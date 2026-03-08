START Summit : quand la Suisse donne rendez-vous à l’early-stage européen

Chaque année, pendant deux jours, la ville suisse de Saint-Gall devient un point de convergence pour l’écosystème européen des startups. Le START Summit, organisé par l’association START Global au sein de l’University of St. Gallen, rassemble plusieurs milliers d’entrepreneurs, d’investisseurs et de dirigeants venus observer les tendances émergentes de la technologie européenne.

Avec environ 7 000 participants, plus de 1 300 startups et plus de 1 000 investisseurs, l’événement s’est progressivement imposé comme l’un des principaux rendez-vous européens pour les projets en phase early-stage. Plus qu’une conférence, START Summit fonctionne comme une plateforme de rencontre entre fondateurs et investisseurs, facilitée par un système de matchmaking permettant d’organiser plusieurs milliers de rendez-vous pendant l’événement.

Dans un environnement où le sourcing de projets devient un avantage compétitif pour les fonds, ces rassemblements jouent un rôle de plus en plus structurant dans l’écosystème du capital-risque.

Une conférence devenue plateforme de dealflow

Les grandes conférences technologiques ont progressivement évolué. Là où elles servaient autrefois principalement d’espace de visibilité et de networking, elles tendent désormais à fonctionner comme de véritables places de marché temporaires du capital-risque.

Le START Summit s’inscrit dans cette dynamique avec un positionnement clairement orienté vers les phases pre-seed et seed. Les startups sélectionnées participent à des sessions de pitch, des rencontres individuelles avec investisseurs et des formats de networking ciblés.

Pour les fonds, l’intérêt est double : identifier de nouveaux fondateurs et observer les tendances technologiques émergentes dans l’écosystème européen.

Cette fonction de plateforme de découverte rapproche START Summit d’événements comme Slush ou Web Summit, tout en conservant un positionnement plus ciblé sur l’early-stage.

Une particularité rare : un événement organisé par des étudiants

L’une des singularités du START Summit tient à son organisation. Comme Slush à Helsinki, l’événement est à l’origine porté par une initiative étudiante.

Il est organisé par l’association START Global, créée au sein de l’University of St. Gallen. Chaque année, plusieurs centaines d’étudiants contribuent à la préparation et à l’organisation du sommet.

Ce modèle reste relativement rare dans l’écosystème des conférences technologiques, souvent structurées comme des entreprises événementielles ou des extensions de groupes médias. Il confère à START Summit une dynamique particulière, très orientée vers les jeunes fondateurs et les nouveaux entrants de l’écosystème entrepreneurial.

L’exemple de Slush a montré qu’un événement né dans un cadre étudiant pouvait devenir l’un des principaux rendez-vous mondiaux du capital-risque. START Summit suit une trajectoire comparable, avec l’ambition de s’imposer durablement dans le calendrier européen de l’innovation.

Un observatoire de la nouvelle génération de fondateurs

Au-delà des conférences et des pitchs, START Summit agit aussi comme un observatoire générationnel de l’entrepreneuriat technologique.

Une part importante des fondateurs présents sont encore étudiants ou récemment diplômés. Cette évolution reflète une transformation plus large de l’écosystème : les projets entrepreneuriaux émergent de plus en plus tôt dans les parcours académiques.

L’accessibilité des infrastructures technologiques (cloud, intelligence artificielle, plateformes de développement) réduit les coûts de création d’entreprise et accélère les cycles d’innovation. Pour les investisseurs, ces événements permettent d’identifier très en amont les équipes susceptibles de devenir les fondateurs des prochaines startups européennes.

La compétition silencieuse des hubs technologiques européens

Le succès du START Summit illustre également la compétition entre les différents écosystèmes européens pour attirer talents, investisseurs et projets technologiques.

Londres, Paris, Berlin ou Stockholm concentrent une grande partie du capital-risque du continent. Mais d’autres villes cherchent à devenir des points de convergence de la communauté entrepreneuriale.

La Suisse bénéficie dans ce contexte de plusieurs atouts : stabilité institutionnelle, attractivité pour les investisseurs internationaux et présence d’universités reconnues. Saint-Gall, sans être un centre technologique majeur, devient ainsi pendant quelques jours un carrefour temporaire de l’innovation européenne.

Les conférences, nouvelle infrastructure du capital-risque

Au-delà de l’événement lui-même, START Summit illustre une transformation plus large du fonctionnement du capital-risque.

Les conférences tech sont pensées comme des infrastructures informelles du marché du venture capital, facilitant la circulation de l’information, la rencontre entre fondateurs et investisseurs et la structuration des communautés entrepreneuriales.

Dans un environnement où la concurrence entre fonds s’intensifie, ces événements jouent un rôle d’accélérateurs de rencontres capables de concentrer en quelques jours un volume d’opportunités qui mettrait autrement plusieurs mois à émerger.

Ainsi, derrière l’effervescence des conférences technologiques, se dessine une réalité plus structurante : ces rassemblements deviennent progressivement l’une des interfaces clés du financement de l’innovation en Europe.

START Summit : en pratique

Organisé à St. Gallen, au sein de l’University of St. Gallen, le START Summit se tiendra les 20 et 21 mars 2026. L’événement réunit chaque année environ 7 000 participants, dont plus de 1 300 startups et 1 000 investisseurs. Il s’adresse principalement aux fondateurs early-stage, fonds de capital-risque, business angels et étudiants entrepreneurs. Au programme : conférences, pitch competitions et rencontres organisées via une plateforme de matchmaking. Les billets varient généralement de 100 euros pour les étudiants à près de 900 euros pour les investisseurs.