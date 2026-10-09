Innovation et transformation : les nominations de la semaine chez Vallourec, Leem et Fusalp

Cette semaine, les nominations dessinent les priorités des entreprises en matière d’innovation : développement des activités numériques, cybersécurité, santé et investissement technologique. Kls, Goliaths et CELESTE renforcent leurs directions, tandis que Vallourec, Fusalp et France Travail recrutent dans le numérique et la sécurité. Dans la santé, Docaposte prépare l’arrivée de Fatima Berral à sa présidence après l’annonce du départ de Dominique Pon au Leem, et WhiteLab Genomics accueille deux nouveaux administrateurs. Jolt Capital étoffe son équipe au Japon, tandis que le Groupe Allen renforce ses équipes pour accompagner sa croissance externe. Tour d’horizon de ces mouvements et des prises de fonction récentes dans la recherche et les services numériques..

Charlotte Halb prend la direction générale de Kls

Charlotte Halb devient directrice générale de Kls, la fintech issue de La Fabrique by CA qui édite une plateforme de gestion des financements et investissements des entreprises. Ancienne directrice financière et des opérations d’Incepto, passée par Amazon et iziwork, elle devra ouvrir de nouveaux marchés, développer l’offre et accompagner l’expansion européenne de l’éditeur.

Romain Malaunay devient directeur marketing de Goliaths

Après près de sept ans chez IG Group, Romain Malaunay rejoint Goliaths comme Chief Marketing Officer. Il pilotera le positionnement des offres, l’acquisition de clients et la stratégie de croissance de la plateforme d’investissement, aux côtés des fondateurs Clark Hassan et David Cohen. Son arrivée accompagne le développement de l’offre de produits structurés et la préparation d’une activité de gestion de patrimoine.

Une nomination dans vos équipes ? Faites-le savoir. Vous renforcez vos équipes dans l’innovation, le numérique, la cybersécurité,

la recherche ou l’investissement ? Transmettez votre actualité à la rédaction

de FrenchWeb pour notre rendez-vous consacré aux nominations. Précisez le nom de la personne nommée, l’entreprise, sa nouvelle

fonction et sa date de prise de poste, et joignez les principaux

éléments de son parcours ainsi qu’une photo avec son crédit. Adressez vos informations à

redaction@frenchweb.fr. Les informations transmises sont examinées par la rédaction en vue d’une éventuelle publication.

Matthieu Cordier rejoint le comité de direction de CELESTE

Matthieu Cordier devient directeur financier groupe de CELESTE. Ancien directeur financier de Hub One et d’Orange Cyberdefense, il supervisera la performance financière en France et en Suisse, les relations avec les investisseurs et les opérations de croissance externe. Il rejoint le comité de direction de l’opérateur dans le prolongement de l’arrivée de CVC DIF comme actionnaire majoritaire, alors que le groupe entend renforcer ses activités dans le cloud souverain et la cybersécurité managée.

Isabelle Quéméneur prend la direction du numérique de Vallourec

Jusqu’ici directrice des technologies de Danone, Isabelle Quéméneur devient directrice digital et systèmes d’information de Vallourec et rejoint son comité exécutif. Sa prise de fonction est effective depuis le 5 octobre. Passée par Société Générale, AXA et Sanofi, elle accompagnera la transformation numérique du groupe industriel, avec des enjeux de modernisation des outils de travail, de cybersécurité et d’intégration de l’intelligence artificielle.

Julie Allanet devient Chief Digital Officer de Fusalp

Julie Allanet annonce sa prise de fonction comme Chief Digital Officer de Fusalp. Elle rejoint la marque pour en prendre la direction du digital.

Fabrice Bru rejoint France Travail

Fabrice Bru rejoint France Travail comme adjoint à la direction générale adjointe Gouvernance, Responsabilité et Sécurité, auprès de Thalia Breton. Jusqu’ici directeur cybersécurité et architecture du Groupement Les Mousquetaires, il a également exercé chez Danone et Louis Vuitton. Il conserve la présidence du CESIN, l’association professionnelle des responsables de la sécurité des systèmes d’information.

Alexis Cadoret devient CISO d’Ornikar

Après six ans chez Mirakl, Alexis Cadoret rejoint Ornikar comme Chief Information Security Officer (CISO), responsable de la sécurité des systèmes d’information. Il prend ces fonctions après avoir accompagné l’évolution de l’équipe sécurité de Mirakl au cours de sa croissance.

