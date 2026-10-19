Microsoft 365 dans le cloud Bleu : Cloudiway lance les migrations et la protection des données

Le partenariat entre la plateforme de migration Cloudiway et Bleu est opérationnel. Les premières migrations de clients vers Microsoft 365 dans cet environnement ont démarré, avec les données hébergées dans le cloud de Bleu. Cloudiway les mène en associant sa technologie, l’expertise de ses équipes et une collaboration étroite avec les MSP et intégrateurs partenaires. Sa solution de sauvegarde SaaS Backup est aussi disponible pour les environnements Bleu.

Annoncé fin 2025, le partenariat entre Cloudiway, éditeur européen de solutions de migration cloud, et Bleu, entreprise française de services cloud fondée et détenue par Capgemini et Orange, entre dans sa phase opérationnelle. La plateforme Cloudiway dédiée à Bleu est désormais disponible dans le cloud de Bleu, et les premiers projets de migration clients sont engagés.

Choisir un cloud de confiance, oui, mais pas seulement

Pour les organisations soumises à des exigences élevées de sécurité et de maîtrise des données, le choix d’un environnement cloud n’est qu’une première étape. Il faut ensuite y transférer les données et les usages existants sans perturber l’activité, puis organiser leur protection après la migration.

C’est cette continuité, de la préparation du projet à la protection des données migrées, que Cloudiway propose d’assurer aux organisations qui rejoignent le cloud de Bleu.

Un partenariat complémentaire au service des projets Microsoft 365

Bleu délivre les services Microsoft 365 et Microsoft Azure dans un environnement cloud français, dont la qualification SecNumCloud 3.2 de l’ANSSI est en cours (prévue pour fin d’année 2026). Cloudiway apporte sa plateforme et son expérience de la migration pour transférer vers cet environnement les messageries, les fichiers et les espaces collaboratifs Microsoft 365, selon les périmètres pris en charge. La plateforme dédiée est elle-même hébergée dans le cloud de Bleu.

La plateforme de migration Bleu est prête, les premières migrations engagées

La plateforme Cloudiway x Bleu est live, et les premières organisations ont engagé leur migration vers Microsoft 365 dans le cloud de Bleu. Chaque projet est préparé en amont

avec l’organisation et son partenaire : périmètre à migrer, calendrier, contraintes techniques et accompagnement des utilisateurs.

Une plateforme (aussi) pensée pour les MSP et intégrateurs

La plateforme de migration Cloudiway n’est pas juste une plateforme SaaS. Ses équipes travaillent avec les agences conseil, MSP et intégrateurs partenaires pour préparer les projets, partager leur expérience des migrations Microsoft 365, répondre aux enjeux techniques et accompagner la mise en œuvre.

C’est la collaboration entre les équipes de Cloudiway, de Bleu, des partenaires et des clients qui traduit les objectifs de chaque organisation en un projet concret.

« Migrer vers un cloud de confiance, ce n’est pas seulement déplacer des données. C’est transférer des usages, accompagner des utilisateurs et respecter les contraintes propres à chaque organisation. Notre rôle d’éditeur ne s’arrête pas à la mise à disposition d’une plateforme : nos équipes travaillent aux côtés des partenaires pour préparer chaque projet et sécuriser chaque étape. Avec Bleu, nous sommes passés aux projets concrets. » Emmanuel Dreux, fondateur de Cloudiway

La sauvegarde & SaaS Backup, le prolongement de la migration

Une fois les données migrées, leur protection doit s’inscrire dans la durée. La solution SaaS Backup de Cloudiway est disponible pour les environnements Microsoft 365 dans le cloud de Bleu. Elle permet de sauvegarder les données et de les restaurer en cas de suppression, d’erreur ou d’incident.

« Une migration réussie pose immédiatement une autre question : comment protéger ces données dans la durée ? En proposant la sauvegarde dans la continuité de la migration, nous permettons aux organisations de traiter les deux sujets avec les mêmes équipes et les mêmes partenaires. » Emmanuel Dreux, fondateur de Cloudiway

En savoir plus

À propos de Cloudiway :

Cloudiway est un éditeur français (Annecy) de solutions de migration et de protection des environnements collaboratifs cloud. Sa plateforme permet de migrer messageries, fichiers, sites et espaces Teams entre tenants Microsoft 365 ou depuis d’autres environnements, de gérer la coexistence pendant les projets et de sauvegarder les données Microsoft 365 et Google Workspace. Cloudiway travaille avec un réseau de MSP, d’intégrateurs et de cabinets de conseil, en Europe et à l’international. Plus d’informations : cloudiway.com

À propos de Bleu :

Bleu est une entreprise française indépendante de services cloud, fondée et détenue par Capgemini et Orange. Elle délivre les services de collaboration et de productivité Microsoft 365 ainsi que l’infrastructure Microsoft Azure dans un environnement cloud sécurisé français, et vise la qualification SecNumCloud 3.2 de l’ANSSI.