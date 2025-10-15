Quand l’intelligence artificielle s’attaque au monopole des conseillers financiers

En dépit de décennies d’innovation dans la banque de détail et l’investissement, l’accès à un véritable accompagnement personnalisé demeure un privilège réservé aux ménages les plus aisés. C’est ce constat qui a conduit deux entrepreneurs britanniques à fonder Clove au début de l’année 2025.

Au Royaume-Uni, seuls 9 % des particuliers bénéficient d’un conseil financier professionnel. Selon la Financial Conduct Authority (FCA), environ sept millions d’adultes y détiennent plus de 10 000 livres d’épargne sans investir. Un manque d’accompagnement qui pèse sur leur patrimoine à long terme, mais aussi sur la circulation du capital dans l’économie. Les fondateurs de Clove estiment que le modèle traditionnel, reposant sur une relation humaine coûteuse et limitée en capacité, a atteint ses limites économiques.

Leur réponse passe par une approche hybride. Clove combine conseillers et intelligence artificielle pour automatiser l’essentiel des tâches administratives et de conformité qui saturent les journées des professionnels. Cette réduction du “bruit opérationnel” doit permettre de rediriger l’attention vers le cœur du métier : aider les individus à prendre de meilleures décisions patrimoniales, au bon moment. L’objectif est d’ouvrir la voie à un conseil personnalisé à grande échelle, sans renoncer à la dimension humaine qui fonde la confiance dans ce secteur.

La société revendique une vision pragmatique du rôle de l’IA dans la finance. Les algorithmes ne remplacent pas le jugement, mais en décuplent la portée. Ils rendent possible ce qui ne l’était pas avec un suivi continu, contextuel, et économiquement soutenable pour des millions de clients jusque-là exclus du système de conseil.

Encore en phase d’amorçage, Clove réunit aujourd’hui une équipe de six personnes mêlant ingénieurs, designers et conseillers. Elle prévoit de recruter dans les prochains mois pour étendre sa capacité de développement et d’expérimentation. Le modèle, pensé d’abord pour le marché britannique, pourrait à terme trouver écho dans d’autres pays où l’accès au conseil reste élitiste.

Clove a levé 14 millions de dollars, soit environ 11,9 millions d’euros, en pré-amorçage. Le tour a été mené par Accel, avec la participation de Kindred, Air Street Capital et plusieurs business angels. Fondée en 2025 à Londres, la société a été créée par Christian Owens et Alex Loizou (ex CEO de TROUVA), elle compte aujourd’hui six collaborateurs.