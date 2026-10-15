Comptabilité et IA : le nouveau partage du travail entre entreprises et cabinets

Les logiciels savent récupérer des factures, lire leurs informations et les rapprocher des paiements. L’IA étend progressivement ces possibilités. Pour les dirigeants, la promesse est de passer moins de temps sur l’administratif. Pour les cabinets, elle consiste à produire les comptes plus efficacement. Mais le résultat dépend du service choisi et de la façon dont le travail est organisé.

Une facture arrive, elle est payée, puis elle doit être intégrée à la comptabilité. Cette succession de tâches mobilise encore du temps dans les entreprises : récupérer le document, le transmettre, expliquer une dépense et répondre aux questions du cabinet. Les outils numériques peuvent prendre en charge une partie de ce parcours.

Dougs, Pennylane, Indy, Tiime, Cegid ou Sage interviennent sur ce marché, avec des offres différentes. Certains fournissent le logiciel, d’autres réalisent la prestation comptable, et plusieurs associent outils et accompagnement. Pour comprendre ce que l’IA change, il faut commencer par cette distinction : qui effectue le travail, et quel service l’entreprise achète-t-elle ?

Ce que les logiciels peuvent déjà faire

Prenons une facture fournisseur. Selon les fonctions disponibles, le logiciel peut récupérer le document, lire le nom du fournisseur, la date et les montants, puis proposer de l’associer au paiement correspondant sur le compte bancaire. Il peut aussi signaler un doublon ou demander un justificatif manquant. L’entreprise et son comptable évitent ainsi une partie des manipulations et des ressaisies.

Dext propose notamment ce type de collecte et de préparation des données. Tiime et Pennylane réunissent également des outils permettant aux entreprises et aux cabinets de travailler sur des informations partagées. L’intérêt concret est de limiter les échanges de fichiers et la recherche de documents dispersés entre plusieurs messageries.

Ces fonctions ne relèvent pas toutes de l’IA générative. La reconnaissance de documents et les règles automatiques existent depuis plusieurs années. Cegid utilise déjà l’IA dans Loop, et Sage a intégré Sage Copilot à Sage Active. Les nouvelles fonctions étendent le travail préparé par le logiciel : repérer une anomalie, assister une recherche ou préparer une analyse.

Comptabilité : qui fait quoi, avec quel outil ? Cas présenté : une entreprise confie la tenue de ses comptes et ses déclarations à un cabinet. Étape Qui prépare ou réalise ? L’outil (ou à la main) Qui contrôle ou décide ? 1. Collecter les pièces L’entreprise transmet ses pièces. La collecte peut être automatisée ou faite manuellement. Application de collecte, connexion bancaire. Ou envoi et classement des pièces à la main. L’entreprise vérifie ce qu’elle transmet. Le cabinet demande les pièces manquantes. 2. Préparer les écritures Le cabinet prépare les écritures, avec l’aide du logiciel si disponible. Logiciel comptable, lecture automatique des factures. Ou saisie à la main. Le cabinet vérifie le traitement comptable. 3. Contrôler et corriger Le cabinet examine les comptes et traite les anomalies. Alertes du logiciel, rapprochement bancaire. Ou vérification des pièces à la main. Le cabinet réalise ses contrôles. L’entreprise répond aux questions sur son activité. 4. Établir les comptes et déclarer Le cabinet établit les comptes, prépare et transmet les déclarations prévues dans sa mission. Logiciel comptable et portail de déclaration. Ou préparation à la main avant saisie en ligne. Le cabinet vérifie ses travaux. L’entreprise confirme les informations nécessaires. 5. Expliquer les résultats Le cabinet analyse et explique les chiffres ; le logiciel peut les mettre en forme. Tableau de bord, tableur. Ou lecture et analyse manuelle des comptes. Le cabinet commente les résultats ; le dirigeant les utilise pour piloter. 6. Conseiller et décider Le cabinet présente les options et leurs conséquences pour l’entreprise. Prévisionnel, simulateur, tableur. Ou calculs et échange avec le dirigeant. Le dirigeant arbitre et prend les décisions de gestion. Et la responsabilité ? L’entreprise et son dirigeant L’entreprise conserve ses obligations comptables et fiscales. Le dirigeant fournit les informations et décide. Le cabinet Répond des travaux qui lui sont confiés, dans le cadre de sa mission et de ses obligations professionnelles. L’éditeur du logiciel Répond du service fourni selon ses engagements contractuels. Utiliser l’IA ne transfère pas la mission du cabinet à l’outil. Sans cabinet : l’entreprise réalise et vérifie elle-même les travaux, avec son logiciel ou à la main. Les fonctions et obligations varient selon son statut et son régime. Les outils indiqués sont des possibilités. La lettre de mission fixe les tâches et les responsabilités de chaque partie.

