Comment DOCTOLIB tente de s’imposer dans l’un des marchés les plus verrouillés d’Europe

Avec l’acquisition de Medicus Health, Doctolib ne se contente pas d’étendre sa présence européenne à un cinquième marché. Le groupe français fait surtout son entrée au Royaume-Uni, l’un des environnements les plus complexes et les plus verrouillés du continent dans le domaine des logiciels médicaux pour médecins généralistes, et historiquement dominé depuis plus de vingt ans par un quasi-duopole solidement installé.

Le Royaume-Uni constitue un cas particulier dans la santé numérique européenne, le système des General Practitioners, colonne vertébrale des soins primaires britanniques, repose sur des infrastructures logicielles profondément intégrées au fonctionnement du NHS England. Les logiciels utilisés par les cabinets ne servent pas uniquement à gérer des agendas ou des dossiers patients, mais orchestrent les prescriptions, les remboursements, les échanges de données médicales, les flux administratifs et l’ensemble des interactions avec les autorités sanitaires.

Dans ce contexte, les positions acquises sont extrêmement difficiles à déloger. Deux acteurs dominent largement le marché, Optum, filiale du géant américain UnitedHealth Group, et TPP. Leur présence historique leur confère un avantage structurel considérable avec une intégration technique profonde, une maîtrise réglementaire, l’inertie des utilisateurs et la dépendance opérationnelle des cabinets médicaux.

Et c’est précisément ce mur que Doctolib cherche aujourd’hui à contourner. L’élément central de l’opération réside dans la validation obtenue par Medicus auprès du NHS en juin 2025. Cette certification est bien plus qu’une simple homologation réglementaire, elle constitue le point d’entrée indispensable pour accéder au marché britannique des soins primaires. Sans cette dernière, pénétrer le marché aurait nécessité plusieurs années de développement, d’intégration et de négociations techniques.

En rachetant Medicus, Doctolib acquiert donc moins une startup d’une vingtaine de salariés qu’une position stratégique dans l’écosystème logiciel du NHS. Une acquisition qui fait sens dans l’évolution du groupe qui cherche désormais à devenir un éditeur complet de logiciels pour professionnels de santé.

La société développe aujourd’hui des outils de gestion de cabinet, des dossiers patients, des solutions de facturation, des systèmes de télétransmission, des assistants de consultation et des outils téléphoniques, auxquels s’ajoutent désormais des briques d’intelligence artificielle destinées à automatiser certaines tâches administratives et cliniques.

Le Royaume-Uni devient ainsi un laboratoire stratégique pour Doctolib, et le groupe annonce vouloir investir plus de 100 millions de livres sterling dans les prochaines années, notamment dans l’ouverture d’un centre de recherche et développement consacré aux soins primaires, et le recrutement de 150 personnes.

Cette acquisition intervient dans un contexte particulièrement tendu pour le NHS. Le système britannique fait face à une pression croissante liée à la pénurie de médecins généralistes, à la saturation des cabinets, à l’alourdissement des tâches administratives et au vieillissement de la population. Dans ce contexte, l’automatisation devient progressivement un enjeu structurel pour maintenir la capacité opérationnelle des soins primaires.

L’opération révèle également une évolution plus large du secteur healthtech européen. Après une décennie dominée par les marketplaces médicales et la téléconsultation, la bataille se joue désormais dans les couches invisibles de l’organisation des soins : logiciels métiers, workflows cliniques, automatisation administrative et infrastructures de données médicales.