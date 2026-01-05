Trêve des confiseurs, l’essentiel à retenir: Moore Threads, Nvidia, Meta, Stéphane Distinguin, Guillaume Poupard, Jean Ferré, Laurent Solly, Luc Julia…
La fin d’année s’est révélée peu propice aux annonces de dernière minute. L’essentiel s’étant joué tout au long de l’année, au rythme de la montée en puissance des grands acteurs de l’intelligence artificielle et de leurs investissements industriels.
En dehors d’une séquence marquée par plusieurs cyberattaques touchant des entreprises, dont La Poste et diverses administrations, ainsi que par l’interdiction de séjour aux États-Unis visant Thierry Breton et quatre autres ressortissants européens, la trêve des confiseurs s’est déroulée dans un relatif calme.
Quelques informations ont néanmoins retenu notre attention et méritent d’être isolées pour ce qu’elles disent des dynamiques à l’œuvre. L’équipe de FW.media profite de cette occasion pour vous adresser ses meilleurs vœux. Nous savons à quel point l’année 2025 a été exigeante pour de nombreux acteurs de l’écosystème.
Puissent les mois à venir marquer une rupture et ouvrir une nouvelle séquence.
Nous vous retrouverons tout au long de 2026 sur l’ensemble de nos médias réunis au sein de DECODE NETWORK pour décrypter les innovations, les stratégies et les dynamiques qui façonnent l’économie numérique.
Richard Menneveux,
Fondateur de DECODE MEDIA et Rédacteur en chef de FW.media
Semi-conducteurs : la Chine accélère son autonomie avec Moore Threads
Moore Threads a dévoilé une nouvelle génération de puces destinées à réduire la dépendance chinoise aux technologies de Nvidia. Fondée en 2020 par un ancien cadre de Nvidia, l’entreprise présente l’architecture Huagang, promettant une densité de calcul en hausse de 50 % et une efficacité énergétique multipliée par dix.
Les puces Huashan, prévues pour une production de masse en 2026, visent des clusters de plus de 100 000 GPU pour l’entraînement de modèles d’IA, malgré les restrictions américaines à l’export. Blacklistée depuis 2023, Moore Threads incarne l’émergence de champions nationaux chinois dans la course mondiale aux semi-conducteurs dédiés à l’IA.
Nvidia consolide son emprise via l’écosystème
Dans ce contexte de course au compute, Nvidia a sécurisé une nouvelle brique technologique via un accord de licence avec la startup Groq. La technologie de puces à très faible latence de Groq sera intégrée aux futurs produits Nvidia, tandis que plusieurs dirigeants rejoignent le groupe.
Jensen Huang capitalise sur un free cash-flow en forte croissance pour verrouiller la chaîne de valeur de l’IA, combinant licences, recrutements ciblés et investissements stratégiques.
Meta : offensif sur l’IA, défensif sur les adolescents
Agents IA : Meta rachète Manus
Meta a racheté Manus pour 2,5 milliards de dollars, sécurisant une technologie d’agents IA capables d’exécuter des tâches complexes (recherche, présentations, création de sites web). L’opération illustre la difficulté pour les startups IA indépendantes d’atteindre une échelle mondiale sans s’adosser à des plateformes disposant de capacités de distribution et d’infrastructure massives.
Instagram : reconquête stratégique des adolescents
En parallèle, Meta a relancé une stratégie offensive pour reconquérir les adolescents sur Instagram, après une baisse estimée entre 20 et 30 % des nouvelles inscriptions. Les ajustements portent sur les algorithmes, la messagerie et les mécaniques de mise en relation sociale, avec l’objectif de recréer un pipeline d’usage dès l’adolescence face à TikTok et YouTube.
Cybersécurité : ServiceNow entre dans l’ère des mégadeals
ServiceNow a annoncé le rachat d’Armis pour 7,75 milliards de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour.
Armis revendique 300 millions de dollars d’ARR et une forte croissance sur la sécurisation des dispositifs connectés. L’opération confirme la consolidation accélérée du secteur de la cybersécurité, portée par l’IA, la multiplication des attaques et l’ambition de ServiceNow de devenir une plateforme centrale de la sécurité d’entreprise.
Mouvements:
Orange crée un poste de Chief Trust Officer et nomme Guillaume Poupard
Laurent Solly quitte Meta après douze ans aux manettes européennes
Arrivé en 2013 comme directeur général de Facebook France dans un contexte de fortes tensions fiscales et réglementaires, il a joué un rôle central dans la normalisation des relations entre la plateforme et les pouvoirs publics français puis européens. Son périmètre s’est progressivement étendu à l’Europe du Sud avant sa promotion à la vice-présidence Europe début 2025.
Ce départ marque la fin d’une séquence de professionnalisation des relations entre Big Tech et États européens et ouvre des interrogations sur la stratégie future de Meta en Europe.
Laurent Solly sera prochainement nommé Chevalier de la Légion d’honneur, une distinction qui a suscité des réactions contrastées au sein de l’écosystème French Tech.
Luc Julia quitte Renault, l’innovation recentrée sous l’ingénierie
Prophesee nomme Jean Ferré CEO pour entrer dans une phase d’exécution industrielle
La deeptech française Prophesee annonce la nomination de Jean Ferré au poste de CEO. Il succède à Luca Verre, cofondateur, alors que l’entreprise entre dans une phase de commercialisation et de montée en puissance industrielle.
Jean Ferré apporte plus de trente ans d’expérience acquise notamment chez Microsoft, Thales et Sinequa. Il est chargé d’orienter la stratégie de Prophesee vers les marchés de la défense, de la sécurité, de l’aéronautique et de l’automatisation industrielle.
Stéphane Distinguin quitte EY Fabernovel après 22 ans