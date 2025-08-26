Aerospacelab lève 94 millions d’euros pour accélérer l’industrialisation des satellites européens

Avec Aerospacelab, le spatial européen, s’ouvre à une nouvelle dimension industrielle. Avec le soutien de la Banque européenne d’investissement, et de fonds d’investissements à l’instar d’xAnge, Aerospacelab entend franchir un seuil de « production de masse » sur le continent afin de répondre à la demande mondiale pour les microsatellites, qui ne cesse d’accélérer.

En 2024, le marché mondial des nanosatellites et microsatellites était estimé à près de 4 milliards de dollars et pourrait atteindre 14 milliards d’ici 2030, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 20 % entre 2025 et 2030. Quant à l’Europe, la taille du marché satellitaire atteignait environ 12,4 milliards de dollars en 2025, avec une progression annuelle attendue de l’ordre de 10 %. Malgré cette dynamique, c’est l’Amérique du Nord qui concentre environ la moitié du marché des petits satellites, portée par SpaceX, Amazon Kuiper et OneWeb, tandis que l’Europe ne capte qu’entre 15 % et 17 % de la production mondiale.

Dans ce contexte, Aerospacelab veut combler le déficit industriel européen. À Charleroi, la société fondée en 2018 par Benoît Deper construit une usine de 16 000 m², présentée comme l’une des plus importantes infrastructures de production de satellites en Europe. Prévue pour 2026, cette installation doit employer 300 personnes et produire plusieurs centaines de microsatellites par an. L’objectif est de proposer une alternative européenne face aux capacités industrielles américaines et chinoises, en s’appuyant sur une conception modulaire et une chaîne automatisée pour réduire les coûts et accélérer les mises en orbite.

La France dispose d’acteurs spécialisés comme Hemeria, focalisé sur les nanosatellites, et l’Italie avec Leonardo prépare sa propre constellation militaire et civile d’une quarantaine d’unités d’ici 2028. Aux Pays-Bas, ISISpace s’impose comme l’un des principaux fournisseurs de CubeSats. Ces initiatives témoignent d’une dynamique réelle mais dispersée, loin des cadences de SpaceX et Planet Labs. L’usine d’Aerospacelab, pensée pour la série et l’intégration verticale, cherche à franchir ce seuil industriel qui manque encore au spatial européen.

Pour financer cette nouvelle étape, la société a réuni 56 millions d’euros en equity auprès d’Airbus Ventures, d’un véhicule lié à la famille Dassault, d’Imec.xpand II, de BNP Paribas Fortis Private Equity, du groupe Space Opportunities Syndicate, du fonds flamand Torus Capital, de l’entrepreneur Marc Dubaere ainsi que du fonds d’investissement XAnge, déjà présent depuis la serie A réalisée en 2019. À ce financement s’ajoute un apport de 38 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, portant le total du tour à 94 millions d’euros. Depuis sa création, Aerospacelab a levé 105 millions d’euros pour devenir l’un des rares candidats à l’industrialisation du spatial en Europe.