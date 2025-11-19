Positive étend sa présence européenne avec le lancement de sa solution Signitic en Allemagne

A travers son opération avec Signitic, spécialisé dans la gestion des signatures email, Positive franchit une nouvelle étape dans son développement en faisant l’acquisition la solution allemande Mailtastic. Un mouvement stratégique qui confirme l’émergence d’un champion européen sur un marché encore largement dominé par les géants américains.

Cette acquisition intervient dans un contexte porteur pour l’écosystème tricolore : Signitic fait partie de Positive, groupe français de technologies SaaS référencé dans la FrenchTech120. Ensemble, ils renforcent leur présence en Europe en démocratisant l’accès à des outils de communication numériques performants, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

Une consolidation franco-allemande au service d’une solution unifiée

Signitic (France) et Mailtastic (Allemagne), qui fête ses 10 ans cette année, partagent la même vision : transformer la signature email en un média de communication stratégique. Leur rapprochement donne naissance à une plateforme unifiée, plus complète, plus intuitive et plus performante.



Signitic, la solution “100 % made in France” qui s’exporte et s’impose

Développée à Lyon et hébergée en Europe, Signitic incarne un numérique éthique, responsable et souverain, au cœur des préoccupations portées par des figures de la French Tech. L’intégration de Mailtastic s’inscrit dans la continuité de l’expansion européenne déjà amorcée par Signitic, notamment avec son implantation à Turin Italie fin 2024. Cette nouvelle étape renforce encore la pertinence de son modèle et confirme son attractivité sur plusieurs marchés du continent.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la mission du groupe Positive, qui a pour ambition d’accompagner les TPE et PME dans leur transformation digitale, peu importe leur budget, à travers l’Europe.

Un marché colossal, où un challenger français bouscule Microsoft et Google

A travers Signitic, Positive se positionne aujourd’hui comme un challenger face aux géants de la tech sur un marché estimé à :

plus de 26 millions d’entreprises européennes ,

un potentiel de 268,6 millions de dollars d’ici 2030 .



Une croissance qui s’explique par :

un chiffre d’affaires multiplié par cinq en trois ans ,

plus d’un million d’utilisateurs actifs ,

plus de 40 000 entreprises clientes en Europe pour Positive Group .



Face à des solutions américaines pensées uniquement pour les grandes structures, Signitic offre aussi une réponse pragmatique aux besoins concrets des TPE/PME, trop souvent délaissées par les plateformes dominantes.

Cette opération illustre le dynamisme de la French Tech, devenu un acteur important de l’innovation européenne.