Nexus Luxembourg : la conférence qui connecte le hub luxembourgeois à l’écosystème européen

En quelques années, la conférence Nexus Luxembourg s’est imposée comme l’un des nouveaux rendez-vous européens consacrés aux technologies émergentes. Organisé à Luxembourg-Ville, l’événement rassemble startups, investisseurs, dirigeants d’entreprise et responsables publics autour des transformations provoquées par l’intelligence artificielle et les technologies numériques.

La prochaine édition se tiendra les 10 et 11 juin 2026, confirmant la volonté du pays de se positionner comme un hub européen pour l’innovation technologique et financière.

Dans un paysage déjà dense de conférences technologiques, Nexus Luxembourg occupe une place particulière : celle d’un événement où se rencontrent technologie, finance et politiques publiques, trois dimensions structurantes de l’économie numérique européenne.

Une conférence conçue comme un carrefour d’écosystèmes

Contrairement aux grandes conférences technologiques centrées sur les startups ou les développeurs, Nexus Luxembourg revendique une approche plus transversale. L’événement rassemble à la fois entrepreneurs, investisseurs, régulateurs et décideurs publics.

Cette hybridation reflète la position particulière du Luxembourg dans l’économie européenne. Le pays s’est progressivement imposé comme une plateforme pour les activités financières, les services numériques et les infrastructures technologiques.

La conférence s’inscrit dans cette stratégie en cherchant à faire dialoguer plusieurs univers : l’intelligence artificielle, la finance numérique, la cybersécurité et les technologies industrielles.

Une vitrine pour l’écosystème technologique luxembourgeois

Au-delà des conférences et des démonstrations technologiques, Nexus Luxembourg fonctionne également comme une vitrine pour l’écosystème local de l’innovation. L’événement est soutenu par plusieurs institutions, dont le gouvernement luxembourgeois, la Ville de Luxembourg, la Chambre de commerce et l’agence Luxinnovation. Cette implication institutionnelle traduit l’ambition du pays : renforcer sa visibilité dans la compétition européenne pour attirer talents, startups et investisseurs. Dans ce contexte, la conférence permet de présenter les initiatives publiques et privées développées autour de l’intelligence artificielle, de la fintech ou encore des technologies spatiales.

Startups, investisseurs et décideurs réunis

Le format de l’événement repose sur un mélange de conférences, d’espaces d’exposition et de rencontres entre acteurs de l’innovation.

L’édition 2026 devrait réunir plus de 10 000 participants issus de plus de 50 pays, ainsi qu’environ 250 startups et scaleups sélectionnées pour présenter leurs technologies et rencontrer investisseurs et partenaires industriels. (data.europa.eu)

Ces entreprises participent notamment à une compétition internationale dotée d’un prix de 100 000 euros, destinée à récompenser l’une des startups les plus prometteuses de l’événement.

Pour les jeunes entreprises technologiques, la conférence constitue ainsi une opportunité de visibilité et de rencontres avec les investisseurs présents.

L’intelligence artificielle comme fil conducteur

Comme de nombreuses conférences technologiques récentes, Nexus Luxembourg place l’intelligence artificielle au centre de son programme.

Les sessions explorent les applications de l’IA dans plusieurs domaines : finance, cybersécurité, industrie, santé, mobilité ou encore technologies spatiales.

Cette diversité thématique reflète la diffusion rapide des technologies d’IA dans les différents secteurs économiques. Elle illustre également la volonté des organisateurs de positionner la conférence comme un espace de réflexion sur l’impact économique et sociétal de ces technologies.

Une conférence à taille européenne

Dans un paysage dominé par de grandes conférences internationales comme Web Summit ou VivaTech, Nexus Luxembourg revendique une approche plus ciblée.

Les organisateurs mettent en avant un format volontairement plus compact, privilégiant les échanges et les rencontres professionnelles plutôt que l’effet de masse des très grands événements technologiques.

Cette approche correspond à la stratégie du Luxembourg, qui cherche moins à rivaliser avec les grandes métropoles technologiques qu’à se positionner comme un lieu de connexion entre acteurs de l’innovation, de la finance et des politiques publiques.

Nexus Luxembourg : en pratique

La conférence Nexus Luxembourg se tiendra les 10 et 11 juin 2026 à Luxexpo The Box, à Luxembourg-Ville. L’événement réunira plus de 10 000 participants issus d’une cinquantaine de pays, ainsi que 250 startups et scaleups sélectionnées. Au programme : conférences, panels, démonstrations technologiques, rencontres investisseurs et compétition internationale de startups dotée d’un prix de 100 000 euros. La conférence couvre notamment les domaines de l’IA, de la fintech, de la cybersécurité, des technologies industrielles et de l’innovation numérique.