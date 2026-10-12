Sécuriser ses actifs crypto : les bonnes pratiques du portefeuille matériel aux réseaux sociaux

Protéger ses crypto-actifs demande plusieurs précautions : sécuriser ses appareils, conserver ses sauvegardes en lieu sûr et vérifier chaque opération avant de la valider. Il faut aussi reconnaître les messages frauduleux et prévoir comment récupérer ses accès en cas de perte d’un appareil. Enfin, limiter les informations publiques sur son patrimoine peut réduire le risque d’être ciblé par des escrocs ou des agresseurs.

Le vol de crypto-actifs peut commencer par le piratage d’un compte sur une plateforme, la compromission d’un portefeuille logiciel ou l’altération d’un appareil matériel. Il peut aussi résulter d’une escroquerie : faux site d’investissement, faux support technique ou message envoyé depuis un compte usurpé. À ces risques s’ajoutent le chantage en ligne et les agressions physiques destinées à obtenir un transfert sous la contrainte.

Passer à l’action : faire l’inventaire Recenser les portefeuilles, plateformes, appareils, sauvegardes et personnes autorisées. Identifier les dépendances communes, comme une même messagerie ou un même téléphone. Point d’attention : cet inventaire doit décrire l’organisation et les moyens de récupération, sans contenir les phrases secrètes ni devenir un document publiquement accessible.

Choisir la garde avant de choisir l’outil

La première décision concerne la conservation des clés. Sur une plateforme qui garde les actifs, le prestataire contrôle leur utilisation selon les conditions de son service. Avec un portefeuille personnel, logiciel ou matériel, le détenteur assume la protection des secrets et leur récupération. L’AMF distingue ces modes de détention et les précautions propres à chacun.

Le choix dépend de l’usage et de la capacité à maintenir une procédure fiable. Un portefeuille utilisé pour interagir quotidiennement avec des applications est davantage sollicité qu’un dispositif réservé à la conservation. Multiplier les outils sans savoir les récupérer peut ajouter des points de fragilité.

Pour un service de conservation, il faut vérifier l’identité juridique du prestataire, les services qu’il est autorisé à fournir et les conditions de retrait. L’AMF rappelle que les crypto-actifs ne bénéficient pas de la garantie des dépôts du FGDR en cas de faillite d’une plateforme, même autorisée. La suspension des retraits chez FTX en novembre 2022 illustre le risque de perdre l’accès à ses fonds lorsque la plateforme rencontre des difficultés.

Passer à l’action : séparer les usages Définir les actifs nécessaires aux opérations courantes et ceux destinés à la conservation. Pour limiter une compromission commune, envisager des portefeuilles reposant sur des secrets distincts. Point d’attention : deux appareils restaurés avec la même phrase restent dépendants du même secret. Vérifier les procédures de récupération avant toute réorganisation.

Le matériel doit être fiable dès la réception

Acheter un portefeuille matériel engage la confiance dans un circuit de distribution. En juin 2021, Kraken Security Labs décrit un Ledger Nano X modifié, envoyé à un utilisateur avec une fausse lettre du dirigeant de Ledger. Une mémoire USB ajoutée à l’intérieur contenait une application destinée à obtenir sa phrase de récupération.

En 2022, Trezor signale des appareils altérés vendus sur des places de marché russes non autorisées. Dans son expertise publiée en 2023, Kaspersky décrit un Model T dont le microcontrôleur et le logiciel avaient été modifiés pour utiliser des phrases prédéfinies, connues des attaquants.

L’enquête Ledger/CryptoBilis d’octobre 2026 repose, à ce stade, sur la confirmation par Ledger d’un implant dans au moins un appareil concerné. Le mécanisme exact et son rôle dans l’ensemble des vols signalés restent à établir. Ledger précise par ailleurs que son contrôle d’authenticité ne détecte pas certaines modifications physiques lorsque le composant sécurisé d’origine demeure intact.

Passer à l’action – Contrôler avant le dépôt Acheter par un canal officiel, conserver la référence de commande et suivre la procédure d’authenticité du fabricant. Choisir soi-même son PIN et laisser l’appareil générer une nouvelle phrase. Point d’attention : un appareil déjà configuré, une phrase fournie dans le colis ou une alerte officielle concernant le vendeur impose de consulter le fabricant avant utilisation.

La sauvegarde protège l’accès et concentre le risque

Le code PIN protège l’accès à l’appareil. La phrase de récupération permet, dans les portefeuilles qui reposent sur ce mécanisme, de reconstruire les clés. Une passphrase facultative peut ajouter un secret nécessaire à cette reconstruction. Ces éléments remplissent des fonctions différentes : modifier le PIN ne retire pas l’accès d’un tiers qui possède les secrets permettant de restaurer le portefeuille.

