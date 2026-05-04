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GAMESTOP lance une offre non amicale de 55,5 milliards de dollars sur EBAY pour se repositionner dans le recommerce

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04/05/2026
1 minute de lecture

GameStop a annoncé une offre non sollicitée à 125 dollars par action pour acquérir eBay, valorisant la plateforme à 55,5 milliards de dollars, soit une prime de 46 %. Le groupe, qui a constitué une participation de 5 %, propose un financement mixte (cash et actions) appuyé par 20 milliards de dollars de dette, tout en évoquant un recours direct aux actionnaires en cas de refus.

Portée par son CEO Ryan Cohen, l’opération vise à transformer GameStop en acteur central du recommerce en s’appuyant sur eBay comme plateforme globale. L’objectif est de combiner infrastructure physique et marketplace numérique : les 1 600 magasins GameStop deviendraient des points d’authentification, de collecte et de logistique, afin de structurer une offre intégrée face à Amazon et aux plateformes comme Vinted.

Mais le déséquilibre financier reste majeur : GameStop (environ 12 milliards de dollars de valorisation) tente de racheter un groupe près de quatre fois plus important, alors même qu’eBay affiche une croissance de 18 % de son volume d’affaires et une rentabilité en progression. L’opération s’apparente ainsi à une tentative de pivot stratégique, où la valorisation héritée du phénomène meme stock serait mobilisée pour financer un repositionnement industriel.

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