs ou à la proximité entre startups et forces armées. Elle réside dans une approche systémique : intégrer rapidement des technologies civiles (intelligence artificielle, vision par ordinateur, edge computing, cybersécurité, robotique) au sein d’architectures militaires opérationnelles. Là où les industriels traditionnels privilégient des plateformes fermées et des cycles longs, une nouvelle génération d’acteurs mise sur des briques modulaires, interopérables et orientées logiciel.

Dans ce contexte, la menace drone, la guerre électronique, la sécurisation des systèmes autonomes et la coordination multi-capteurs redessinent les priorités des armées occidentales. La supériorité ne dépend plus uniquement de la puissance de feu, mais de la précision algorithmique, de la résilience des communications et de la capacité à orchestrer des flottes hybrides en temps réel.

Les startups présentées ci-dessous, de la conduite de tir assistée par intelligence artificielle à l’orchestration multi-drones, en passant par la neutralisation radiofréquence et la protection contre le spoofing GNSS, illustrent cette évolution.

Smart Shooter : conduite de tir augmentée par IA face à la menace drone

C’est le doyen de notre sélection mais il n’en est pas moins innovant, fondé en 2011 par Michal Mor et Avshalom Ehrlich, anciens de Rafael Advanced Defense Systems, Smart Shooter est implantée au kibboutz Yagur, dans le nord d’Israël. L’entreprise conçoit des systèmes électro-optiques de conduite de tir destinés aux armes légères, reposant sur une technologie propriétaire baptisée SMASH.

Cette technologie combine intelligence artificielle et vision par ordinateur pour assister le tireur dans l’acquisition et l’engagement de cibles terrestres ou aériennes, fixes ou mobiles. Le fonctionnement repose sur une séquence verrouillage–suivi–tir : une fois la cible identifiée, le système calcule la trajectoire et n’autorise le départ du coup que lorsque la probabilité d’impact est maximale.

La gamme comprend les modèles SMASH 2000, SMASH 3000 ainsi que le SMASH Hopper, tourelle téléopérée intégrable sur véhicules ou plateformes robotisées. Le système Dagger a notamment été employé dans des opérations de lutte contre des drones d’attaque durant la guerre dite « Swords of Iron ».

Au cours des neuf premiers mois de 2025, Smart Shooter a généré 20,8 millions de dollars de revenus (environ 17,7 millions d’euros). Début février, le carnet de commandes atteignait 35,2 millions de dollars (environ 30 millions d’euros).

Kela Technologies : plateforme d’orchestration modulaire pour architectures militaires ouvertes

Fondée en 2024 à Tel Aviv, Kela Technologies développe une plateforme logicielle ouverte destinée à accélérer l’intégration de technologies commerciales (drones, capteurs, systèmes de communication et outils d’intelligence artificielle) dans les architectures militaires existantes.

La société a levé plus de 100 millions de dollars (environ 85 millions d’euros) auprès de Sequoia Capital, Lux Capital et In-Q-Tel. Sa plateforme agit comme une couche d’orchestration permettant de connecter rapidement des briques technologiques civiles aux infrastructures de commandement et de contrôle.

Kela a signé un accord exclusif avec Starling Inc. pour intégrer et déployer en Israël le drone autonome Pathfinder X, un système eVTOL à voilure fixe capable d’opérer depuis une station autonome inférieure à un mètre carré, avec une portée de 160 kilomètres et une autonomie de 2,5 heures.

D-Fend Solutions : neutralisation radiofréquence non cinétique des drones

Fondée en 2017 à Ra’anana, D-Fend Solutions développe une approche non cinétique de lutte anti-drones (C-UAS), fondée sur l’exploitation des liaisons radiofréquence plutôt que sur le brouillage large bande ou la destruction physique.

Sa plateforme EnforceAir détecte, identifie et prend le contrôle de drones non autorisés en manipulant leurs communications RF afin de les rediriger vers une zone d’atterrissage sécurisée, sans perturber les réseaux environnants.

Skana Robotics : plateforme amphibie autonome pour zones littorales contestées

La startup israélienne Skana Robotics, fondée en 2023 à Tel Aviv, développe l’Alligator, une plateforme amphibie autonome capable d’opérer sans port ni infrastructure. Long de 10,5 mètres, doté d’un tirant d’eau de 0,4 mètre, l’engin peut embarquer jusqu’à 1 500 kg de charge utile.

La société a levé environ 4,3 millions de dollars en pré-seed et prévoit un tour Seed en 2026.

Regulus Cyber : sécurisation des systèmes autonomes contre le spoofing GNSS

Regulus Cyber développe des solutions de cybersécurité dédiées aux systèmes autonomes terrestres et aériens. La société s’attaque au spoofing GNSS, qui consiste à injecter de faux signaux GPS pour manipuler la position d’un appareil.

Sa suite Pyramid comprend notamment le module GPS SP, capable de distinguer les signaux satellitaires authentiques des signaux malveillants. La société a levé environ 6,3 millions de dollars (environ 5,4 millions d’euros).

eyesAtop : orchestration multi-drones et coordination tactique

eyesAtop développe une plateforme militaire d’orchestration et de gestion de flottes de drones destinée aux forces armées et aux unités de sécurité.

Sa technologie, annoncée au niveau TRL 9, repose sur un contrôleur universel indépendant des fabricants et une unité centrale multi-drones permettant de coordonner simultanément des plateformes hétérogènes.

La plateforme intègre une couche d’edge-AI permettant l’analyse vidéo, le géoréférencement des cibles, la cartographie dynamique et la planification de mission dans des environnements contestés.