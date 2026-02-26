L’anglais WAYVE lève 1,2 milliard de dollars pour imposer son IA embarquée dans l’autonomie des véhicules

La startup britannique Wayve vient de lever 1,2 milliard de dollars, pour une valorisation de 8,6 milliards. Le tour pourrait atteindre 1,5 milliard grâce à un engagement additionnel de 300 millions de dollars d’Uber, conditionné au déploiement de robotaxis, à commencer par Londres. Cette opération place Wayve parmi les entreprises européennes les plus capitalisées dans la mobilité autonome.

Une architecture IA end-to-end, sans cartographie HD

Fondée en 2017 par Alex Kendall, Wayve a fait le choix technique de construire un système d’autonomie fondé sur un réseau neuronal unique, entraîné de bout en bout, sans dépendre de cartes haute définition.

L’approche consiste à apprendre à conduire à partir de données réelles collectées sur route. La perception, la compréhension de l’environnement et la prise de décision sont intégrées dans un même modèle. Cette architecture se distingue des systèmes modulaires traditionnels (perception, planification, contrôle) et s’inscrit dans une logique proche de celle adoptée par Tesla, tout en conservant des différences importantes dans le modèle d’affaires.

Wayve revendique également un positionnement « agnostique » : son logiciel peut fonctionner avec différents capteurs et sur les puces déjà intégrées par les constructeurs. La version la plus récente de sa plateforme, Gen 3, s’appuie toutefois sur l’environnement Nvidia Drive AGX Thor.

Deux produits, une même logique logicielle

La technologie de Wayve se décline en deux offres :

un système « eyes on », destiné à renforcer les fonctions avancées d’assistance à la conduite (ADAS) ;

un système « eyes off », visant des capacités de niveau 4, capables de gérer seuls la conduite dans certains environnements urbains ou autoroutiers.

La société ne souhaite ni exploiter directement des flottes, à l’image de Waymo, ni produire ses propres véhicules. Son objectif est de vendre une couche d’« embodied AI » aux constructeurs et aux plateformes de mobilité. Cette stratégie vise à maximiser la diffusion technologique via des partenaires industriels déjà implantés sur les marchés mondiaux.

Des constructeurs et des investisseurs alignés

Le tour de table réunit des profils hétérogènes, conjuguant fonds de capital-risque, investisseurs institutionnels, acteurs technologiques et constructeurs automobiles.

Parmi eux figurent Mercedes-Benz, Nissan et Stellantis, qui prévoient d’intégrer la technologie de Wayve dans leurs véhicules. Nissan a d’ores et déjà indiqué vouloir l’utiliser pour renforcer ses systèmes d’assistance à la conduite à partir de 2027.

Côté technologique, Microsoft et Nvidia figurent parmi les soutiens récurrents. Nvidia entretient depuis plusieurs années une relation de développement étroite avec la startup. Cette convergence entre fournisseur de compute et éditeur de logiciel souligne la consolidation en cours autour des plateformes matérielles capables de supporter des modèles d’IA de plus en plus complexes.

Uber, partenaire opérationnel et financier

L’engagement additionnel d’Uber, conditionné au déploiement de robotaxis, donne une dimension opérationnelle à la levée de fonds. La plateforme prévoit des essais commerciaux de véhicules équipés du logiciel Wayve et évoque un déploiement potentiel dans plus de dix marchés.

Pour Uber, l’enjeu est de sécuriser un accès à une technologie d’autonomie sans internaliser l’ensemble des coûts de recherche et développement. Pour Wayve, l’alliance offre une perspective de mise à l’échelle rapide via un réseau mondial déjà structuré.