La sauvegarde physique doit être protégée contre le vol, l’incendie, l’eau et la perte. Une photographie ou une copie synchronisée dans le cloud crée une nouvelle exposition. Multiplier les copies améliore leur disponibilité, mais augmente aussi les endroits où elles peuvent être découvertes.

L’emplacement et les modalités d’accès doivent rester compréhensibles en cas d’indisponibilité du propriétaire. Une passphrase oubliée peut empêcher la récupération du portefeuille correspondant, même si les mots de la sauvegarde ont été conservés.

Passer à l’action – Vérifier la sauvegarde Recovery Check de Ledger et Check backup de Trezor Suite permettent de contrôler une sauvegarde selon la procédure officielle. Point d’attention : ne pas effacer son unique appareil pour improviser un test, ni saisir ses secrets dans un formulaire de « vérification » reçu par message. Une sauvegarde correcte doit encore être conservée en sécurité.

Le logiciel participe à la qualité des secrets

Un portefeuille logiciel dépend de son code et de la sécurité du téléphone ou de l’ordinateur qui l’exécute. Les applications frauduleuses, extensions intrusives et faux téléchargements peuvent exposer les accès. Les logiciels authentiques peuvent également comporter des défauts.

En novembre 2022, les chercheurs du Ledger Donjon ont identifié une faiblesse dans la génération des secrets de l’extension de navigateur Trust Wallet. Leur analyse publiée en avril 2023 explique comment certaines clés pouvaient être retrouvées à partir d’un nombre trop limité de possibilités. Le périmètre concernait des portefeuilles créés par la version vulnérable de l’extension.

Ce cas rappelle qu’une mise à jour ne suffit pas toujours : si les secrets ont été compromis dès leur création, les actifs doivent être déplacés vers de nouvelles clés selon les instructions de sécurité applicables.

Passer à l’action – Réduire l’environnement exposé Télécharger depuis les canaux officiels, maintenir système et applications à jour et supprimer les extensions inutiles. Enregistrer les adresses vérifiées des services. Point d’attention : un profil de navigateur dédié facilite l’organisation, mais n’isole pas les secrets d’un ordinateur compromis. Suivre les avis de sécurité propres au logiciel et à sa version.

Une signature peut engager davantage qu’un transfert

La vérification doit porter sur ce que l’opération autorise. Un transfert, une permission de dépense de jetons et une signature de message ne produisent pas les mêmes effets. Certaines autorisations permettent à un contrat de déplacer des actifs ultérieurement.

Le rapport de sécurité de l’Ethereum Foundation souligne le risque des permissions illimitées qui restent actives. Même un contrat initialement légitime peut devenir une source d’exposition s’il est ensuite compromis. Une simulation ou un affichage lisible aide à examiner l’opération, sans garantir la sûreté du contrat.

Pour un transfert, il faut vérifier l’adresse complète, le réseau, l’actif et le montant. Une adresse copiée depuis l’historique mérite la même attention qu’une adresse reçue par message. Un petit envoi préalable aide à valider une destination ; il ne certifie pas les opérations suivantes.

Passer à l’action – Examiner les permissions Revoke.cash et les outils d’approbation d’Etherscan permettent d’examiner et de révoquer certaines autorisations sur les réseaux compatibles. Point d’attention : vérifier le site, le réseau et l’opération demandée. La révocation peut nécessiter des frais et ne corrige pas une fuite de clé privée ni toutes les formes de délégation.

L’ingénierie sociale cherche une décision sous pression

Un faux support peut utiliser un incident réel pour rendre sa demande crédible. Une connaissance peut envoyer un lien depuis un compte compromis. Une proposition professionnelle peut servir de prétexte à l’installation d’un logiciel. L’attaquant utilise ces techniques d’ingénierie sociale pour obtenir une action : révéler un secret, signer, transférer ou lui ouvrir l’accès à l’ordinateur.

La vérification doit sortir du canal dans lequel la demande arrive. Il faut recontacter l’interlocuteur par des coordonnées déjà connues et confirmer l’opération demandée. Un logo, un badge ou une identité familière ne suffisent pas, et les voix clonées et faux collègues sur les messageries compliquent encore cette vérification. Le guide d’ethereum.org décrit notamment les faux supports qui approchent en message privé les personnes ayant posé une question dans un espace public.

Une procédure préparée rend cette pause plus facile. Dans une entreprise, une seconde validation peut empêcher qu’une opération dépende uniquement de la personne mise sous pression. Ces pratiques réduisent l’exposition ; elles ne permettent pas de rendre la victime responsable d’une manipulation subie.

