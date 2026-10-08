Comment choisir, acheter et déployer ses services informatiques et de cybersécurité ?

Confier son informatique et sa cybersécurité à un prestataire engage le fonctionnement quotidien de l’entreprise, son budget et sa capacité à réagir à un incident. Le choix dépend de sa taille, de ses outils et des compétences qu’elle conserve en interne, tandis que la réussite du projet repose sur un périmètre précis et des responsabilités clairement réparties. Cette FAQ détaille les étapes de l’achat et du déploiement, les coûts à anticiper et les questions à poser pour comparer les fournisseurs et piloter leur intervention.

Les besoins sont-ils les mêmes pour une TPE, une PME et un grand groupe ?

La taille donne un premier cadre, mais la complexité du système informatique et les conséquences d’une interruption comptent autant que le nombre de salariés. Une petite entreprise industrielle peut avoir des exigences de disponibilité supérieures à celles d’une société de services beaucoup plus importante.

Profil Besoin à examiner en priorité Construction du budget TPE Disposer d’un interlocuteur pour les postes, les comptes, l’assistance, les sauvegardes et les protections essentielles. Vérifier le forfait minimum, les licences incluses et le prix des interventions supplémentaires. PME Structurer la gestion du parc, des accès et de la sécurité, en complément des compétences internes lorsqu’elles existent. Séparer abonnement, reprise de l’existant, remise à niveau et prestations spécialisées. ETI et grands groupes Coordonner plusieurs sites ou filiales, intégrer les outils existants et répartir les responsabilités entre équipes internes et fournisseurs. Chiffrer par périmètre de service, avec les coûts d’intégration, de transition et de couverture internationale.

Comment déterminer ce qu’il faut externaliser ?

Partir des difficultés concrètes : salariés bloqués, mises à jour en retard, comptes conservés après des départs, sauvegardes jamais testées ou alertes sans responsable identifié. L’entreprise peut ensuite distinguer les opérations quotidiennes à déléguer, les compétences spécialisées à mobiliser ponctuellement et les décisions qu’elle souhaite conserver.

L’externalisation peut couvrir l’ensemble de l’informatique ou un périmètre précis, comme l’assistance aux utilisateurs ou la surveillance de sécurité. Dans chaque cas, il faut désigner un responsable de chaque côté et préciser qui exécute, qui valide et qui arbitre.

Faut-il confier l’informatique et la cybersécurité au même fournisseur ?

Un prestataire commun peut faciliter la coordination lorsqu’une alerte de sécurité nécessite une intervention sur un ordinateur, un compte ou le réseau. Il faut toutefois vérifier qu’il dispose des compétences nécessaires dans les deux domaines et lui demander quelles prestations sont réalisées par ses équipes, lesquelles sont sous-traitées et comment les responsabilités sont réparties.

Lorsque plusieurs fournisseurs interviennent, l’entreprise doit organiser leurs échanges et identifier celui qui coordonnera la réponse à un incident touchant plusieurs périmètres.

Quelles informations préparer avant de consulter des fournisseurs ?

Réunir un inventaire des appareils, des logiciels, des comptes, des sites et des contrats existants, puis décrire les principales difficultés rencontrées. Préciser les horaires d’activité, les applications indispensables et les conséquences d’une interruption permet d’obtenir des propositions adaptées.

Si l’inventaire est incomplet, demander une phase de diagnostic chiffrée séparément, avec des livrables réutilisables. Cette première étape doit permettre de définir le périmètre et les travaux nécessaires avant de s’engager sur un contrat récurrent.

Quel budget prévoir ?

Le budget comporte trois composantes : le démarrage, qui comprend l’inventaire et la reprise de l’existant ; le fonctionnement récurrent, qui couvre les prestations souscrites ; et les projets complémentaires, comme une migration, le remplacement d’équipements ou la correction de faiblesses découvertes au départ.

À titre de simulation, une entreprise de 50 salariés qui négocierait une prestation à 60 euros HT par personne et par mois engagerait 3 000 euros mensuels, soit 36 000 euros annuels. Avec 6 000 euros de frais de démarrage, la première année atteindrait 42 000 euros HT, auxquels s’ajouteraient les dépenses exclues du contrat. Ces montants illustrent un calcul budgétaire et ne constituent pas un tarif de marché.

Comment comparer les prix et comprendre ce qui est réellement inclus ?

Demander une description écrite des services, des exclusions et des prestations facturées séparément, puis comparer le coût total sur une même période. L’assistance, les licences, les sauvegardes, la restauration des données, la surveillance de sécurité et la réponse aux incidents doivent être détaillées.

Pour une facturation par salarié ou par appareil, vérifier comment sont comptés les équipements supplémentaires, les arrivées et les départs, ainsi que les minimums de facturation. Une formule présentée comme « complète » doit permettre de comprendre qui intervient, sur quoi, à quels horaires et dans quelles conditions.

Quels coûts risquent d’être oubliés ?

La remise à niveau de l’existant peut représenter une dépense distincte : ordinateurs obsolètes, comptes mal administrés, réseau insuffisamment documenté ou sauvegardes à reconstruire. Il faut également intégrer les déplacements, les interventions hors horaires, les projets complémentaires et le temps consacré au fournisseur par les équipes internes.

Lors d’un changement de prestataire, prévoir l’éventuel chevauchement entre les deux contrats, les frais de transfert et les dépenses nécessaires pour conserver les outils ou les licences utilisés.

Est-ce un projet simple ou complexe ?

