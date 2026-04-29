CLEO LABS lève 1,5 million d’euros pour intégrer la conformité au cœur du développement produit

Longtemps cantonnée à une fonction de validation en bout de chaîne, la conformité réglementaire tend désormais à s’intégrer dès les premières phases de conception, au même titre que l’ingénierie ou la supply chain.

Lancer un produit sur plusieurs marchés implique de naviguer dans un environnement réglementaire fragmenté, évolutif et fortement dépendant des juridictions. Un objet aussi courant qu’un casque de vélo connecté peut mobiliser plus d’une centaine d’exigences distinctes, depuis les normes matériaux dès la phase de R&D jusqu’aux certifications locales, aux contraintes d’étiquetage ou aux obligations douanières. Cette complexité ne relève pas d’une surcharge ponctuelle, mais d’un phénomène structurel, amplifié par la multiplication des cadres réglementaires, qu’il s’agisse du passeport produit numérique ou des obligations de reporting extra-financier comme la Corporate Sustainability Reporting Directive.

Dans ce contexte, la conformité ne se limite plus à une exigence juridique, mais devient une variable opérationnelle du time-to-market, susceptible d’accélérer ou de bloquer une commercialisation. C’est précisément sur ce point de friction que Cleo Labs construit sa proposition. La startup développe une plateforme d’intelligence artificielle conçue pour transformer un flux réglementaire hétérogène en données structurées, directement exploitables par les équipes produit et conformité.

Son architecture repose sur MARIA, un système multi-agents capable de surveiller en continu plus de 25 000 autorités réglementaires dans 106 pays. L’objectif n’est pas seulement d’agréger de l’information, mais de la contextualiser en fonction d’un produit et d’un marché donné, puis d’en extraire des obligations opérationnelles. La plateforme permet ainsi de générer en amont des checklists de conformité et d’assurer un suivi continu des évolutions réglementaires, avec une analyse de leur impact sur les activités. Chaque résultat est validé par des experts juridiques selon un principe de “human-in-the-loop”, qui vise à préserver un niveau de fiabilité compatible avec des décisions industrielles.

Cette hybridation entre automatisation et validation humaine traduit une tension propre à la RegTech. L’enjeu n’est pas uniquement de produire de l’information, mais de la rendre exploitable sans transférer un risque juridique excessif aux utilisateurs. Cleo Labs tente ici de concilier scalabilité et responsabilité, dans un domaine où l’erreur peut se traduire par des rappels produits, des sanctions financières ou des blocages logistiques.

« Notre ambition est de transformer la conformité réglementaire, aujourd’hui perçue comme une contrainte, en un levier stratégique pour les entreprises. Grâce à l’IA, il devient possible d’anticiper plutôt que de subir », explique Naomie Halioua co fondatrice de Cleo Labs. La conformité est ainsi pensée non plus comme un filtre final, mais comme un outil d’anticipation intégré aux cycles de développement.

Le témoignage de Decathlon, déjà utilisateur de la solution dans le cadre d’un pilote, éclaire également cette évolution. « Chez Decathlon, notre défi est de capter des informations très précises au milieu d’un volume massif de réglementations produits à l’international, avec un enjeu à la fois juridique et technique : piloter nos mises en conformité mondiales tout en accompagnant nos ingénieurs dans le développement des produits. C’est le pont que nous construisons avec le PoC mené avec Cleo : leur moteur d’IA agit comme un traducteur intelligent qui filtre le bruit pour extraire une donnée structurée, directement actionnable par nos équipes et indispensable pour guider la conception au sein de notre PLM », explique Philippine Tamic.

La croissance de la RegTech ne repose plus uniquement sur les besoins du secteur financier, mais s’étend désormais à l’industrie, au retail et aux entreprises opérant sur des chaînes de valeur internationales. L’intensification de la production normative agit comme un moteur exogène, rendant ce type de solutions progressivement incontournable. Dans cette logique, la conformité tend à devenir une infrastructure, comparable à ce que la cybersécurité ou la gestion des données ont représenté au cours de la dernière décennie.

Le tour de table annoncé s’inscrit dans une phase d’amorçage. Il est mené par Larry Berger, avec la participation de Kima Ventures, de Financière Saint-James et de plusieurs figures de l’écosystème technologique, parmi lesquelles Boris Paillard, Ambre Soubiran, Stéphanie Zolesio et Charles Sutton. La startup a également remporté la finale régionale de “The Pitch by Deel” à Station F, ce qui lui permet de bénéficier d’un financement complémentaire et d’accéder à la finale internationale à Dubaï.

Fondée en 2023 par Naomie Halioua, ingénieure diplômée de l’École polytechnique, et Anaëlle Guez, issue de la Sorbonne et de l’Université Panthéon-Assas et ancienne Chief Transformation Officer chez Havas, Cleo Labs développe une plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la conformité réglementaire des produits à l’international. La société a levé 1,5 million d’euros afin d’accélérer son développement technologique et son expansion commerciale, avec l’ambition de transformer la conformité en une fonction intégrée aux processus industriels.