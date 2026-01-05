Trêve des confiseurs, l’essentiel à retenir: Moore Threads, Nvidia, Meta, Stéphane Distinguin, Guillaume Poupard, Jean Ferré, Laurent Solly, Luc Julia…

La fin d’année s’est révélée peu propice aux annonces de dernière minute. L’essentiel s’étant joué tout au long de l’année, au rythme de la montée en puissance des grands acteurs de l’intelligence artificielle et de leurs investissements industriels.

En dehors d’une séquence marquée par plusieurs cyberattaques touchant des entreprises, dont La Poste et diverses administrations, ainsi que par l’interdiction de séjour aux États-Unis visant Thierry Breton et quatre autres ressortissants européens, la trêve des confiseurs s’est déroulée dans un relatif calme.

Quelques informations ont néanmoins retenu notre attention et méritent d'être isolées pour ce qu'elles disent des dynamiques à l'œuvre.

Puissent les mois à venir marquer une rupture et ouvrir une nouvelle séquence.

Nous vous retrouverons tout au long de 2026 sur l'ensemble de nos médias réunis au sein de DECODE NETWORK pour décrypter les innovations, les stratégies et les dynamiques qui façonnent l'économie numérique.

Richard Menneveux,

Fondateur de DECODE MEDIA et Rédacteur en chef de FW.media

Semi-conducteurs : la Chine accélère son autonomie avec Moore Threads Moore Threads a dévoilé une nouvelle génération de puces destinées à réduire la dépendance chinoise aux technologies de Nvidia. Fondée en 2020 par un ancien cadre de Nvidia, l’entreprise présente l’architecture Huagang, promettant une densité de calcul en hausse de 50 % et une efficacité énergétique multipliée par dix. Les puces Huashan, prévues pour une production de masse en 2026, visent des clusters de plus de 100 000 GPU pour l’entraînement de modèles d’IA, malgré les restrictions américaines à l’export. Blacklistée depuis 2023, Moore Threads incarne l’émergence de champions nationaux chinois dans la course mondiale aux semi-conducteurs dédiés à l’IA.

Nvidia consolide son emprise via l’écosystème Dans ce contexte de course au compute, Nvidia a sécurisé une nouvelle brique technologique via un accord de licence avec la startup Groq. La technologie de puces à très faible latence de Groq sera intégrée aux futurs produits Nvidia, tandis que plusieurs dirigeants rejoignent le groupe. Jensen Huang capitalise sur un free cash-flow en forte croissance pour verrouiller la chaîne de valeur de l’IA, combinant licences, recrutements ciblés et investissements stratégiques.

Cybersécurité : ServiceNow entre dans l’ère des mégadeals ServiceNow a annoncé le rachat d’Armis pour 7,75 milliards de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour. Armis revendique 300 millions de dollars d’ARR et une forte croissance sur la sécurisation des dispositifs connectés. L’opération confirme la consolidation accélérée du secteur de la cybersécurité, portée par l’IA, la multiplication des attaques et l’ambition de ServiceNow de devenir une plateforme centrale de la sécurité d’entreprise.