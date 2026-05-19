Avec 3 millions d’euros, Mediads accélère sur le “social publishing”

La publicité digitale entre dans une phase de remise en question profonde. Pendant plus d’une décennie, les plateformes sociales ont imposé une logique fondée sur le ciblage algorithmique, la puissance de diffusion et l’optimisation des performances publicitaires à grande échelle. Mais à mesure que les coûts d’acquisition augmentent et que l’attention des audiences se fragmente, les annonceurs cherchent désormais autre chose : de la confiance.

C’est sur cette évolution du marché que se positionne Mediads. La société française, spécialisée dans le “social publishing”, annonce une levée Seed de 3 millions d’euros auprès de Seventure Partners, 404 Ventures et plusieurs business angels.

Fondée en 2022, par Alfred Cardinal et Stéphane Labrouche, la société développe une plateforme permettant aux marques d’amplifier leurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux via des médias premium. Le principe consiste à diffuser des campagnes non plus uniquement depuis les comptes des annonceurs, mais à travers des marques médias disposant déjà d’une relation de confiance avec leurs audiences.

Cette approche, que Mediads qualifie de “social publishing”, repose sur une idée devenue centrale dans l’économie de l’attention : le contexte de diffusion influence désormais autant, voire davantage, la performance publicitaire que le message lui-même. Selon les données citées par la société, l’Advertising Research Foundation estime que 54 % de l’attention dépend du contexte de diffusion plutôt que du contenu seul.

Le sujet devient stratégique pour les annonceurs. Le marché publicitaire fait face à une baisse progressive de l’efficacité des campagnes malgré des budgets toujours plus élevés. Mediads cite notamment une étude d’Ipsos selon laquelle il faudrait investir huit fois plus qu’en 2012 pour atteindre un niveau équivalent de reconnaissance de marque. Dans le même temps, la défiance envers les marques progresse fortement dans les environnements numériques saturés de contenus sponsorisés.

Mediads cherche précisément à réintroduire une couche de crédibilité dans cette mécanique publicitaire industrialisée. Sa plateforme permet aux annonceurs de conserver leurs campagnes existantes, leurs visuels, leurs outils de tracking et leurs audiences, tout en changeant uniquement le diffuseur des campagnes. L’objectif est d’améliorer la performance grâce à l’autorité éditoriale des médias partenaires.

Le modèle intéresse également les groupes médias confrontés depuis plusieurs années à une captation croissante de la valeur publicitaire par les plateformes technologiques. Mediads fédère aujourd’hui plus de 250 médias partenaires exclusifs en France et à l’international, parmi lesquels Media Figaro, CCM Benchmark, Brut, Euronews, Futura, Prisa Group ou encore Ziff Davis.

Pour ces éditeurs, le modèle permet de monétiser leur capital de confiance sans modifier leur ligne éditoriale ni produire de contenus sponsorisés supplémentaires. Mediads présente ainsi son approche comme un mécanisme de redistribution de valeur entre annonceurs, plateformes et médias.

La société revendique une trajectoire atypique dans l’écosystème AdTech européen. Bootstrappée depuis sa création et rentable dès l’origine, Mediads affirme enregistrer 100 % de croissance annuelle depuis trois exercices consécutifs. Plus de 500 annonceurs auraient déjà utilisé sa plateforme depuis 2022 pour optimiser leurs campagnes social ads.

Cette levée de fonds doit désormais permettre à la société d’accélérer son expansion internationale, avec une priorité claire : les États-Unis. Mediads y dispose déjà de premiers relais commerciaux et de partenariats stratégiques, notamment avec Ziff Davis. Le marché américain représente aujourd’hui le principal centre de gravité du social advertising mondial avec environ 120 milliards de dollars d’investissements attendus en 2025 selon les chiffres cités par la société.