Relations presse en 2026 : la fin de l’illusion du « coup », le retour de la stratégie

En 2026, les relations presse avancent sur une ligne étroite où les budgets se tendent, les canaux se multiplient, les usages se déplacent vite, et par-dessus tout, l’attention se raréfie. Pour en parler nous recevons Pauline Vettier, spécialiste des relations presse, qui après un parcours de CMO accompagne les entreprises dans leur communication sur les media.

La force des relations presse fait qu’elle ne sont plus un levier d’appoint. Toutefois communiquer n’est plus une simple prise de parole en vue d’annoncer une sortie produit, ou une expansion marché, c’est un exercice stratégique, qui vient compléter la communication globale de l’entreprise, en vue d’objectifs précis (Renforcer la notoriété de l’entreprise en vue de M&A, développer l’attractivité de la marque en vue de recrutement, etc)

Ce qui change en 2026, c’est le rythme et la densité, les communications isolées ont perdu de leur portée. Une annonce ponctuelle, même bien relayée, ne suffit plus à installer une marque ou un dirigeant dans le paysage. Ainsi une campagne efficace doit être engagée suffisamment tôt pour nourrir le storytelling d’une levée de fonds pour rendre visible l’entreprise et ses dirigeants des investisseurs et non se limiter à sa célébration, de la même manière une transformation stratégique sera mieux comprise par des journalistes ayant déjà suivi votre entreprise. Sans cette anticipation, la visibilité même la plus forte, risque de n’être que fugace.

Face à un échiquier en pleine recomposition, la stratégie ne consiste plus à viser un support emblématique, mais à conjuguer presse économique, titres sectoriels, podcasts spécialisés, newsletters, formats vidéo, réseaux sociaux professionnels. Si les médias traditionnels conservent leur rôle de référence, les nouveaux formats apportent profondeur et incarnation. Pour de nombreuses marques, l’enjeu est moins de choisir, que d’orchestrer. Pour ce faire, l’intervention d’un spécialiste des RP est un impératif pour jouer la bonne symphonie.

La mesure de la performance est bien entendue rafraichit, fini le double décimètre pour mesurer la surface d’un article, à l’heure de la data, des indicateurs plus techniques viennent améliorer le suivi des campagnes, mais au delà du nombre de visites du profil linked in du dirigeant, et de kpi plus adapté à la publicité qu’aux RP, la question fondamentale à se poser, est de savoir si la campagne RP permis de nourrir le storytelling de l’entreprise day one, que ce soit pour préparer une levée de fonds, un plan de recrutement, ou une ouverture pays.

Avec Pauline, nous ne pouvions éluder le sujet de l’AI, qui s’est bien entendue invitée dans les processus. Elle accélère l’idéation, fluidifie certaines étapes de production, mais ne remplace ni la pensée stratégique ni la singularité d’un point de vue. Les rédactions sont attentives à la qualité rédactionnelle et à la densité des analyses. Si l’outil assiste, il ne se substitue pas à l’intention.

Autre sujet abordé, celui de la réputation, qui à l’heure des réseaux sociaux ne tolère plus la moindre impréparation. Les crises se déclenchent instantanément et se propagent plus vite encore. Identifier les sujets sensibles, définir des lignes de réponse, organiser les responsabilités internes relève désormais d’une gestion ordinaire du risque, quelque soit la taille de l’entreprise. L’anticipation coûte moins cher que la réaction, et cela d’autant plus aujourd’hui.

En 2026, les relations presse doivent s’inscrire plus que jamais dans une stratégie annuelle, elles doivent s’aligner sur la roadmap marketing, commerciale, mais aussi RH et financière. Correctement déployées, elles participent à la construction d’un actif immatériel solide. Dans un environnement saturé, le silence n’est jamais neutre, d’autant qu’il laisse l’espace à d’autres marques mais aussi d’autres récits. La question n’est plus de communiquer, mais de le faire avec cohérence, et c’est bien le rôle qui incombe aujourd’hui aux agences en relations presse.

Combien cela coûte? rendez vous dans la dernière partie de l’interview de Pauline Vettier pour mieux cerner les budgets annuels en fonction de vos projets.