Julien Levy prend la direction des ressources humaines et de la RSE du Groupe Olyn

Julien Levy est nommé directeur des ressources humaines et de la RSE du Groupe Olyn. Passé par Vestiaire Collective et Simaero, il accompagnera une nouvelle phase de développement du groupe, avec des priorités portant sur l’organisation, le management, l’attractivité des talents et la structuration des pratiques RH. Son périmètre comprend également la responsabilité sociale de l’entreprise.

Isabelle Duvernay prend la direction de la communication et du marketing de KPMG France

Isabelle Duvernay rejoint KPMG en France comme directrice communication, marketing et engagement. Jusqu’ici directrice communication, marketing et RSE du groupe CCF, où elle siégeait au comité exécutif, elle prend en charge ces fonctions au sein du cabinet d’audit et de conseil.

Joy Duscher rejoint le comité de direction de SNCF Voyageurs Matériel

Joy Duscher devient directrice du cabinet et de la communication de SNCF Voyageurs Matériel et rejoint son comité de direction. Après huit années en communication de crise puis six en management opérationnel, dont quatre sur le terrain, elle prend ces fonctions avec une expérience du pilotage de la maintenance des TGV de l’axe sud-est. Son parcours associe ainsi communication et connaissance des opérations industrielles ferroviaires.

Dominique Pon prendra la direction générale du Leem

Dominique Pon prendra la direction générale du Leem à partir du 30 novembre. Il quittera Docaposte, où il a contribué au développement des activités de numérique en santé et à la stratégie d’IA de confiance. Son départ s’accompagne de la nomination d’Olivier Geoffroy à la tête des activités santé de Docaposte.

Fatima Berral est annoncée à la présidence de Docaposte

Fatima Berral est annoncée à la présidence de Docaposte. Son arrivée interviendra dans un contexte de réorganisation de la direction des activités santé, avec le départ de Dominique Pon et la nomination d’Olivier Geoffroy. Le numérique en santé reste un axe majeur de la stratégie de l’entreprise.

Olivier Geoffroy prend la direction des activités santé de Docaposte

Olivier Geoffroy est nommé directeur exécutif en charge des activités santé de Docaposte et rejoindra son comité exécutif à partir du 28 novembre. Il aura pour priorités l’amélioration des parcours de santé, l’accompagnement des professionnels dans leurs usages du numérique et le développement de solutions mobilisant les données et l’intelligence artificielle. Il a déjà travaillé aux côtés de Dominique Pon et contribuera à la poursuite du développement de Docaposte dans le numérique en santé.

Thomas Gendron prend la direction de Mistertemp’Plus

Après onze années à la direction de Medelse, Thomas Gendron rejoint Mistertemp’ group pour prendre la direction de Mistertemp’Plus. Cette solution logicielle aide les établissements de santé à gérer leurs besoins de remplacement, en mobilisant leurs équipes internes ou des professionnels extérieurs. Elle associe un outil numérique à l’accompagnement d’experts du secteur de la santé présents localement, dans le prolongement du modèle hybride du groupe.

Clément Folliet rejoint ChapsVision pour développer l’automatisation

Clément Folliet rejoint ChapsVision comme Automation & Integration Architect, chargé de concevoir les automatisations et les connexions entre les outils de l’entreprise. Après cinq ans chez Welcome to the Jungle, où il indique avoir construit avec son équipe près de 200 automatisations et 30 assistants IA, il aura pour mission de déployer des automatisations à grande échelle dans un environnement centré sur la souveraineté des données.

Antoine Beaumont prend la responsabilité de la R&D de RMAN Sync

Antoine Beaumont rejoint RMAN Sync comme responsable R&D, après huit ans consacrés à un logiciel d’optimisation des prix pour la grande distribution au sein de la Stime, la DSI du Groupement Les Mousquetaires. Il rejoint l’éditeur de RENOVATIO, une plateforme SaaS qui utilise l’apprentissage profond pour prévoir la demande, optimiser les achats et piloter les prix dans le négoce et la distribution.