Un parc connu, des outils standard et des accès bien organisés facilitent la reprise, tandis que les difficultés augmentent lorsque les configurations diffèrent entre les sites, que les applications sont anciennes ou que la documentation manque.

Situation Difficulté à anticiper Un site, des outils standard et un parc documenté Organiser les accès, connecter les outils et installer les procédures d’assistance. Plusieurs sites, des serveurs internes ou différents fournisseurs Clarifier les responsabilités, tester les intégrations et coordonner la transition. Applications critiques, environnement industriel ou nombreuses filiales Planifier des déploiements successifs, valider les changements et préserver la continuité d’activité.

Le fournisseur doit identifier les éléments susceptibles de retarder la reprise ou de nécessiter un projet supplémentaire.

Quels délais prévoir pour la mise en place ?

Distinguer la prise en charge initiale, le déploiement sur tout le périmètre et la correction des problèmes identifiés. Un prestataire peut commencer à traiter les demandes avant d’avoir achevé l’ensemble des travaux de sécurisation.

Une reprise limitée et documentée peut se raisonner en jours ou en semaines, tandis qu’une transition impliquant plusieurs sites, des migrations ou des applications critiques doit être organisée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le calendrier doit préciser les prérequis, les dépendances, les interruptions éventuelles et les critères de validation de chaque étape.

Qui doit être impliqué dans l’entreprise ?

La direction fixe les priorités et arbitre le budget, tandis qu’un responsable interne coordonne le projet. Dans une TPE, ce rôle peut revenir au dirigeant ou à un responsable administratif ; dans une entreprise plus structurée, la direction informatique travaille avec le responsable de la sécurité lorsqu’il existe.

Les ressources humaines interviennent sur les arrivées et les départs, les responsables métiers précisent les applications indispensables, et les fonctions finance, achats et juridique examinent les coûts et le contrat. Le délégué à la protection des données est associé lorsque le périmètre le nécessite.

Comment acheter la prestation et sélectionner le fournisseur ?

Préparer un dossier commun décrivant l’environnement, les services attendus, les horaires de couverture et les contraintes, puis solliciter des propositions sur ce même périmètre. Pour une TPE, un document court et plusieurs devis comparables peuvent suffire ; une PME peut organiser une consultation structurée, et un grand groupe formaliser ses exigences dans un appel d’offres.

Demander à chaque candidat de présenter l’équipe mobilisée, les sous-traitants éventuels, le calendrier et le coût total. Échanger avec des clients ayant une taille, des outils et des contraintes proches permet d’évaluer la qualité du service. Les certifications apportent des éléments complémentaires, à condition d’en examiner le périmètre.

Quelles questions poser sur les délais d’intervention et les incidents ?

Faire préciser les horaires de couverture, les niveaux de gravité et les délais associés à chaque situation, en distinguant l’accusé de réception, le début de l’intervention, les premières mesures de protection et le rétablissement du service. Une réponse rapide ne signifie pas que le problème est résolu.

Pour un incident de sécurité, demander qui alerte, qui décide et qui intervient, puis quelles opérations sont couvertes : analyse, confinement, investigation, restauration et suivi. Vérifier également comment joindre une personne en urgence et à quelles conditions des moyens supplémentaires peuvent être mobilisés.

Quelles garanties demander sur les accès et l’automatisation ?

Faire préciser les droits accordés au prestataire, les personnes autorisées à les utiliser et la manière dont les interventions sont enregistrées. L’entreprise doit conserver la maîtrise de ses comptes et de ses accès essentiels.

Pour les actions automatisées, demander lesquelles peuvent être exécutées seules, lesquelles exigent une validation et comment une opération peut être interrompue ou corrigée. Ces règles doivent tenir compte des conséquences possibles : isoler un ordinateur ou suspendre un compte peut protéger l’entreprise tout en interrompant une activité.

Faut-il prévoir un pilote avant le déploiement ?

Un pilote est utile lorsqu’une intégration reste incertaine ou que le projet touche un périmètre important. Il peut porter sur un site ou un groupe d’utilisateurs représentatif, avec des critères définis à l’avance : installation des outils, traitement des demandes, gestion des accès et fonctionnement des procédures d’urgence.

Dans un environnement simple, une phase de démarrage encadrée peut remplir cette fonction. Il faut préciser ce qui permettra d’autoriser la suite du déploiement et comment revenir à la situation précédente si une difficulté apparaît.

Comment piloter le projet, puis vérifier la qualité du service ?

Pendant le déploiement, tenir un suivi commun des tâches, des responsables, des échéances et des blocages, avec des points adaptés à l’avancement. Chaque étape doit produire un résultat vérifiable : inventaire validé, accès opérationnels, sauvegardes testées ou procédures transmises.

Une fois le service installé, les revues portent sur les incidents récurrents, les délais, les équipements couverts, les mises à jour et les actions encore ouvertes. Le suivi budgétaire rapproche la facture du périmètre convenu et explique les écarts, tandis que des tests de restauration ou de retrait des accès permettent de vérifier le fonctionnement réel des procédures.

Comment éviter de devenir dépendant du fournisseur ?

Définir dès l’achat les conditions de sortie : restitution des données, des configurations, des journaux et de la documentation, transfert des comptes et retrait des accès du prestataire. Faire préciser le délai, le coût et l’assistance prévus pour la transition vers une équipe interne ou un autre fournisseur.

L’entreprise doit vérifier que les licences et les outils pourront être conservés, puis identifier ce qu’elle devra reprendre elle-même et ce qu’un nouveau prestataire devra reconstruire. La documentation produite pendant le contrat conditionne une partie du coût et du délai de cette transition.