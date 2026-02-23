Pascal Daloz, CEO de Dassault Systemes
Pascal Daloz, CEO de Dassault Systemes
Qui est Pascal Daloz, le nouveau CEO de DASSAULT SYSTEMES

23/02/2026
Il n’est pas de ces dirigeants dont le parcours se résume à une ligne droite. Chez Dassault Systèmes, Pascal Daloz incarne une trajectoire plus organique, presque stratifiée, construite à l’intérieur même de l’entreprise, au fil des transformations technologiques et industrielles.

Ingénieur de formation, diplômé de l’École des Mines de Paris, il débute pourtant dans la finance, chez Crédit Suisse. Nous sommes au début des années 1990, et le secteur bancaire découvre la financiarisation accélérée des marchés technologiques. Pascal Daloz y apprend la rigueur analytique, la lecture des bilans, la compréhension des cycles. Cette première décennie forge sa capacité à penser l’innovation en termes de structure de capital et de création de valeur.

Lorsqu’il rejoint Dassault Systèmes en 2001, le groupe est déjà un acteur mondial du logiciel industriel, mais il amorce une mue stratégique. Pascal Daloz entre par la porte technique, au poste de vice-président en charge de la recherche et du développement et du développement des marchés. Ce positionnement est révélateur, il ne sépare jamais le produit du marché. Chez lui, la technologie n’est pas une fin, mais une architecture au service d’un modèle industriel.

Au fil des années, Pascal Daloz traverse les fonctions clés du groupe : stratégie, marketing, développement, pilotage des marques. Il devient directeur général adjoint. Cette progression interne n’est pas seulement hiérarchique mais épouse la transformation de Dassault Systèmes, qui passe d’un éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur à une plateforme globale d’expériences numériques, avec 3DEXPERIENCE.

En 2018, il prend en charge les affaires financières, et boucle une trajectoire cohérente : comprendre la technologie, structurer la stratégie, et piloter la performance. Deux ans plus tard, en février 2020, le groupe crée pour lui un poste inédit de Chief Operating Officer. Officiellement, il s’agit de soutenir une nouvelle génération de management. Officieusement, il s’agit d’organiser la continuité d’un groupe historiquement incarné par Bernard Charlès.

Dans cette séquence, un dossier cristallise son rôle, celui de l’acquisition de Medidata Solutions pour 5,3 milliards d’euros en 2019. L’opération repositionne les sciences de la vie comme deuxième pilier industriel du groupe. Elle prolonge la vision d’étendre le concept de jumeau numérique, d’abord appliqué aux avions ou aux véhicules, au corps humain lui-même.

Le projet du « jumeau numérique du corps humain » synthétise cette ambition, et il ne s’agit plus seulement de modéliser des objets, mais des systèmes vivants, en croisant biosciences, matériaux et sciences de l’information.

Son style tranche avec les figures charismatiques de la tech. Peu exposé, même si cela devrait changer, il privilégie l’approche interfonctionnelle, et la coordination afin d’asseoir sa légitimité : comprendre les ingénieurs, dialoguer avec les investisseurs, structurer l’exécution.

Le portrait qui se dessine est celui d’un dirigeant de continuité stratégique, mais aussi de transformation. Pascal Daloz appartient à cette génération de leaders industriels qui pensent la technologie comme une infrastructure longue durée, et non comme un cycle court d’innovation.

Dans un groupe où la stabilité managériale est une marque de fabrique, il incarne une transition très maîtrisée : celle d’une entreprise née dans la modélisation industrielle et désormais engagée dans la simulation du vivant.

