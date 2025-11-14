Le nouveau Netlinking : et si les backlinks avaient un visage ?

ƒDe nos jours, les backlinks ne sont plus de simples vecteurs de popularité : ils racontent une histoire, portent une voix, incarnent une entité. À l’heure où Google s’appuie de plus en plus sur l’EEAT (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), les marques n’ont plus le choix : leur netlinking doit être à la hauteur de leurs contenus. Finis les échanges de liens sur des sites impersonnels : un bon backlink se construit, se choisit, se mérite. Il doit être le fruit d’une légitimité partagée, d’une collaboration entre supports crédibles et d’un partage initié par un auteur avéré.

Mais dans un contexte où les éditeurs brouillent parfois les pistes, choisir de bons liens peut devenir un travail titanesque, chronophage et épineux, tant il faut vérifier les kpi un par un. Chez Cybercité on a fait le choix de nous orienter le plus possible vers des sites E-E-A-T-friendly, incarnés par des auteurs ou des marques réelles.

Quels sont les clés pour s’en rapprocher le plus possible ? On vous guide :

1/ Vérifier le trafic du site

Quand on évalue un site pour y placer un backlink , le trafic est souvent le premier indicateur à observer. Mais attention, le chiffre ne dit pas tout !

→ le volume ne rime pas avec valeur : 100K visites ne riment à rien s’il s’agit de clics générés par des mots-clés sans aucun rapport avec la thématique du site concerné. Parfois, une proportion de ce trafic peut même être générée artificiellement pour gonfler les kpi d’un éditeur et par la même occasion le prix de son backlink.

→ il vaut mieux vérifier une courbe plutôt que le trafic du mois en cours : privilégiez un trafic stable dans le temps. Vérifiez si ce volume de visites existe depuis longtemps ou s’il n’accuse pas une baisse sévère depuis les 12 derniers mois (auquel cas, cela pourrait avoir été provoqué par un update de Google).

→ décortiquez quelles pages sont les plus actives : un site qui capte tout son trafic sur une petit poignée d’url seulement, ce n’est pas bon signe. Si le site est performant d’un point de vue SEO et éditorial, alors c’est tout un ensemble de contenus qui doit performer

2/ Vérifier la bonne thématique du site éditeur

Idéalement, vous devez choisir des éditeurs dont la thématique est commune à celle de votre site. Car un bon backlink doit disposer d’un contexte sémantique cohérent. Pour ce faire, vérifiez :

→ si le site éditeur est généraliste ou spécialiste de la thématique. La préférence doit aller à un site à mono-expertise. Néanmoins, il faut parfois savoir ouvrir ses chakras, surtout si vos campagnes de liens visent du volume : dans ces cas, il est envisageable de publier un article et son lien au sein d’une catégorie de site généraliste. Pensez juste à vérifier si la catégorie possède un bon socle de visibilité dans les résultats de recherche !

→ vérifiez la présence du site dans les serp sur des mots-clés phares de votre thématique : s’il y a du volume en top 30 de Google, alors oui vous pouvez considérer que le site possède plus ou moins une expertise sur le sujet. Au-delà de la 3ème page, nous partons du principe que ce sera insuffisant pour vous transmettre une popularité sémantiquement explicite.

→ si vous n’avez guère le temps pour toutes ces vérifications, vous pouvez toujours vous appuyer sur l’analyse du TTF (Topical Trust Flow) que fournissent les outils Majestic et Seobserver. Bien que la métrique soit manipulable, elle peut vous donner un premier ordre d’idée dans le tri des supports identifiés.

3/ Analyser la popularité de l’éditeur

Un site qui reçoit des liens est, en théorie, un site “populaire”. Mais comme pour le trafic, le nombre brut de domaines référents ne suffit pas à évaluer sa valeur. Ce qui compte, c’est la qualité du profil de liens.

