[MOUVEMENTS] Grégoire Michel rejoint LineUP7 pour accélérer les offres Data, IA et Revenue Operations

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le conseil et le secteur logiciel, dont 16 années consacrées à la transformation digitale, la Data, le CRM, la MarTech et l’Intelligence Artificielle, Grégoire Michel rejoint LineUP7. Il accompagnera le développement stratégique de l’entreprise et contribuera au renforcement de son positionnement sur les offres Data & IA, B2B et Revenue Operations.

Un expert reconnu de la transformation data-driven.

Professionnel reconnu du marché, Grégoire Michel a accompagné de nombreux grands comptes internationaux dans la conception et la mise en œuvre de stratégies data-driven.

Chez Converteo (Groupe Dékuple), il a piloté des programmes structurants de transformation digitale, contribué à la structuration d’offres CRM et Data, et développé des partenariats technologiques majeurs.

Entrepreneur et intrapreneur, il a su anticiper les évolutions technologiques liées à l’essor du marketing automation B2B, puis plus récemment aux Customer Engagement Platforms (CEP) et aux technologies d’Intelligence Artificielle.

Accélérer les offres Data & IA et structurer l’offre B2B.

En rejoignant LineUP7, Grégoire Michel met son expérience au service d’une entreprise en forte croissance, intégrée au groupe Isoskèle depuis 2024, et reconnue pour son expertise au croisement du marketing, de la Data et de la technologie.

Parmi ses principales missions :

accélérer le développement des offres Data & Intelligence Artificielle, en s’appuyant sur son expertise des stratégies digitales intégrant l’IA et la GenAI

renforcer et déployer l’offre B2B dédiée aux enjeux de Revenue Operations, de MarTech et de SalesTech

capitaliser sur son savoir-faire en matière d’alignement marketing-vente, de déploiement de CRM Ventes, de CDP et d’automatisation marketing

Il contribuera également à l’accélération du développement commercial de LineUP7, en mobilisant son expertise Go-To-Market, sa maîtrise des avant-ventes complexes, la gestion de comptes stratégiques et le développement de partenariats clés avec les acteurs majeurs de l’écosystème.

« L’ADN de LineUP7, l’engagement et l’excellence des équipes, m’ont convaincu de rejoindre LineUp7 et de m’inscrire dans le projet Isoskèle. Je rejoins ce collectif pour que nous puissions donner à chacun les moyens de ses ambitions, repousser les frontières de notre savoir-faire en marketing et technologie et transformer notre expertise Data et IA en un moteur de croissance durable pour nos clients et partenaires. » Grégoire Michel.

À propos de LineUP7.

LineUP7 est un cabinet de conseil spécialisé en marketing, Data et technologie. S’appuyant sur une approche résolument data-driven, LineUP7 conçoit et déploie des dispositifs à fort impact alliant stratégie, activation marketing, CRM, MarTech et exploitation avancée de la donnée.

Le cabinet compte aujourd’hui plus de 160 collaborateurs et accompagne des entreprises de toutes tailles dans leurs enjeux de transformation et de performance marketing.

En 2024, LineUP7 a rejoint le groupe Isoskèle (groupe La Poste), l’un des principaux acteurs français du marketing digital. Cette intégration marque une nouvelle étape dans le développement du cabinet, lui permettant de conjuguer la puissance collective et la complémentarité des expertises du groupe avec l’agilité et l’esprit pionnier qui font l’ADN de LineUP7 depuis sa création en 2016.

Aujourd’hui, le groupe Isoskèle réunit 500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 100 millions d’euros, renforçant la capacité de LineUP7 à innover et à accompagner ses clients à grande échelle.

Clients : Courir, Carrefour, BioDerma, Eric Bompard, Siblu Villages, Système U, BPCE, Showroomprivé, Besson Chaussures