FINTECHIN THE LOOPLES LEVEES DE FONDSUK

Quand l’intelligence artificielle s’attaque au monopole des conseillers financiers

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

15/10/2025
1 minute de lecture

En dépit de décennies d’innovation dans la banque de détail et l’investissement, l’accès à un véritable accompagnement personnalisé demeure un privilège réservé aux ménages les plus aisés. C’est ce constat qui a conduit deux entrepreneurs britanniques à fonder Clove au début de l’année 2025.

Au Royaume-Uni, seuls 9 % des particuliers bénéficient d’un conseil financier professionnel. Selon la Financial Conduct Authority (FCA), environ sept millions d’adultes y détiennent plus de 10 000 livres d’épargne sans investir. Un manque d’accompagnement qui pèse sur leur patrimoine à long terme, mais aussi sur la circulation du capital dans l’économie. Les fondateurs de Clove estiment que le modèle traditionnel, reposant sur une relation humaine coûteuse et limitée en capacité, a atteint ses limites économiques.

Leur réponse passe par une approche hybride. Clove combine conseillers et intelligence artificielle pour automatiser l’essentiel des tâches administratives et de conformité qui saturent les journées des professionnels. Cette réduction du “bruit opérationnel” doit permettre de rediriger l’attention vers le cœur du métier : aider les individus à prendre de meilleures décisions patrimoniales, au bon moment. L’objectif est d’ouvrir la voie à un conseil personnalisé à grande échelle, sans renoncer à la dimension humaine qui fonde la confiance dans ce secteur.

La société revendique une vision pragmatique du rôle de l’IA dans la finance. Les algorithmes ne remplacent pas le jugement, mais en décuplent la portée. Ils rendent possible ce qui ne l’était pas avec un suivi continu, contextuel, et économiquement soutenable pour des millions de clients jusque-là exclus du système de conseil.

Encore en phase d’amorçage, Clove réunit aujourd’hui une équipe de six personnes mêlant ingénieurs, designers et conseillers. Elle prévoit de recruter dans les prochains mois pour étendre sa capacité de développement et d’expérimentation. Le modèle, pensé d’abord pour le marché britannique, pourrait à terme trouver écho dans d’autres pays où l’accès au conseil reste élitiste.

Clove a levé 14 millions de dollars, soit environ 11,9 millions d’euros, en pré-amorçage. Le tour a été mené par Accel, avec la participation de Kindred, Air Street Capital et plusieurs business angels. Fondée en 2025 à Londres, la société a été créée par Christian Owens et Alex Loizou (ex CEO de TROUVA), elle compte aujourd’hui six collaborateurs.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
15/10/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Quand l’intelligence artificielle s’attaque au monopole des conseillers financiers
Sébastian Night, CEO de Onetake
Quand l’IA fait vos montages vidéo, OneTake lève 850 000 euros
De YouTube à Netflix, le podcast vidéo change d’échelle
SFR, reprise sous haute tension, Bouygues, Iliad, Orange officiellement en lice
Nikolay Storonsky, CEO de REVOLUT
Pourquoi le Royaume-Uni hésite à donner son feu vert REVOLUT?
Philippe Aghion, Prix Nobel d'économie
Philippe Aghion, l’économiste qui a fait de la destruction créatrice une politique d’avenir
Luca Ferrari, CEO de Bending Spoons
BENDING SPOONS, le build-up de la seconde main logicielle veut s’offrir Typeform et Elysium