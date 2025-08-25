Écran publicitaire : un levier puissant pour capter l’attention et booster votre visibilité

Un écran publicitaire bien placé attire immédiatement le regard grâce à son contenu dynamique et à sa luminosité. Ce support technologique moderne combine communication commerciale et innovation pour renforcer la visibilité d’une enseigne. De la vitrine animée à l’écran géant en showroom, les entreprises exploitent ce dispositif pour diffuser un message clair, pertinent et efficace.

Un affichage dynamique qui marque les esprits

Contrairement à une affiche statique, un écran attire davantage le client grâce à son aspect multimédia (image, vidéo, animation). D’après une étude Ipsos, 75 % des personnes interrogées mémorisent un message diffusé sur écran dynamique. Le pourcentage baisse à 44 % pour une affiche papier.

Cette efficacité repose sur :

la richesse du contenu multimédia (photos, vidéos, animations interactives),

la forte luminosité des écrans, visibles même à distance en plein jour,

le format portrait ou paysage qui s’adapte selon le besoin.

Un écran vitrine devient un véritable aimant à regards : 70 % des consommateurs déclarent regarder les contenus diffusés. Dans un point de vente, près de 89 % des clients se montrent réceptifs aux messages commerciaux.

Améliorer l’expérience client et l’image en magasin

L’installation d’un écran comme l’écran publicitaire Digilor ne se limite pas à la promotion des produits. C’est aussi un moyen de réduire la perception du temps d’attente en caisse, en diffusant des contenus divertissants. Ce service supplémentaire améliore le confort du client, valorise l’enseigne et stimule les achats d’impulsion.

Une communication agile et réactive

L’un des grands avantages de l’affichage dynamique est la possibilité de gérer le contenu à distance, en temps réel. Grâce à un logiciel de digital signage, l’exploitant met à jour facilement ses campagnes publicitaires :

lancer une nouvelle offre promotionnelle

diffuser une vidéo produit commercial

partager une information importante

Un tel outil permet d’ajuster une campagne en fonction de la météo, de l’heure ou du stock disponible. C’est un choix stratégique pour booster les ventes et améliorer l’image de marque.

Chez Carrefour, un produit affiché en tête de gondole sur un écran dynamique a vu ses ventes progresser dans 75 % des cas, avec des hausses de 10 à 45 % selon la catégorie.

Des usages multiples dans différents secteurs

Magasins et points de vente : un écran en vitrine attire du trafic même en dehors des horaires d’ouverture et valorise les nouveautés. À l’intérieur, il met en avant un produit ou un service complémentaire.

Agences immobilières : un dispositif en vitrine diffuse en continu des annonces avec photos HD, vidéos ou visites virtuelles. Même à minuit, les passants peuvent découvrir des appartements et maisons disponibles. En option, un écran tactile interactif permet aux visiteurs de naviguer et de laisser leurs coordonnées.

Instituts de beauté et salons de coiffure : affichage de tendances, photos avant/après, démonstrations de soins. L’écran améliore l’image du salon et incite à tester de nouvelles prestations. Par ailleurs, il peut même divertir les clients en salle d’attente avec des tutoriels.

Agences de voyages : un écran dynamique transforme la vitrine en fenêtre sur le monde, en diffusant des paysages paradisiaques, des offres de séjour ou des promotions.

Du petit format 24 pouces au grand écran géant, du format portrait au paysage, l’installation se fait selon le besoin :

Vitrine de magasin

Showroom

Événement

Boulevard animé

Agence commerciale.

La qualité des écrans disponibles assure une diffusion fluide et une communication continue, 24h/24 et 7j/7. Les formats disponibles sont également variés : moniteur classique, dalle géante LED, totem digital, et même le chevalet numérique mobile facile à installer à l’entrée d’un commerce.

Choisir un écran publicitaire dynamique, c’est investir dans un support de communication moderne, réactif et attractif. C’est un outil qui répond aux besoins concrets des entreprises. En intégrant des écrans publicitaires dans votre stratégie, vous créez une expérience plus riche et interactive pour vos clients.