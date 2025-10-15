Mur LED en France : comment Pekason s’impose comme concepteur haut de gamme

Le mur LED, nouveau visage de la communication visuelle

Les écrans géants ont changé de dimension. Loin du gadget ou du simple support publicitaire, le mur LED s’impose aujourd’hui comme un outil à part entière de communication et d’expérience visuelle. Spectaculaire, immersif et durable, il redessine les façades, anime les vitrines et transforme les halls d’accueil en véritables espaces vivants.

En France, la demande explose, aussi bien chez les entreprises que dans les collectivités ou le monde de l’événementiel.

Et dans ce marché où la majorité des produits viennent en containers de l’étranger, Pekason tire son épingle du jeu.

L’entreprise française s’est imposée comme l’un des rares concepteurs de mur LED, en misant sur un modèle simple et efficace : fabrication haut de gamme en OEM et distribution directe aux intégrateurs. Moins d’intermédiaires, plus de proximité, et un contrôle total sur la qualité.

Un savoir-faire français au service du marché local

Alors que beaucoup de concurrents se contentent d’importer, Pekason conçoit et calibre ses écrans en France. Chaque projet est pensé dans le détail : choix du pitch, luminosité, intégration esthétique, contraintes techniques. L’objectif est clair : proposer des solutions adaptées au marché français, tout en garantissant une réactivité maximale.

« Notre ambition est de créer des produits faits pour la France, tout en simplifiant la chaîne entre le fabricant et l’utilisateur », explique Julien Périé, dirigeant de Pekason. « Parce que nous maîtrisons la technologie de bout en bout, nous pouvons accompagner nos clients de manière très concrète, sur le terrain, avec un vrai sens du service. »

Cette proximité technique est devenue la marque de fabrique de Pekason : études d’installation, calibration sur site, maintenance préventive et support assuré par des équipes locales. Résultat : plusieurs milliers de mètres carrés de murs LED installés à travers le pays, de la grande distribution aux espaces culturels.

Un marché mondial en pleine expansion

Le marché mondial du LED connaît une croissance soutenue. En 2024, il pèse environ 9 milliards de dollars et pourrait atteindre 14 milliards d’ici 2033. Les progrès technologiques microLED, pitch ultra-fin, modules COB ont rendu les écrans plus précis, plus économes et surtout plus polyvalents.

Les moteurs de croissance en France

En France, cette révolution est portée par plusieurs leviers :

la transition du print vers le digital ,

, la modernisation des infrastructures (accélérée par les JO 2024 ),

), et la montée en puissance de l’affichage dynamique dans le retail et les espaces publics.

Selon Omdia, plus de 55 % du chiffre d’affaires mondial du LED provient désormais des écrans à pitch fin, utilisés dans les environnements professionnels.

Les usages du mur LED se multiplient

Les murs LED ne sont plus réservés aux grands événements. Ils envahissent les vitrines de magasins, les salles de conférence, les showrooms et même les façades d’immeubles.

Secteur Objectif Particularités Retail Attirer le regard, créer une expérience visuelle forte Luminosité élevée, rendu fidèle des couleurs Corporate Moderniser les espaces de réunion ou d’accueil Résolution fine, intégration design Événementiel Créer des décors dynamiques Modularité, montage rapide Urbanisme Dynamiser les espaces publics Étanchéité, conformité réglementaire

Un outil de storytelling visuel

Dans le retail, le mur LED devient un outil de storytelling. Dans les collectivités, il se transforme en support d’expression culturelle. Et pour les marques, c’est désormais un élément central de leur identité visuelle.

La différence Pekason : la maîtrise technologique et la proximité humaine

Chez Pekason, la technologie n’est jamais une fin en soi. Elle est au service de l’usage. L’entreprise met en avant quatre critères essentiels :

Précision visuelle — Pitch entre 0,7 et 1,5 mm, garantissant un rendu net à courte distance. Luminosité maîtrisée — De 5 000 à 10 000 nits, avec des composants “black face” pour un noir profond. Durabilité — Modules COB ou microLED réduisant la consommation de 30 à 50 %. Maintenance locale — Suivi et réparation assurés en France, sans sous-traitance.

Une approche durable et réparable

Ce dernier point est crucial. Dans un secteur où les produits importés sont souvent “jetables”, Pekason mise sur la réparabilité et la longévité. Chaque installation est pensée pour durer plus de dix ans, avec un SAV réactif et un monitoring technique permanent.

Les principaux acteurs du marché français

Entreprise Spécialité Zone Points forts Pekason Concepteur français, fabrication OEM, distribution directe France entière Qualité, proximité, suivi local LEDCAST Écrans géants extérieurs et totems National Large gamme, solutions clé en main Imeens Fabrication LED sur mesure (intérieur) Rhône-Alpes Importateur LED Visual Innovation Affichage événementiel, location France / Europe Références en location PSD Solutions pour commerces et façades Sud / France Services sur site

Pekason reste l’un des rares acteurs capables de concevoir, installer et maintenir ses solutions sur tout le cycle de vie du produit du design à la maintenance.

L’intelligence artificielle au service de la créativité visuelle

L’intelligence artificielle transforme la façon dont les contenus sont créés et diffusés sur les murs LED. Les designers utilisent des outils comme Midjourney, Runway ou DALL·E pour générer en quelques secondes des visuels immersifs : paysages néon, motifs abstraits ou ambiances artistiques.

“Futuristic neon cityscape on a LED wall, cinematic lighting, ultra high resolution.”

“Abstraction lumineuse géométrique, style art déco, 8K resolution.”

Vers des contenus génératifs personnalisés

Pekason accompagne cette évolution en collaborant avec des studios créatifs pour concevoir des contenus sur mesure, adaptés aux installations de ses clients.

Un engagement environnemental fort

L’affichage numérique doit aussi composer avec des exigences environnementales plus strictes. Les nouvelles générations d’écrans LED consomment deux fois moins d’énergie que celles d’il y a cinq ans, tout en offrant une durée de vie rallongée. Depuis 2023, le Code de l’environnement impose un ajustement automatique de la luminosité selon la lumière ambiante une fonctionnalité déjà intégrée aux systèmes Pekason.

Une économie circulaire en marche

Les modules réparables et les composants remplaçables participent aussi à une logique d’économie circulaire. Moins de déchets, plus de durabilité.

Un investissement durable et rentable

Installer un mur LED représente un investissement conséquent entre 1 000 et 3 500 € le mètre carré, selon la configuration. Mais sur dix ans, le coût global reste inférieur à celui d’autres technologies (LCD ou vidéoprojecteurs), grâce à une meilleure fiabilité et à une consommation réduite.

Un accompagnement de A à Z

Pekason propose un accompagnement complet : études de rentabilité, conseil en installation et suivi de performance. Une approche qui rassure les entreprises comme les particuliers.

Les prochaines évolutions technologiques

Les prochaines années s’annoncent riches en innovation : microLED toujours plus précis, affichage adaptatif via IA, écrans courbes intégrés à l’architecture et écoconception renforcée.

Conclusion : une vision française du mur LED

Le mur LED n’est plus un simple écran, c’est un support d’expérience. En France, Pekason montre qu’il est possible de concilier performance technologique, design local et accompagnement humain.

Un modèle qui séduit les entreprises comme les institutions : la qualité industrielle alliée à la réactivité d’un acteur de proximité. Une façon très française d’allumer la lumière du futur.