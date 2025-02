Après Cédric Siré, Michèle Benzeno quitte Webedia / Axeptio acquiert AdOpt / Terminus pour Humane

Après Cédric Siré en janvier, Michele Benzeno quitte Webedia dans un contexte de restructuration

Michèle Benzeno a annoncé hier son départ de Webedia après dix ans passés aux côtés de Cédric Siré et de l’équipe fondatrice. Ce départ intervient alors que Webedia traverse une période de fortes turbulences. Après l’échec de la mise en vente du groupe par Fimalac, son propriétaire, et des pertes cumulées de 167,5 millions d’euros en deux ans, l’entreprise s’est engagée dans une réduction de ses coûts. Depuis l’entrée de la holding de Bernard Arnault (7 % du capital) en juin 2024, les restrictions se sont renforcées, et pourrait laisser entrevoir un plan de licenciements en 2025.

Webedia cherche à se recentrer sur ses marques phares comme Allociné et Jeuxvideo.com.

OVHcloud et Serco s’associent pour le déploiement de la plateforme DestinE

OVHcloud et Serco annoncent leur collaboration dans le cadre du projet DestinE, une initiative de la Commission européenne visant à créer un jumeau numérique de la Terre pour modéliser les effets des phénomènes naturels et de l’activité humaine. Portée par l’Agence spatiale européenne (ESA), en partenariat avec EUMETSAT et ECMWF, la plateforme permet d’exploiter les données d’observation de la Terre grâce à l’intelligence artificielle et au cloud computing.

OVHcloud fournira une infrastructure PaaS haute performance, intégrant CPU et GPU de dernière génération, des services d’orchestration Kubernetes, ainsi que des bases de données optimisées pour le traitement des données climatiques.

Serco, en charge du développement et de la maintenance, coordonne l’intégration des services et l’accompagnement des utilisateurs. Le projet s’inscrit dans le Pacte vert européen et la stratégie numérique de l’UE.

Axeptio acquiert AdOpt et s’implante sur le marché brésilien

Axeptio annonce l’acquisition d’AdOpt, acteur de la gestion du consentement au Brésil, consolidant ainsi son expansion internationale après son implantation au Canada. Le Brésil, avec la LGPD, réglementation inspirée du RGPD européen, représente un marché clé où les besoins en solutions de conformité sont en forte croissance.

Fondée au Brésil, AdOpt équipe plus de 50 000 sites web, dont Nike, Reebok et LEGO. Son expertise en self-service et accompagnement personnalisé en fait un acteur stratégique pour Axeptio, qui ambitionne d’étendre ses activités au-delà du marché brésilien.

Terminus pour HUMANE et son AI PIN

Les actifs de HUMANE sont repris par HP pour 116 millions de dollars, intégrant ses employés, sa plateforme logicielle et sa propriété intellectuelle, mais excluant l’activité liée à l’Ai Pin. Fondée par d’anciens ingénieurs d’Apple, Humane avait levé 230 millions de dollars auprès de LACHY GROOM, KINDRED VENTURES, TIGER GLOBAL MANAGEMENT et SAM ALTMAN. Après l’échec de l’Ai Pin, la startup s’était recentrée sur Cosmos, son OS IA. Ses fondateurs rejoindront HP pour développer l’IA dans ses produits. La transaction sera finalisée d’ici la fin du mois.

X cherche à lever des fonds à une valorisation de 44 milliards de dollars

X, la plateforme sociale d’Elon Musk, est en discussion pour lever des fonds auprès d’investisseurs à la même valorisation de 44 milliards de dollars que lors de son acquisition en 2022. Cette levée marquerait un revirement après la fuite d’utilisateurs et d’annonceurs consécutive aux changements imposés par Elon Musk.

Donald Trump annonce des tarifs douaniers d’au moins 25 % sur les semi-conducteurs

Donald Trump a annoné que les semi-conducteurs importés seraient soumis à des droits de douane de « 25 % ou plus », tout en accordant un délai aux fabricants pour établir des usines aux États-Unis. Cette mesure s’inscrit dans une volonté de renforcer la production nationale et de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers.

Niantic en discussions pour vendre son activité jeux vidéo à Scopely

Niantic, l’éditeur de Pokémon Go, négocie la vente de son activité jeux vidéo à Scopely, détenu par le fonds saoudien Savvy Games Group, pour environ 3,5 milliards de dollars, selon plusieurs sources proches du dossier. L’accord, qui pourrait être annoncé dans les prochaines semaines, inclurait Pokémon Go et d’autres titres mobiles. Confrontée à des difficultés à réitérer son succès avec Pokémon Go, Niantic a réduit ses effectifs et annulé plusieurs projets depuis 2022. Fondée en 2015 après un spin-off de Google, l’entreprise développe également des outils de cartographie en réalité augmentée.

Mira Murati lance Thinking Machines Lab avec d’anciens cadres d’OpenAI

Mira Murati, ex-CTO d’OpenAI, s’associe à plusieurs anciens dirigeants de l’entreprise pour créer Thinking Machines Lab, une startup dédiée à l’intelligence artificielle. L’entreprise vise à développer des modèles favorisant une collaboration approfondie entre l’IA et l’homme dans divers domaines. Elle réunit notamment John Schulman (cofondateur d’OpenAI), Barret Zoph (ex-VP Research) et Lilian Weng (ex-VP Safety). Mira Murati chercherait à lever jusqu’à 1 milliard de dollars pour financer la startup qui n’a aucun produit à date.

Fiverr lance des outils IA pour les freelances

Fiverr dévoile une nouvelle suite d’outils d’intelligence artificielle, incluant le Personal AI Creation Model, permettant aux freelances d’entraîner une IA sur leur travail et de monétiser son utilisation. Cette solution leur permet de mieux gérer leurs créations au travers de l’automatisation de différentes tâches.

WhatsApp franchit le seuil des grandes plateformes sous le DSA de l’UE

WhatsApp, la messagerie de Meta, a atteint 46 millions d’utilisateurs mensuels dans l’UE, dépassant ainsi le seuil du Digital Services Act (DSA) pour être désigné comme Very Large Online Platform. Cette classification impose à Meta de renforcer la modération des contenus et d’établir une évaluation des risques, sous peine de sanctions pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial de Meta. La Commission européenne doit confirmer la qualification de WhatsApp comme grande plateforme.

