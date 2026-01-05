Avec Curecall, LIFEN parie sur le lien patient comme nouveau levier d’efficacité hospitalière

Pendant plus d’une décennie, la modernisation numérique des établissements de santé s’est concentrée sur l’objectif prioritaire de faire circuler les données entre professionnels, qu’il s’agisse de dossiers patients informatisés, d’échanges sécurisés, d’interopérabilité entre logiciels métiers. Parmi les acteurs qui se sont attaqués à ce chantier structurant pour le système de soins, figure Lifen, startup fondée en 2015 par Franck Le Ouay, Alexandre Huckert et Philippe Douste-Blazy, spécialisée dans l’intelligence et la circulation sécurisée des données de santé.

Lifen annonce l’acquisition de Curecall, une plateforme spécialisée dans la communication entre soignants et patients, afin de compléter son offre dédiée aux établissements de santé.

La communication, dernier angle mort du numérique hospitalier

Malgré la sophistication croissante des systèmes d’information hospitaliers, la relation patient reste largement artisanale : appels téléphoniques répétés, SMS envoyés manuellement, consignes papier, rappels peu tracés.

Dans un contexte de pénurie de personnel, cette communication informelle est devenue un point de friction majeur. D’autant que le virage ambulatoire accentue encore cette tension. Sortir un patient le jour même d’une intervention suppose une coordination fine avant et après l’acte : préparation, rappels, surveillance des complications, observance thérapeutique, et la qualité du lien conditionne directement la sécurité du patient, et l’efficacité globale du parcours.

Curecall, une innovation d’usage devenue brique stratégique

Fondée en 2020 par Mohammed El Bojaddaini et Laeticia Oremus, Curecall a misé sur des canaux universels ( SMS et RCS) pour automatiser et personnaliser les communications entre établissements et patients.

La plateforme permet d’orchestrer l’ensemble des interactions qui encadrent un épisode de soin : consignes pré-opératoires, rappels, questionnaires de suivi, collecte de données rapportées par les patients (PROMs et PREMs), alertes en cas de signaux faibles, le tout dans une logique bidirectionnelle, traçable et intégrée aux protocoles de soins.

Avant son acquisition, Curecall était utilisée dans plus de 30 établissements de santé, publics et privés, et suivait plus d’un million de patients, avec des taux de réponse supérieurs à 90 %, très au-dessus des standards observés sur les applications de suivi médical.

Sur le plan financier, Curecall a levé 2 millions d’euros auprès d’investisseurs privés, afin de structurer sa technologie et ses premiers déploiements. En 2022, la startup évoquait une levée complémentaire de 5 à 7 millions d’euros, avec l’objectif d’accélérer son développement et d’étendre son offre à d’autres spécialités, mais qui n’a pu être réalisé dans un contexte de baisse des financements. L’acquisition par Lifen marque finalement une autre voie vers le passage à l’échelle.

Lifen, de l’interopérabilité technique à la continuité du parcours

Fondée en 2015, Lifen s’est imposée comme un acteur central de la circulation sécurisée des données de santé, avec une plateforme aujourd’hui déployée dans plus de 800 établissements et utilisée par 20 000 professionnels de santé libéraux.

Lifen a levé près de 80 millions d’euros en quatre tours, dont une série C de 50 millions d’euros en 2021, menée par Creadev et Lauxera Capital Partners. La startup est également soutenue par le programme France 2030.

Si Lifen s’est positionnée jusqu’ici comme une couche transversale, indépendante des éditeurs de SIH, capable de faire circuler les données entre systèmes hétérogènes, avec Curecall, prolonge la logique de la donnée jusqu’au patient.

« Depuis dix ans, nous facilitons la circulation des données de santé entre professionnels. Nous souhaitions étendre cette logique en développant la communication avec le patient. Avec Curecall, nous complétons le chemin de la donnée en amont et en aval du parcours de soins », explique Franck Le Ouay, CEO et cofondateur de Lifen.

Un levier opérationnel plus qu’un outil d’expérience patient

Derrière le discours sur l’engagement patient, l’enjeu est avant tout organisationnel, la communication structurée permet aux établissements de prioriser les interventions humaines, en automatisant les échanges standards et en identifiant plus rapidement les situations à risque.

Dans un contexte où la traçabilité des soins est devenue une exigence réglementaire, notamment depuis le 6e cycle de certification de la Haute Autorité de Santé, formaliser ces échanges devient également un impératif médico-légal. La donnée patient, souvent dispersée, devient alors exploitable sans alourdir le quotidien des équipes.

Passage à l’échelle et consolidation du marché

Pour Curecall, le rapprochement avec Lifen apporte une infrastructure, interopérabilité et la capacité de diffusion nécessaires pour généraliser un usage validé sur le terrain. L’équipe Curecall sera intégrée à Lifen Care, avec l’objectif de poursuivre le développement du produit en co-construction avec les professionnels de santé et d’accélérer son adoption grâce au socle déjà déployé par Lifen.

« En rejoignant Lifen, nous nous dotons d’une capacité d’opérer à grande échelle pour apporter une communication patient fluide, paramétrable et utile aux soignants », souligne Mohammed El Bojaddaini, CEO de Curecall.

Avec cette acquisition, Lifen envoie un signal clair : l’efficacité hospitalière de demain ne dépendra pas seulement de la qualité des données, mais de la capacité à transformer ces données en interactions utiles, au bon moment, avec le patient.

Voici un dernier paragraphe de contextualisation concurrentielle, rédigé dans le même style, sobre et factuel, sans effet inutile, et cohérent avec un article centré sur Lifen.

Sur son métier cœur de l’interopérabilité des données de santé, Lifen évolue dans un paysage concurrentiel resserré. En France, l’entreprise fait face à des acteurs historiques comme Enovacom, très implanté dans les systèmes d’information hospitaliers, ou à des éditeurs intégrés tels que Dedalus, dont les solutions couvrent à la fois le DPI et certaines briques d’échange de données. À l’échelle européenne, des plateformes d’infrastructure comme InterSystems adressent également les enjeux d’intégration et de circulation des flux de santé, souvent sur des périmètres nationaux ou régionaux. Aux États-Unis, Redox fait figure de référence sur l’interopérabilité entre systèmes cliniques. La spécificité de Lifen tient toutefois à son positionnement transversal, plutôt que de se substituer aux logiciels cœur, l’entreprise s’insère entre eux pour structurer les flux existants, une logique que l’intégration de Curecall étend désormais jusqu’à la relation patient-soignant.