Evan Bowen prend la direction commerciale de Mirakl Ads pour les Amériques

Evan Bowen rejoint Mirakl Ads comme vice-président régional pour les Amériques, avec la responsabilité des ventes sur cette zone. Après plus de huit ans chez Placements AI, il prend en charge le développement commercial de l’activité publicitaire de Mirakl, qui permet aux plateformes de commerce de générer des revenus publicitaires à partir de leur audience et de leurs vendeurs.

Noé Pion rejoint Uncovr comme Founding ML Engineer

Noé Pion a rejoint Uncovr il y a quelques semaines comme Founding ML Engineer, un rôle d’ingénieur en apprentissage automatique au sein de l’équipe initiale. Ancien Staff ML Engineer chez Onfido, où il pilotait les opérations d’annotation de données et le développement de modèles de détection de fraude, il a également été chercheur chez NAVER LABS et travaillé sur les outils de recherche de BlaBlaCar. Son parcours associe recherche en IA et déploiement de systèmes à grande échelle.

François Robinet et Daniel Teper entrent au conseil de WhiteLab Genomics

WhiteLab Genomics accueille François Robinet, managing partner d’AVP, et Daniel Teper, managing partner de Yaday Health, à son conseil d’administration. Ces nominations accompagnent la série B de 26 millions de dollars de la société, qui utilise l’IA pour concevoir des composants de médicaments génomiques. Le financement doit soutenir ses validations expérimentales in vivo et son développement commercial en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Yasuaki Mori rejoint Jolt Capital au Japon

Yasuaki Mori devient Operating Partner de Jolt Capital, à l’occasion de la création de sa filiale japonaise et de l’ouverture de bureaux à Tokyo. Ancien PDG d’Infineon Technologies Japan, il contribuera aux partenariats avec les industriels et les investisseurs japonais, ainsi qu’au développement en Asie des entreprises européennes du portefeuille. Son arrivée prolonge les recrutements d’Akira Okada et de Tomohiko Tanaka.

Teddy Slama rejoint le Groupe Allen comme directeur M&A

Après plus de dix ans chez FUNECAP Groupe, Teddy Slama rejoint le Groupe Allen, qui réunit Carat Capital et HEDON Family Office, comme directeur des fusions-acquisitions. Il accompagnera la croissance externe du groupe auprès des cabinets de gestion de patrimoine et des family offices, en s’appuyant sur son expérience de la consolidation et de l’intégration d’entreprises familiales.

Marie Jutigny prend la direction marketing, communication et alumni du Groupe Imparare

Marie Jutigny a rejoint le Groupe Imparare il y a quelques semaines comme directrice marketing, communication et alumni. Le groupe réunit notamment l’ISTEC, l’EEMI, SKALE, Sup Véto et Skillogs. Elle travaillera au développement des marques des écoles, au renforcement des liens entre elles et à la structuration du réseau des anciens élèves.

François Lesage prend la direction de la formation Ingénieur Civil de Mines Nancy

François Lesage est nommé directeur de la formation Ingénieur Civil de Mines Nancy. Annoncée le 6 octobre par l’Université de Lorraine, cette nomination confie à l’enseignant-chercheur la direction du cursus d’ingénieur civil de l’école.

David Emond prend la direction des énergies du CEA

David Emond est devenu directeur des énergies du CEA le 1er octobre, en remplacement de Philippe Stohr. Jusqu’ici directeur du projet de réacteur de recherche Jules Horowitz, il prend la tête des activités de recherche et d’innovation de l’organisme dans l’énergie. Cette nomination, annoncée la semaine précédente, a été relayée dans les carnets de cette semaine.

Cédric Prévost prend la direction du numérique du Quai d’Orsay

Cédric Prévost est devenu directeur du numérique du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères le 1er octobre, pour une durée de trois ans. Nommé par un arrêté du 28 septembre, l’ingénieur général des mines occupait auparavant les fonctions de chef du service informatique et communication au ministère des Armées. Son parcours comprend également des responsabilités à l’Élysée, chez Cloudwatt et Orange Business Services.

Baptiste Escoffier prend la direction des systèmes d’information de Dalkia

Baptiste Escoffier a rejoint Dalkia comme directeur des systèmes d’information et du numérique, auprès du directeur général Lionel Zecri. Ancien DSI groupe de GTT, après plusieurs années à la direction des systèmes d’information de Sanef, il est en poste depuis août 2026. Ce mouvement a été relayé le 5 octobre par Intermines.