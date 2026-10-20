Black Friday, Noël, soldes : comment préparer sa fin d’année avant le rush

Avec Positive User, la plateforme de marketing automation multicanal qui génère en quelques minutes un plan de fin d’année prêt à l’emploi.

Chaque automne, c’est le même scénario. Le Black Friday, fixé cette année au 27 novembre, ouvre une séquence de plus d’un mois qui enchaîne le Cyber Monday, la période de Noël et les soldes d’hiver. Pour les équipes marketing, c’est la période la plus rentable de l’année. C’est aussi la plus chaotique : des dizaines d’emails, de SMS, de messages WhatsApp, de pop-ups et de scénarios d’automatisation à concevoir, valider et programmer, souvent via des outils qui ne se parlent pas, le tout avec un management qui attend des résultats.

La différence entre une fin d’année subie et une fin d’année maîtrisée se joue rarement en novembre. Elle se joue maintenant, dans la qualité du plan préparé en amont.

Le Q4 grossit tous les défauts de l’organisation

Une base mal segmentée, des canaux gérés chacun de leur côté, un calendrier construit au fil de l’eau : en mars, personne ne le remarque. En novembre, ça coûte cher.

Les symptômes sont pourtant facilement identifiables. Les mêmes clients reçoivent trois messages le même jour sur trois canaux différents. Les relances de panier abandonné partent alors que la promotion est déjà terminée. Les meilleurs clients reçoivent la même offre que les prospects. Et l’équipe passe ses journées à produire au lieu de piloter.

Ce chaos touche toutes les structures. La petite PME manque de temps et de bras. Le grand e-commerçant manque de coordination entre ses équipes, ses outils et ses dizaines de campagnes simultanées.

Commencer par le calendrier

Avant de penser aux canaux, il faut lister les dates qui comptent vraiment pour votre activité : Black Friday, Cyber Monday, dernière date de livraison garantie avant Noël, début des soldes. Pour chacune, on construit ensuite une séquence avec une annonce, le lancement, une relance et un dernier rappel.

Chaque temps fort devient ainsi un parcours à part entière. On sait à qui il s’adresse et ce qu’on en attend, et les messages envoyés sur les différents canaux se complètent au lieu de se répéter.

Segmenter avant d’envoyer

En fin d’année, envoyer la même campagne à toute la base est tentant. C’est pourtant ce qui fait grimper les désabonnements et abîme la délivrabilité au pire moment.

Cependant, grâce à quelques segments, il est possible de remédier à cela simplement. Les clients fidèles peuvent profiter d’un accès anticipé aux offres. Les inactifs ont besoin d’une offre dédiée pour revenir. Les nouveaux inscrits attendent une première bonne raison d’acheter. Quant aux paniers abandonnés, il faut les relancer tant que la promotion est encore active. Chaque segment aura son propre rythme, et parfois son propre canal.

Orchestrer les canaux plutôt que les empiler

L’email reste le pilier des campagnes de fin d’année, mais il ne suffit plus. Le SMS et WhatsApp captent l’attention sur les offres limitées dans le temps, les pop-ups convertissent le trafic du site, les notifications push et le wallet ramènent les clients au bon moment.

L’enjeu n’est pas d’utiliser tous les canaux, mais de les coordonner : décider qui reçoit quoi, sur quel canal, et dans quel ordre. Un client qui a ouvert l’email n’a pas besoin du SMS. Un client qui a acheté doit sortir immédiatement de la séquence promotionnelle. C’est là que l’automatisation fait la différence, à condition que les scénarios soient pensés en amont.

Automatiser ce qui peut l’être, pour piloter le reste

Les scénarios qui rapportent le plus sur la période sont toujours les mêmes : relance de panier abandonné, séquence de bienvenue, réactivation des inactifs, suivi après achat, rappel de dernière chance. Une fois paramétrés, ils tournent seuls et l’équipe peut se consacrer à l’analyse des résultats, aux ajustements d’offre et à la création.

Un plan de fin d’année généré en un seul prompt, à partir de votre site

Pour gagner du temps sur cette étape, Positive User a lancé un outil gratuit basé sur l’IA. Vous indiquez l’adresse de votre site, le temps fort visé, vos objectifs et vos contraintes. L’outil analyse votre site pour comprendre votre activité, puis vous propose en quelques minutes un plan marketing multicanal.

Le plan comprend les segments à cibler, les scénarios d’automatisation à mettre en place, des idées d’emails et de messages par canal (email, SMS, WhatsApp, push, pop-ups, wallet) et un rétroplanning daté à partager avec votre équipe. Aucune expertise préalable n’est nécessaire : le plan sert de base de travail, il est bien évidemment ajustable selon les réalités de votre marque.

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À vous de jouer

Il reste quelques semaines avant le Black Friday. C’est assez pour poser un plan clair et daté, à condition de s’y mettre dès maintenant. Les marques qui tireront le meilleur parti de la période ne seront pas celles qui enverront le plus de messages, mais celles qui auront préparé les bons, pour les bonnes personnes, au bon moment.

Positive User accompagne déjà des marques comme Somfy, LG ou Bricomarché dans leur marketing automation multicanal.

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Plan généré par intelligence artificielle : les recommandations sont à valider avant toute mise en œuvre.