FRAM confie sa prochaine campagne à l’agence St Johns Isoskèle

Avec sa prochaine campagne de communication, FRAM ouvre un nouveau chapitre de son expression de marque. L’enseigne a choisi l’agence St Johns Isoskèle pour imaginer et orchestrer un dispositif ambitieux, pensé pour faire rayonner toute la richesse, la diversité et la modernité de son offre, tout en renforçant le lien historique qui unit FRAM aux Français.

Dans un contexte où les attentes des voyageurs évoluent, la marque réaffirme ce qui fait sa singularité depuis toujours : cette capacité rare à concilier des aspirations que l’on oppose souvent. Le voyage et les vacances. L’évasion et le confort. La découverte et le lâcher-prise.

Un insight universel au cœur de la création.

À l’origine de la réflexion stratégique, un constat simple, partagé par toutes les générations : partir en vacances, c’est souvent devoir choisir. Se reposer ou s’aventurer. Se poser ou explorer. Un dilemme intime, presque existentiel, qui traverse l’expérience de chaque vacancier.

C’est autour de cette tension que St Johns Isoskèle a construit son approche créative, positionnant FRAM comme la réponse évidente à ce dilemme. Une marque capable de réunir ce qui semble opposé : le calme et l’action, l’aventure et la sérénité, le collectif et les moments pour soi.

« Le dilemme », un film complice et contemporain.

Cette vision prend forme dans un film publicitaire de 20 secondes, intitulé Le dilemme. Tourné en Thaïlande et produit par Caviar, le film repose sur une mécanique visuelle et narrative forte : le dialogue intérieur entre deux facettes de soi, le “moi tranquille” et le “moi aventurier”.

Face à face, ces deux voix s’opposent, débattent et se renvoient la balle, incarnant avec humour ce tiraillement familier des vacances. Jusqu’à ce que la solution s’impose d’elle-même : avec FRAM, il n’y a plus besoin de choisir. Le film joue ainsi sur les oppositions avec légèreté et rythme, pour faire émerger une vérité simple et universelle.

Une nouvelle prise de parole dès janvier 2026.

Diffusée à partir de janvier 2026 sur les écrans, cette campagne marque une nouvelle étape dans l’expression de la marque FRAM. Une prise de parole moderne, complice et accessible, qui affirme plus que jamais la promesse de la marque : permettre de vivre pleinement toutes les facettes des vacances, sans compromis.