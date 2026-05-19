Après l’échec du plant-based, Tristan Maurel veut transformer UMIAMI en “Factory as a Service”

La liquidation d’Umiami ne marque pas uniquement l’échec d’une FoodTech française du plant-based, mais révèle surtout la fin d’un cycle pour tout un modèle de financement de l’innovation alimentaire. Après plusieurs années d’euphorie autour des protéines végétales, une centaine de millions d’euros investis et une industrialisation devenue incontrôlable, Tristan Maurel, fondateur évincé de l’entreprise, tente désormais de repositionner les actifs d’Umiami autour d’un modèle radicalement différent : le “Factory as a Service” ou FaaS.

Le dossier déposé devant le Tribunal des activités économiques de Paris expose une stratégie qui dépasse largement la simple reprise d’une société en liquidation judiciaire. L’ambition n’est plus seulement de produire des alternatives végétales à la viande, mais de transformer l’usine et les technologies d’Umiami en infrastructure industrielle mutualisée destinée à d’autres acteurs de la FoodTech européenne.

Umiami faisait partie de cette génération de startups européennes convaincues que la technologie alimentaire pouvait devenir une catégorie comparable au logiciel : forte croissance, différenciation technologique, expansion internationale rapide et levées de fonds successives pour financer le passage à l’échelle. La société avait développé une technologie propriétaire d’“umisation” permettant de reproduire des textures fibreuses proches du muscle animal dans des produits végétaux.

Un modèle rattrapé par sa réalité opérationnelle, après une phase intensive de R&D, Umiami avait investi massivement dans l’industrialisation de son procédé. L’usine de Duppigheim, en Alsace, est rapidement devenue le centre économique de la société. Avec elle sont apparus les coûts fixes lourds, les besoins en maintenance, les problématiques de rendement industriel et un cash burn qui aurait atteint près de 2 millions d’euros par mois à partir de 2024.

D’autant que le projet a été confronté à un problème technique avec la difficulté du passage d’un procédé de pasteurisation “batch” à un procédé continu industriel. Cette transition aurait provoqué des pertes matière importantes et une forte variabilité qualité, dégradant l’économie globale du procédé.

Une situation à laquelle a été confronté de nombreuses FoodTechs financées durant les années 2020. Dans beaucoup de cas, les investisseurs ont sous-estimé la violence du passage de la R&D à la production industrielle. Une usine agroalimentaire ne se scale pas comme une infrastructure logicielle. Chaque montée en capacité augmente mécaniquement les coûts fixes, les besoins de trésorerie, les risques opérationnels et la complexité logistique.

Le deck présenté dans le cadre de la reprise résume cette mécanique sous l’expression de “vallée de la mort industrielle”. Le document affirme même qu’Umiami aurait économisé plus de 50 millions d’euros si un modèle FaaS avait existé plus tôt. Le projet repose désormais sur une réduction extrêmement forte de l’intensité capitalistique. Le dossier évoque une baisse du burn mensuel de 2 millions d’euros à environ 400 000 euros, avec un seuil de rentabilité atteignable avec trois fois moins de volume. La logique consiste donc à transformer une structure industrielle incapable d’absorber ses coûts fixes en plateforme mutualisée générant des revenus récurrents, et c’est précisément là qu’intervient le pivot stratégique imaginé par Tristan Maurel.

Le modèle “Factory as a Service” consiste à mutualiser les infrastructures industrielles entre plusieurs entreprises alimentaires. Au lieu que chaque FoodTech finance sa propre usine, Alsace Food (nouvelle structure envisagée dans le cadre de la reprise) fournirait des capacités de production partagées : lignes industrielles, personnel, maintenance, utilités, conformité réglementaire et logistique.

Les clients conserveraient leurs marques, leurs recettes, leur propriété intellectuelle et leur stratégie commerciale, mais externaliseraient entièrement la production. Le parallèle implicite avec le cloud computing est là où AWS mutualise des serveurs pour les startups technologiques, Alsace Food chercherait à mutualiser des lignes industrielles pour les FoodTechs européennes. Le document insiste d’ailleurs fortement sur la réduction du CAPEX, les revenus récurrents, la mutualisation des coûts fixes, la rapidité de mise sur le marché et la baisse du cash burn.

Le projet prévoit également une nouvelle levée de fonds de 5 millions d’euros destinée à atteindre la rentabilité opérationnelle de l’usine.

Le partenariat avec Juicy Marbles joue également un rôle central. L’entreprise slovène de viande végétale premium apparaît dans le dossier comme client ancre du futur modèle FaaS. La lettre d’intention signée entre les deux parties prévoit une architecture complexe mêlant licence technologique, co-manufacturing, exclusivités géographiques, royalties, distribution croisée et statut d’anchor customer.

Le partenariat apporte aussi plusieurs signaux financiers importants, avec notamment un système de royalties dégressives, un partage de revenus issus des licences, des engagements industriels et un modèle “cost-plus” pour la production. Le système de royalties est particulièrement révélateur : 0,08 euro par unité jusqu’à 2 millions d’unités, puis 0,05 euro, puis 0,02 euro au-delà de 5 millions d’unités.

Cette structure montre que le projet cherche à déplacer la création de valeur des marges produit vers l’IP, les licences, les revenus récurrents et la monétisation d’infrastructure. Autrement dit, Umiami ne cherche plus uniquement à vendre des produits végétaux mais de valoriser des capacités industrielles, une technologie propriétaire et des revenus issus de licences et de services.

Le deck financier “SWAP Food” donne également des projections détaillées, 1,16 million d’euros de chiffre d’affaires net en FY26, 6,97 millions en FY27 et 8,91 millions en FY28. Le projet prévoit une rentabilité nette dès FY27 avec 1,75 million d’euros de résultat net, puis 2,06 millions en FY28. Le document insiste également sur l’absence de nouveaux CAPEX industriels majeurs grâce à un modèle reposant sur des co-packers européens et une structure “asset-light”.

Le dossier révèle aussi l’ampleur de la restructuration sociale. Avant liquidation, 68 salariés et un apprenti étaient encore présents dans le groupe. La Phase 1 de la reprise ne prévoit pourtant que quatre salariés repris en France, auxquels s’ajoutent les équipes américaines liées à Umiami USA. La Phase 2 conditionnelle porterait le total à environ 22 salariés repris.

Reste que le projet demeure extrêmement fragile. Toute la Phase 2 dépend d’un accord avec les crédit-bailleurs du site industriel de Duppigheim. Sans renégociation du lease-back, le modèle FaaS pourrait ne jamais voir le jour.

Mais au-delà du cas Umiami, cette opération documente une transformation plus large du capital-risque européen. Après une décennie dominée par les narratifs de croissance et de disruption, les investisseurs redécouvrent les contraintes fondamentales de l’industrie : le coût du capital, les rendements industriels, les infrastructures, la capacité de production et la discipline opérationnelle.

Le projet de Tristan Maurel tente précisément d’exploiter cette nouvelle réalité et transformer une FoodTech en échec industriel en infrastructure mutualisée pour l’écosystème alimentaire européen, reste à savoir si les magistrats du Tribunal des activités économiques de Paris valideront ce nouveau projet.