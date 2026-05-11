Les événements à ne pas rater pour comprendre la montée en puissance de la robotique en 2026

Pendant longtemps, la robotique est restée un marché fragmenté, partagé entre automatisation industrielle, recherche académique et démonstrations technologiques souvent éloignées des réalités économiques. L’année 2026 marque un changement de nature. La robotique entre désormais dans une phase d’industrialisation accélérée portée par plusieurs dynamiques simultanées : pénurie de main-d’œuvre, pression sur les chaînes logistiques, maturité de l’IA générative, baisse des coûts de calcul embarqué et montée des besoins en automatisation dans les secteurs critiques.

La frontière entre intelligence artificielle et robotique devient également de plus en plus poreuse. Les progrès des modèles multimodaux, de la vision par ordinateur et des agents autonomes permettent désormais aux machines d’interagir avec des environnements moins structurés, ouvrant la voie à une nouvelle génération de robots industriels, logistiques et humanoïdes.

Dans ce contexte, les grands événements robotiques deviennent des observatoires stratégiques. Ils permettent de comprendre où se concentrent les investissements, quels usages atteignent réellement l’échelle industrielle et quelles régions prennent l’avantage dans la course mondiale à l’automatisation.

Le Humanoids Summit s’impose progressivement comme le principal rendez-vous mondial consacré aux robots humanoïdes. Le choix de Tokyo n’a rien d’anodin. Le Japon conserve une place centrale dans l’histoire industrielle de la robotique et cherche aujourd’hui à reprendre l’initiative face à l’accélération américaine et chinoise.

L’événement reflète une évolution majeure du marché : les robots humanoïdes ne sont plus uniquement perçus comme des vitrines technologiques, mais comme de futurs opérateurs polyvalents capables d’intervenir dans les entrepôts, les usines, la logistique, la santé ou l’assistance aux personnes âgées.

Les démonstrations attendues en 2026 portent autant sur la locomotion que sur la capacité des robots à manipuler des objets, comprendre des instructions vocales complexes ou interagir avec des environnements dynamiques. Les progrès récents de l’IA générative jouent ici un rôle clé en permettant aux robots de mieux interpréter leur environnement et d’adapter leurs actions en temps réel.

Le sommet attire désormais les principaux acteurs mondiaux du secteur, des fabricants japonais historiques aux nouvelles entreprises américaines et chinoises spécialisées dans les humanoïdes, les systèmes embarqués et l’IA physique.

Automate est devenu le plus grand salon robotique d’Amérique du Nord et probablement le meilleur indicateur de l’état réel du marché de l’automatisation industrielle.

Contrairement aux conférences très orientées prospective, Automate montre avant tout ce qui est déjà en train d’être déployé dans les usines, les centres logistiques et les infrastructures industrielles. Les sujets dominants en 2026 devraient être les robots mobiles autonomes, les bras collaboratifs, la vision industrielle augmentée par IA et les systèmes capables de fonctionner dans des environnements moins structurés.

L’événement illustre également un changement économique profond. L’automatisation n’est plus réservée aux grands groupes industriels. La baisse des coûts des capteurs, du calcul embarqué et des logiciels robotiques permet désormais à des entreprises de taille intermédiaire d’intégrer des systèmes automatisés dans leurs opérations.

Automate offre ainsi une lecture très concrète des secteurs où la robotique atteint enfin une rentabilité opérationnelle : logistique, e-commerce, manutention, automobile, agroalimentaire et entrepôts automatisés.

Robotics Summit & Expo 2026 à Boston, les 27 et 28 mai

Le Robotics Summit occupe une position différente dans l’écosystème mondial. Là où Automate montre l’automatisation déjà industrialisée, Boston se concentre davantage sur les technologies qui structureront la prochaine génération de robots.

La conférence réunit ingénieurs, chercheurs, fabricants de composants, startups deeptech et investisseurs autour des grands verrous technologiques du secteur : manipulation avancée, perception multimodale, autonomie énergétique, edge AI, sécurité fonctionnelle et coordination multi-agents.

L’événement permet surtout de mesurer l’impact de l’intelligence artificielle sur la robotique moderne. Les progrès des modèles multimodaux transforment progressivement la manière dont les robots apprennent, naviguent et exécutent des tâches complexes. Cette convergence entre IA générative et robotique constitue probablement l’un des grands basculements industriels de la décennie.

Boston reste également l’un des principaux centres mondiaux de recherche robotique grâce à la proximité du MIT, de Harvard et d’un écosystème dense de startups spécialisées dans la robotique avancée.

Avec MACHINA, le fonds RAISE cherche à positionner Paris comme un nouveau carrefour européen de la robotique intelligente et de l’automatisation industrielle.

L’événement adopte une approche très différente des salons purement techniques. MACHINA traite la robotique comme un sujet de transformation économique, industrielle et géopolitique. Les discussions portent autant sur l’investissement, les infrastructures et la souveraineté industrielle que sur les robots eux-mêmes.

L’un des enjeux centraux du sommet est de comprendre comment l’Europe peut exister face à la domination américaine sur les logiciels et face à la puissance industrielle chinoise dans la fabrication robotique.

Le sommet accorde une place importante aux sujets liés :

à la réindustrialisation,

à l’automatisation des infrastructures critiques,

à la défense,

à la logistique,

aux chaînes d’approvisionnement,

à la robotique collaborative,

aux infrastructures IA nécessaires à la robotique autonome.

MACHINA reflète aussi une évolution plus large du débat européen où la robotique n’est plus uniquement considérée comme un sujet d’innovation, mais comme un levier de compétitivité industrielle et de souveraineté.

Ce que révèlent les grands événements robotiques en 2026

Les conférences robotiques de 2026 montrent une accélération très nette du marché mondial. Trois tendances structurent désormais l’ensemble du secteur.

La première est la convergence entre IA et robotique. Les progrès des modèles multimodaux permettent aux robots de mieux comprendre leur environnement, d’interagir avec des humains et d’exécuter des tâches complexes avec moins de programmation spécifique.

La deuxième est l’industrialisation rapide des usages logistiques et industriels. Entrepôts, usines, manutention et supply chain concentrent désormais l’essentiel des déploiements à grande échelle.

La troisième est géopolitique. Les États-Unis dominent largement les logiciels et les infrastructures IA, tandis que la Chine accélère massivement sur la fabrication robotique et l’intégration industrielle. L’Europe tente encore de définir sa place entre ces deux modèles.

En 2026, la robotique n’est plus simplement un sujet technologique, et devient un enjeu de compétitivité industrielle, de souveraineté économique et de capacité productive.