Les événements à ne pas rater pour comprendre la montée en puissance du quantique en 2026

Le quantique ne relève plus d’un horizon théorique réservé aux laboratoires. Des entreprises comme Pasqal, Quobly ou Alice & Bob en France, mais aussi IBM, Google ou IonQ aux États-Unis, structurent désormais un écosystème où se croisent recherche fondamentale, capital-risque et stratégies industrielles.

Sans encore produire de rupture comparable à celle de l’intelligence artificielle, le quantique s’installe progressivement comme une infrastructure critique en devenir, au croisement du calcul, de la cybersécurité, de l’énergie et de la défense. L’Europe tente d’y construire une filière cohérente, tandis que les États-Unis accélèrent via leurs géants technologiques et leurs programmes fédéraux, et que la Chine avance sur une logique plus intégrée, combinant recherche, industrie et puissance publique.

Dans ce contexte, les événements spécialisés jouent un rôle particulier : ils ne se contentent pas de présenter des avancées, ils révèlent les lignes de fracture d’un marché encore instable, entre science, capital et souveraineté.

Voici les rendez-vous à suivre en 2026 pour lire, au-delà du discours, l’état réel de la course au quantique.

📍 Amsterdam, Pays-Bas – 📅 11-12 juin 2026

À Paris et désormais à Amsterdam, Hello Tomorrow s’est imposé comme le principal carrefour européen de la deeptech. L’événement se distingue par sa capacité à faire dialoguer des mondes qui, traditionnellement, s’ignorent : chercheurs, entrepreneurs, industriels et investisseurs.

Le quantique y est traité sans emphase excessive. Il n’est ni présenté comme une révolution immédiate, ni relégué au rang de curiosité scientifique. Il apparaît pour ce qu’il est en 2026 : une technologie en transition, encore incertaine, mais déjà suffisamment structurée pour attirer des capitaux et des talents.

Ce qu’il faut observer ici n’est pas tant la maturité des technologies que leur capacité à franchir un seuil décisif : celui du passage du laboratoire à la startup. Combien de projets quantiques émergent réellement ? À quel niveau de maturité ? Avec quels modèles économiques ? Autant d’indicateurs qui permettent de distinguer les trajectoires crédibles des récits spéculatifs.

Focus

Passage science → startup → financement

Maturité des projets quantiques

Attractivité pour les investisseurs

Intervenants clés

Xavier Duportet, CEO, Hello Tomorrow ; Georges-Olivier Reymond, CEO, Pasqal ; Ilana Wisby, CEO, Oxford Quantum Circuits ; Jean-François Bobier, Partner & Director, Boston Consulting Group ; Olivier Ezratty, DECODE QUANTUM ; Robert Sutor, ex VP Quantum, IBM.

📍 Paris, France – 📅 16 juin 2026

Co-fondé par Fanny Bouton et Damien Gromier, et organisé à Station F, France Quantum constitue le point de convergence de l’écosystème français. L’événement rassemble laboratoires publics, startups deeptech, industriels et représentants de l’État autour d’un objectif explicite : transformer une excellence scientifique en capacité industrielle.

La spécificité française tient à cette articulation étroite entre recherche académique et stratégie publique. Là où d’autres marchés laissent davantage de place au capital privé, la France tente de structurer une filière complète, du hardware aux applications, en passant par la formation et les infrastructures.

France Quantum permet ainsi de mesurer un basculement discret mais stratégique : le passage d’une politique d’investissement à une logique d’exécution. Qui signe des partenariats industriels ? Qui sort réellement du laboratoire ? Qui construit des briques technologiques exploitables à moyen terme ? Autant de signaux faibles, mais déterminants.

Focus

Construction d’une filière souveraine

Passage recherche → industrie

Coordination public / privé

Intervenants clés

Georges-Olivier Reymond, CEO, Pasqal ; Niccolo Somaschi, CEO, Quandela ; Théau Peronnin, CEO, Alice & Bob ; Olivier Ezratty, Decode Quantum; Elie Girard, ex CEO, Atos ; Valérie Pécresse, présidente, Région Île-de-France.

📍 Oslo, Norvège – 📅 22-24 juin 2026

À Oslo, IQT Nordics offre une lecture différente du quantique. Moins orienté « grand récit », l’événement met l’accent sur des applications concrètes : capteurs quantiques, communications sécurisées, intégration dans des systèmes industriels.

Les pays nordiques avancent selon une logique pragmatique : plutôt que d’attendre une percée du calcul quantique universel, ils développent des cas d’usage ciblés, souvent moins visibles mais plus proches du marché.

C’est ici que l’on observe un phénomène clé : la fragmentation du quantique en plusieurs verticales industrielles, dont certaines, notamment les capteurs, pourraient atteindre une maturité bien avant les ordinateurs quantiques généralistes.

Et bien entendu, l’occasion de retrouver l’un des experts et évangélisateurs français sur le sujet en la personne d’Olivier Ezratty.

Focus

Capteurs quantiques

Applications industrielles

Communications sécurisées

Intervenants clés

Olivier Ezratty, DECODE QUANTUM ; Jan Goetz, CEO, IQM Quantum Computers ; Stephanie Simmons, fondatrice, Photonic Inc. ; Mikael Björk, professeur, KTH Royal Institute of Technology ; Anders Indset, auteur & investisseur ; représentant, Nordic Innovation.

📍 Londres, Royaume-Uni – 📅 16-17 juin 2026

À Londres, Commercialising Quantum Global se distingue par une approche volontairement pragmatique. L’événement ne cherche pas à démontrer le potentiel du quantique, mais à en tester la viabilité économique.

Les discussions portent moins sur la performance des machines que sur leur intégration dans des environnements réels : entreprises, chaînes logistiques, systèmes financiers ou infrastructures critiques. Cette confrontation au terrain est essentielle. Elle révèle les limites actuelles, mais aussi les conditions nécessaires à une adoption progressive.

Dans un écosystème encore marqué par l’incertitude, cet événement agit comme un filtre : il permet de distinguer les promesses technologiques des trajectoires industrielles crédibles.

Focus

Adoption entreprise

ROI et time-to-market

Intégration IA / HPC

Intervenants clés

Ilyas Khan, chairman, Quantinuum ; Jeannette Garcia, Senior Research Manager, IBM ; Michael Cuthbert, Director, NQCC ; John Levy, CEO, SEEQC ; représentant, Head of Innovation, HSBC ; représentant, Head of Research, Airbus.

📍 Toronto, Canada – 📅 13-18 septembre 2026

IEEE Quantum Week, ou QCE, constitue l’un des rendez-vous les plus exigeants sur le plan technique. L’événement réunit chercheurs, ingénieurs et industriels autour des questions fondamentales : architectures, correction d’erreurs, logiciels quantiques, interopérabilité.

Dans un paysage où les annonces spectaculaires sont fréquentes, QCE joue un rôle de stabilisateur. Il permet de mesurer ce qui fonctionne réellement — et ce qui reste hors de portée. Nombre de qubits exploitables, taux d’erreur, capacité de mise à l’échelle : autant de paramètres qui déterminent la crédibilité des acteurs.

Pour les décideurs, cet événement offre une lecture précieuse : non pas ce que le quantique promet, mais ce qu’il est effectivement capable de produire à court et moyen terme.

Focus

Architectures

Correction d’erreurs

Scalabilité

Intervenants clés

John Preskill, professeur, Caltech ; Michelle Simmons, CEO, Silicon Quantum Computing ; Jerry Chow, Director, IBM ; Krysta Svore, VP, Microsoft ; Hartmut Neven, Director, Google ; représentant, Director R&D, Intel.