Pour se repérer, séparer le cabinet de son logiciel

Deux questions permettent de lire ce marché : qui tient les comptes, et avec quel logiciel ? L’entreprise peut utiliser un outil pour gérer elle-même sa comptabilité, ou confier les travaux à un cabinet. Dans ce second cas, le cabinet peut développer sa propre technologie ou utiliser celle d’un éditeur.

Dougs réunit sa prestation et son logiciel propriétaire. Keobiz et Amarris proposent eux aussi des services comptables, mais cela ne signifie pas qu’ils développent tous les outils utilisés. Keobiz indique par exemple travailler avec Pennylane. Le cabinet et l’éditeur occupent ici deux rôles différents.

Indy permet de travailler en autonomie, avec aussi une option de délégation à un cabinet partenaire. Qonto Comptabilité, nom commercial d’Acasi Accounting, constitue une prestation comptable distincte du compte professionnel Qonto. Le choix porte donc à la fois sur l’outil et sur le travail réellement confié à un professionnel.

Comptabilité : qui propose quoi ? Quatre portes d’entrée pour situer les acteurs présents en France. Leurs fonctions peuvent se recouper. Confier les travaux à un cabinet Vous achetez une prestation comptable, avec des outils et un accompagnement. Dougs développe son propre logiciel. Un cabinet peut aussi utiliser celui d’un éditeur : Keobiz travaille notamment avec Pennylane. Équiper le cabinet et ses clients Vous utilisez des logiciels de production, de gestion ou de collaboration. Tenir ses comptes en autonomie Un logiciel pour gérer ses comptes soi-même. Indy propose aussi une option avec un cabinet partenaire. Collecter et préparer les pièces comptables Récupérer les documents, extraire leurs données et préparer le travail comptable. Ces familles ne sont pas exclusives : plusieurs acteurs couvrent aussi la collecte, la facturation ou le suivi de trésorerie. Qonto Comptabilité désigne la prestation d’Acasi Accounting, distincte du compte Qonto. Sélection non exhaustive, sans classement ni indication de part de marché.

Le comptable doit pouvoir vérifier ce que la machine prépare

Une facture bien lue n’est pas nécessairement une opération bien comprise. Le logiciel peut identifier un fournisseur et un montant, alors que le professionnel a encore besoin de savoir à quoi correspond la dépense. Une opération inhabituelle, un paiement partiel ou une information manquante peuvent imposer un contrôle et un échange avec le dirigeant.

L’IA peut préparer davantage de travail. Aux États-Unis, Basis développe ainsi des agents destinés aux professionnels de la comptabilité, qui préparent des travaux pour révision. L’éditeur présente notamment des propositions d’écritures liées à leurs justificatifs et soumises à validation avant enregistrement.

Pour le cabinet, la question pratique est de pouvoir retrouver la pièce, comprendre la proposition et la corriger. Un traitement rapide perd son intérêt si sa vérification devient plus longue. Lors d’une démonstration, le traitement d’un document incomplet ou d’une erreur renseigne donc autant que celui d’une facture ordinaire.

