SealSQ entre en négociations exclusives avec QUOBLY, alors que la startup grenobloise préparait une levée d’environ 100 millions d’euros

Le groupe suisse WISeKey, via sa filiale SEALSQ, a annoncé la signature d’un Memorandum of Understanding non contraignant ouvrant des négociations exclusives avec les actionnaires de Quobly, en vue d’un investissement stratégique pouvant conduire à une prise de participation majoritaire.

L’opération envisagée, encore soumise aux conditions usuelles (audits, accords définitifs, autorisations réglementaires et sociales), porterait sur un investissement total d’environ 200 millions de dollars, en contrepartie d’une prise de contrôle majoritaire de l’entreprise grenobloise.

Une opération structurée en plusieurs étapes

Selon le communiqué, la transaction serait organisée en plusieurs phases, avec une entrée minoritaire initiale, suivie, potentiellement, d’une montée au capital. Cette structuration reflète la nature encore exploratoire et capitalistique du quantique matériel, ainsi que les enjeux industriels associés à son passage à l’échelle.

Les deux entreprises étaient déjà liées par un accord de collaboration stratégique annoncé en novembre 2025, visant à rapprocher technologies de calcul quantique et solutions de sécurité post-quantique.

Quobly, en parallèle d’un projet de levée significative

Au moment de l’annonce, Quobly était en cours de préparation d’une levée de fonds d’environ 100 millions d’euros, comme l’indiquait Maud Vinet sur le plateau de FW.MEDIA. Cette levée devait accompagner la poursuite de son programme industriel et technologique autour des processeurs quantiques en silicium.

Fondée en 2022 à Grenoble, Quobly développe des puces quantiques basées sur le silicium, compatibles avec les procédés industriels de la microélectronique. L’entreprise s’appuie sur plus de quinze ans de travaux de recherche issus de collaborations entre CEA-Leti et CNRS, et revendique une approche orientée vers la fabrication à grande échelle.

Quobly a levé 19 millions d’euros en 2023, puis 21 millions d’euros en 2025, pour financer notamment son programme Q100T, présenté comme une étape vers le calcul quantique tolérant aux fautes. La startup compte également un partenariat stratégique avec STMicroelectronics pour accélérer l’industrialisation de ses technologies.

Sécurité post-quantique et calcul quantique intégrés

SEALSQ inscrit cette opération dans sa stratégie quantique, soutenue par un Quantum Fund dédié, avec l’objectif affiché de développer des infrastructures quantiques « secure-by-design ». Le projet commun vise à intégrer nativement des mécanismes de sécurité résistants au quantique directement au niveau matériel, plutôt que comme une couche logicielle additionnelle.

Les secteurs ciblés incluent notamment la défense, le renseignement, les services financiers, la pharmacie et d’autres infrastructures critiques.