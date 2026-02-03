[Power Shifts] Isoskèle renforce sa gouvernance RH avec la nomination de Gaëlle Kergus

Gaëlle Kergus est nommée Directrice des Ressources Humaines et de la RSE du groupe Isoskèle. Elle a pris ses fonctions en décembre 2025, avec pour mission d’accompagner la transformation du groupe dans un marché du data marketing et de la communication en pleine mutation.

Arrivée chez Isoskèle en 2020, Gaëlle Kergus a d’abord pris la direction de l’activité non-profit. Elle a contribué à la structuration et au développement de ce pôle jusqu’à son rapprochement récent avec l’agence adfinitas. Cette expérience de pilotage, au croisement du marketing, de la data et de l’engagement, nourrit aujourd’hui sa vision de la fonction Ressources Humaines.

Des priorités RH au service de la transformation.

Dans ses nouvelles fonctions, ses priorités portent notamment sur le renforcement de l’attractivité employeur d’Isoskèle dans un marché concurrentiel, la conduite d’une politique de recrutement tournée vers le business, l’innovation et la transformation, ainsi que l’accompagnement de la montée en compétence des collaborateurs sur les expertises clés du data marketing, des médias et de la création.

Elle aura également pour mission de soutenir les évolutions d’organisation et de métiers liées aux transformations technologiques du secteur, tout en renforçant les pratiques de coopération et une performance à la fois économique et sociétale, dans un cadre sobre et responsable.

Dans un contexte marqué par l’essor du retail media, le rôle structurant des plateformes sociales et la généralisation de l’IA générative, les agences doivent concentrer leurs efforts sur le développement de talents capables d’allier maîtrise de la donnée, créativité et culture de la performance. La fonction RH devient ainsi un levier stratégique au service de la croissance, de l’innovation et de la qualité d’exécution des campagnes.

Une vision RH connectée au business.

« Je crois à une fonction RH connectée au business, qui comprend les métiers et accompagne les équipes au quotidien. Mon ambition est de contribuer à faire grandir le groupe Isoskèle sans perdre ce qui fait notre force : le sens du travail bien fait, la responsabilité et l’attention aux autres. Ce qui m’importe, c’est que chacun trouve sa place dans notre collectif pour y développer ses compétences et se projeter dans la durée.

Enfin, je souhaite que notre démarche RSE soit pleinement intégrée à la culture du groupe, de façon concrète et exigeante. Pour moi, l’impact se joue autant dans nos projets que dans notre manière de travailler ensemble. » explique Gaëlle Kergus.

Élu à trois reprises Groupe Data Marketing de l’année, Isoskèle figure dans le top 25 des 500 agences françaises du classement Stratégies. Le groupe compte 420 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros et propose un accompagnement global autour de cinq marques expertes : St Johns Isoskèle, OnlySo Isoskèle, CyberCité Isoskèle, TimeOne Isoskèle et LineUp7.