Pour le dirigeant, le gain se mesure dans les tâches qui disparaissent

Le bénéfice le plus immédiat est d’avoir moins de documents à télécharger, à envoyer et à classer. Mais le dirigeant conserve un rôle : fournir les pièces absentes, expliquer certaines opérations et transmettre les informations que les outils ne récupèrent pas.

La facturation électronique peut simplifier la collecte des factures concernées, avec des données directement exploitables. Elle ne supprime pas toutes les questions sur leur contenu. Le gain dépend aussi de la manière dont les demandes sont formulées : une liste claire de pièces manquantes évite de rechercher plusieurs fois le même document.

La mesure utile porte sur un mois complet : temps passé à préparer les éléments, nombre de demandes reçues, relances et problèmes à résoudre. Une clôture annuelle permet ensuite d’évaluer si le suivi effectué pendant l’année réduit les recherches de dernière minute. Un pourcentage de temps gagné n’a de sens que si les tâches mesurées sont précisées.

Les tableaux de bord demandent la même attention. Le dirigeant doit savoir si les chiffres affichés proviennent de données simplement collectées ou déjà vérifiées. Cette précision détermine l’usage qu’il peut en faire pour préparer une dépense ou discuter de sa trésorerie avec son comptable.

Moins de saisie ne garantit pas davantage de conseil

Le cabinet peut utiliser le temps économisé pour traiter plus de dossiers, réduire ses retards, approfondir ses contrôles ou développer les échanges avec les clients. L’automatisation crée cette possibilité ; l’organisation détermine ce qui en est fait.

Pour les collaborateurs, le changement exige de savoir contrôler les propositions du logiciel et expliquer les résultats. La formation compte d’autant plus que les tâches répétitives permettaient aussi d’apprendre à connaître les dossiers. Le nombre de clients suivis par une personne doit donc être apprécié avec la complexité de leur activité et le temps nécessaire à leur accompagnement.

Côté entreprise, une première embauche, un investissement ou une difficulté de trésorerie permettent d’évaluer le service. Le dirigeant peut-il obtenir un échange avec quelqu’un qui connaît son activité ? Ce professionnel présente-t-il les options à temps pour décider ? Cet accompagnement est-il compris dans les honoraires ?

Les offres organisent cette relation différemment. Dougs propose des échanges à distance avec ses équipes. Amarris Contact présente notamment deux rendez-vous annuels consacrés aux projets de l’entreprise. Qonto Comptabilité met en avant un comptable dédié. L’existence de ces dispositifs donne un premier repère ; leur utilité se juge dans les situations effectivement traitées.

Comparer une année de service, pas seulement un prix mensuel

Avant de choisir, l’entreprise doit réunir ce dont elle aura besoin : logiciel, tenue comptable, déclarations, bilan, paie, juridique et conseil. Certains éléments peuvent relever d’un abonnement, d’autres de prestations complémentaires. C’est leur coût sur l’année qui permet une comparaison.

Le choix dépend également de l’activité. Un indépendant avec peu d’opérations, un commerce qui gère des stocks et une entreprise ayant plusieurs sociétés ne présentent pas les mêmes besoins. L’expérience du cabinet dans le secteur et les connexions avec les outils déjà utilisés peuvent éviter des traitements manuels supplémentaires.

Enfin, il faut examiner la récupération des données : les écritures, les justificatifs et les historiques d’échanges peuvent nécessiter des exports distincts. Savoir comment reprendre ces éléments permet d’anticiper un changement de logiciel ou de prestataire.

Pour apprécier une offre, le dirigeant et le cabinet peuvent partir d’une facture et suivre son traitement jusqu’au contrôle. Puis examiner ce qui se passe lorsqu’une pièce manque ou qu’une erreur apparaît. C’est à cet endroit que deviennent visibles le travail économisé, le temps encore nécessaire et la qualité du service.