LIPSTIP développe une IA pensée pour les cabinets de propriété intellectuelle

L’intelligence artificielle commence à transformer des secteurs professionnels longtemps restés en marge de la numérisation avancée. Après les fonctions marketing, le développement logiciel ou le support client, c’est désormais le marché de la propriété intellectuelle qui entre dans une phase d’automatisation plus profonde. À Pau, la startup deeptech LIPSTIP annonce le lancement d’une plateforme d’IA spécialisée pour les professionnels de la propriété intellectuelle, avec une ambition claire : accélérer et fiabiliser l’analyse juridique liée à la protection des marques.

Fondée en 2023 par Nicolas Girardin, Alexander Lerbs et Nicolas Vonthron, LIPSTIP développe une infrastructure d’intelligence artificielle spécifiquement conçue pour les cabinets de conseil en propriété industrielle. Contrairement aux modèles généralistes utilisés dans de nombreux outils juridiques émergents, lipstip revendique une architecture entraînée sur des problématiques propres au droit des marques et à l’analyse de jurisprudence. La plateforme est déjà déployée dans six cabinets européens.

Le cœur technologique de la solution repose sur l’automatisation des analyses nécessaires aux procédures d’opposition et de protection des marques. La plateforme compare les produits et services, analyse les similitudes entre signes distinctifs et évalue les risques de confusion selon plusieurs dimensions : phonétique, visuelle, sémantique et conceptuelle. L’ensemble s’appuie sur une base de jurisprudence couvrant plusieurs centaines de milliers de décisions.

Cette approche répond à une limite structurelle du secteur, dans de nombreux cabinets spécialisés, une partie importante du travail repose encore sur des recherches manuelles longues. Les procédures d’opposition exigent souvent plusieurs heures d’analyse documentaire afin d’identifier des décisions comparables, d’évaluer leur pertinence puis d’en extraire les éléments exploitables juridiquement. lipstip cherche précisément à réduire cette charge opérationnelle.

La startup affirme que sa plateforme permet une analyse cent fois plus rapide et une précision de détection deux fois supérieure aux IA généralistes. Au-delà de la performance technique revendiquée, le positionnement de la société reflète surtout une évolution plus large du marché de l’IA : la montée en puissance des modèles spécialisés capables de reproduire un raisonnement métier plutôt que de simples capacités conversationnelles.

Dans les professions réglementées, cette distinction devient centrale. Les modèles généralistes fonctionnent essentiellement par probabilité statistique, avec des marges d’erreur difficilement acceptables dans des contextes juridiques. lipstip tente au contraire de construire une IA capable de reproduire des logiques d’analyse proches de celles utilisées par les experts en propriété intellectuelle.

“Les professionnels de la PI sont les seuls à pouvoir réduire le retard de protection des entreprises européennes, mais ils ont été freinés par des outils qui n’ont pas évolué avec eux”, déclare Nicolas Vonthron, cofondateur de lipstip. “Notre ambition est de leur donner la précision et la rapidité qu’ils méritent, via une IA totalement souveraine.”

En automatisant une partie des tâches d’analyse juridique, la startup cherche donc à modifier l’économie même du secteur. L’objectif n’est pas uniquement de réduire le temps de traitement des dossiers, mais de permettre aux cabinets de gérer davantage de volumes sans accroître proportionnellement leurs ressources humaines.

Soutenue par Hélioparc, la Région Nouvelle-Aquitaine et Aquiti Gestion, lipstip mène également ses travaux de recherche en partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ainsi qu’avec CY Tech.