DAVIS lève 4,7 millions d’euros pour automatiser l’amont du développement immobilier

Pendant des décennies, la transformation numérique de l’immobilier s’est concentrée sur la gestion des actifs, la commercialisation ou la visualisation 3D, hors la phase la plus critique économiquement, celle qui précède même le premier coup de pelle, est restée largement artisanale. Études de faisabilité, contraintes réglementaires, volumétrie, arbitrages financiers, conception architecturale : l’amont du développement immobilier demeure une chaîne fragmentée et fortement dépendante d’interventions humaines successives.

C’est précisément cette phase que tente aujourd’hui d’industrialiser Davis, une jeune société franco-américaine, fondée par par MEHDI RAIS et AMINE CHRAIBI, il y a seulement quelques mois. Davis annonce une levée de fonds pré-seed de 4,7 millions d’euros, auprès de Heartcore Capital et Balderton Capital, avec la participation d’Evantic, Yellow VC et Entrepreneurs First. Derrière cette opération se dessine une ambition plus large que l’automatisation architecturale : réduire drastiquement le temps de développement immobilier et transformer une industrie historiquement séquentielle en infrastructure pilotée par des modèles génératifs.

Ainsi Davis affirme pouvoir ramener certaines phases amont de plusieurs mois à quelques jours grâce à une combinaison d’intelligence artificielle et d’expertise humaine. La société centralise des données réglementaires, techniques et économiques afin de générer des études de faisabilité et des conceptions architecturales directement exploitables et des architectes interviennent ensuite pour examiner, ajuster et valider les résultats avant livraison.

Avec Gaudi-1, la société explique avoir développé une approche distincte des modèles de diffusion traditionnels utilisés dans la génération d’images. Au lieu d’opérer dans un espace de pixels, le modèle fonctionnerait dans un espace, manipulant directement des composants architecturaux (pièces, murs, circulations, agencements) afin de produire des configurations compatibles avec les contraintes réglementaires et économiques d’un projet réel.

Cette spécialisation des modèles constitue probablement l’une des tendances forte de l’écosystème IA actuel. Après la phase dominée par les modèles généralistes, de nombreuses start-up développent désormais des architectures entraînées sur des contraintes métier spécifiques. Dans le cas de l’immobilier, l’IA ne doit pas simplement produire une image convaincante mais doit intégrer des règles d’urbanisme, des contraintes techniques, des ratios financiers, des normes locales et des logiques d’exploitation très concrètes.

La société affirme déjà travailler avec plusieurs promoteurs de premier plan et prévoit plusieurs centaines de projets d’ici fin 2026.