Connaissez-vous Ramp ? La fintech américaine qui redéfinit le spend management grâce aux agents IA

Dans l’écosystème tech européen, Ramp reste largement méconnu du grand public, malgré un parcours qui bouscule les standards de la fintech mondiale. L’entreprise new-yorkaise vient d’atteindre 32 milliards de dollars de valorisation après un nouveau financement de 300 millions de dollars, et dépasse désormais 1 milliard de dollars de chiffre d’affaire annualisé. Son modèle et son avance technologique méritent l’attention de toute direction financière européenne.

Ramp est à l’origine une plateforme de corporate spend management à l’instar de Navan, SAP concur, ou expensify. En cinq ans, elle s’est muée en un système d’exploitation complet des opérations financières, articulé autour du principe d’automatiser tout ce qui peut l’être. Bill pay, procurement, travel, gestion de trésorerie, contrôles de conformité, chaque brique a été pensée pour se combiner naturellement aux autres et réduire la masse de tâches manuelles qui encombrent les équipes financières.

Ce qui distingue réellement Ramp ce sont ses agents autonomes capables de prendre des décisions opérationnelles comme déterminer si une dépense respecte une politique interne, traiter et payer une facture, détecter une anomalie ou proposer un ajustement budgétaire. La promesse est de transformer des workflows historiquement lourds en chaînes d’exécution automatisées.

L’entreprise revendique plus de 50 000 clients, dont 2 200 génèrent plus de 100 000 dollars de chiffre d’affaires annuel. Le segment enterprise devient un point d’ancrage stratégique, comme l’illustre l’arrivée de clients comme Figma.

Pour les CFO et DirFin européens, Ramp annonce la prochaine transformation structurelle des outils de gestion financière avec la transition d’un modèle SaaS classique vers un modèle à agents autonomes, capables de prendre en charge des pans entiers de l’activité.

Ramp vient de réaliser avec un nouveau tour de 300 millions de dollars, mené par Lightspeed Venture Partners, portant sa valorisation à 32 milliards de dollars. La fintech new-yorkaise, qui a levé 2,3 milliards depuis sa création en 2019, utilise environ la moitié de ce financement pour assurer le besoin de financement des encourts de ses clients;