→ vérifiez toujours l’origine des liens : est-ce que ce sont des sites thématisés, crédibles, et eux-mêmes bien positionnés ? Ou des sites obscurs, hors sujet, voire toxiques ? Un bon profil de popularité repose sur des liens cohérents et légitimes, pas juste empilés les uns sur les autres.

→ comme pour le trafic, il faut observer l’historique de ces liens : une chute brutale du nombre de domaines référents peut signaler une pénalité ou une perte de crédibilité suite à une refonte ou une expiration momentanée du nom de domaine. À l’inverse, une croissance trop rapide est souvent le signe d’une stratégie agressive… et potentiellement ni qualitative ni durable.

→ si vous manquez de temps, il existe un autre kpi issu de seobserver et Majestic qui saura vous guider : le TF (trust flow). Même si là aussi le scoring est manipulable, vous pouvez vous appuyer sur lui pour amorcer votre réflexion. Ce score de qualité s’étend de 0 à 100 et plus le site sera proche de zéro, plus ses domaines référents seront peu quali. Cherchez donc a minima des sites dont le TF dépasse 20, ce sera au moins ça de pris !

4/ Vérifier l’existence d’une entité avérée

Dans un contexte où Google valorise l’authenticité et l’expertise, il ne suffit plus qu’un site publie du contenu : il doit être incarné par un auteur ou une marque compétent.e.

→ qui prend la parole sur le site ? Est-ce un média ? Une entreprise répertoriée ? Un auteur clairement mentionné ? Un site sans mentions légales, sans rubrique “à propos” ou sans auteur connu, c’est un mauvais signal pour Google.

→ l’expertise revendiquée vous semble-elle démontrée ? En tant qu’internaute, feriez-vous confiance en ce site ? Vérifiez s’il existe des prises de parole ailleurs que sur le site, des publications ou même une présence sur des réseaux professionnels du type LinkedIn.

→ voyez-vous un « visage derrière le lien » ? À l’heure du E-E-A-T, le lien doit être un relais de confiance (et celle-ci passe par une entité crédible et bien visible). Recherchez sur Google, et donc en dehors du site, le nom de la marque ou de l’auteur afin de vérifier s’ils sont cités par des tiers.

5/ Pas de bon lien sans bonne stratégie

Un backlink n’est pas une rustine SEO qu’on colle pour faire joli. Il doit s’inscrire dans une stratégie globale, pensée en amont, nourrie par l’analyse d’un secteur d’activité et structurée dans une logique d’identité de marque.

→ l’analyse de marché est indispensable avant de vous lancer dans une campagne : qui sont vos concurrents ? Quels sont vos micro-marchés et/ ou top mots-clés ? Si vous savez contre qui vous vous battez, il est plus simple de quantifier l’artillerie (et le budget qui va avec).

→ stratégie de contenu : ne placez pas vos liens dans du contenu vide ou artificiel. Produisez (ou exigez) un contenu utile, informatif, bien sourcé et optimisé : quels sont vos forces, vos innovations, vos valeurs, vos éléments différenciants ? Maîtrisez l’art du story telling et suscitez l’envie de cliquer sur le lien sortant. Evidemment, anticipez les optimisations SEO requises pour un bon ranking dans les résultats de recherche : sujet original, balise title optimisées, titres Hn riches et séquencés, etc.

→ suivi de diffusion : assurez-vous que l’article porteur du lien soit bien publié, bien structuré… et surtout indexé. Car spoiler : une page non indexée, c’est un lien fantôme ! Suivez ensuite les performances de chaque nouveau lien et ajustez votre campagne en fil rouge, sur les 12 mois de l’année, en mettant l’intensité lors des pics saisonniers identifiés.

Et si vous repreniez le contrôle de votre popularité ?

Vous l’aurez compris : dans un environnement SEO de plus en plus exigeant, le netlinking reste un levier fondamental… à condition d’être maîtrisé ! Sourcer un bon lien, aujourd’hui, c’est réaliser un vrai travail de fond : choisir le bon site, vérifier sa légitimité, son audience, son incarnation… et surtout, l’inscrire dans une stratégie éditoriale cohérente.