Quantique : Quobly lève 21 millions d’euros pour industrialiser sa puce sur silicium à 100 qubits

La startup grenobloise Quobly, spécialisée dans la microélectronique quantique, annonce un financement de 21 millions d’euros pour accélérer l’industrialisation de sa puce quantique sur silicium à 100 qubits physiques. Ce projet, baptisé Q100T, constitue une étape décisive pour faire entrer le quantique dans une phase de production compatible avec les standards de l’industrie des semi-conducteurs.

La technologie développée par Quobly repose sur l’utilisation de plaques 300 mm FD-SOI, identiques à celles employées dans la fabrication de puces pour les smartphones ou l’automobile. Contrairement aux approches fondées sur des technologies cryogéniques lourdes et complexes, le choix du silicium permet une continuité industrielle avec les outils de production existants. Un pari stratégique dans une course mondiale où la question de l’industrialisation reste le principal goulet d’étranglement.

Ce financement est composé d’une subvention de 15 millions d’euros octroyée dans le cadre de France 2030 par Bpifrance, et d’un apport exceptionnel de 6 millions d’euros en fonds propres par Quobly. Cette dernière contribution témoigne de la solidité financière de la startup, rarement observée à ce stade de développement dans la DeepTech. « Notre pari de départ, faire du quantique une technologie accessible, maîtrisable et scalable, est en train de devenir une réalité », déclare Maud Vinet, CEO et cofondatrice de Quobly.

Le projet s’appuie sur un partenariat stratégique noué fin 2024 avec STMicroelectronics, qui assurera l’industrialisation du composant. D’autres acteurs clés de l’écosystème français de la microélectronique soutiennent également le développement de la startup, dont SOITEC, Air Liquide et Orano.

Parallèlement à cette dynamique, Quobly a annoncé la nomination de Philippe Delmas à la présidence de son conseil d’administration. Ancien vice-président d’Airbus, il est chargé d’accompagner la montée en puissance industrielle de l’entreprise et la structuration de son go-to-market à horizon 2027.