Passer à l’action – Préparer un rappel indépendant Pour une demande sensible, interrompre l’échange et rappeler par un canal connu. En entreprise, faire confirmer séparément l’identité, la destination et l’opération. Point d’attention : ne pas utiliser les coordonnées fournies dans le message à vérifier, communiquer de codes d’authentification ou autoriser une prise de contrôle à distance à un interlocuteur non vérifié.

Le chantage en ligne appelle une réponse accompagnée

Les tentatives d’extorsion peuvent menacer de publier des informations personnelles, des images intimes ou des contenus fabriqués. Certaines campagnes utilisent des données anciennes pour prétendre disposer d’un accès actuel. La présence d’un ancien mot de passe dans un message ne prouve pas, à elle seule, que les comptes sont encore compromis.

Pour la sextorsion, Cybermalveillance.gouv.fr recommande de conserver les preuves, de cesser les échanges avec le maître chanteur, de protéger ses comptes et de déposer plainte. L’organisme déconseille de payer : un versement ne garantit pas la fin du chantage.

Une menace contre l’intégrité d’une personne nécessite une réponse de sécurité immédiate. Les recommandations destinées à une campagne de chantage numérique ne doivent pas être appliquées indistinctement à une situation de contrainte physique.

Passer à l’action – Conserver et demander de l’aide Garder les messages, comptes, dates, adresses et captures utiles. 17Cyber peut orienter face à une cybermalveillance ; France Victimes accompagne les victimes au 116 006. Point d’attention : une menace immédiate relève des secours. Protéger les preuves et éviter de publier davantage d’informations personnelles en exposant publiquement l’affaire.

La discrétion protège aussi les personnes

L’exposition patrimoniale peut commencer par une capture de portefeuille, un récit de gains ou une conversation lors d’un événement. Une adresse publique peut ensuite être rapprochée d’une identité. Les déplacements et informations familiales ajoutent d’autres éléments de ciblage.

Le ministère de l’Intérieur recommande de limiter les publications sur les avoirs et les activités crypto. En septembre 2026, la Gendarmerie a annoncé cinq interpellations dans une enquête sur une séquestration commise en mars en Haute-Savoie. Selon son récit, les agresseurs cherchaient l’accès à des crypto-actifs supposément détenus par la victime.

L’enlèvement de David Balland, cofondateur de Ledger, en janvier 2025 a rappelé la réalité des menaces physiques liées aux crypto-actifs. Pour les personnes particulièrement exposées, l’organisation patrimoniale doit être complétée par une évaluation de sûreté physique. Aucun mécanisme de conservation ne garantit la fin d’une menace. La sécurité du détenteur et de ses proches prime sur la protection des fonds.

Passer à l’action – Préparer les contacts d’urgence Limiter les publications patrimoniales et de localisation, sensibiliser les proches et prévoir les personnes à contacter. En France, 17 ou 112 en cas de danger immédiat ; SMS au 114 lorsqu’il est impossible de parler à voix haute. Point d’attention : le signalement en ligne ne remplace pas une intervention urgente.

La messagerie peut devenir le point de passage des accès

L’adresse email sert souvent à réinitialiser les comptes et confirmer les opérations. Sa protection doit être examinée avec celle des plateformes et des réseaux sociaux. En 2020, Ledger a annoncé une fuite de données commerciales, comprenant des coordonnées de clients. Cette exposition était distincte d’une compromission des clés des portefeuilles.

Les mots de passe uniques évitent qu’une fuite sur un service ouvre directement d’autres comptes. La CISA recommande les méthodes FIDO/WebAuthn résistantes au phishing. L’authentification à deux facteurs (2FA) avec une application renforce aussi les accès, mais ses codes restent susceptibles d’être soutirés sur un faux site.

Il faut enfin vérifier les voies de secours : une récupération reposant sur un téléphone ou une messagerie faiblement protégés peut fragiliser l’ensemble.

Passer à l’action – Renforcer sans perdre l’accès Bitwarden aide à gérer les mots de passe des comptes ; une YubiKey de Yubico peut servir à l’authentification FIDO2/WebAuthn sur les services compatibles. Prévoir un secours protégé. Point d’attention : cette clé d’authentification remplit une fonction différente d’un wallet crypto. Les phrases de récupération des portefeuilles matériels restent hors ligne.

Répartir les responsabilités demande une procédure

Pour des avoirs importants ou une trésorerie d’entreprise, une organisation multisignature peut imposer plusieurs validations indépendantes. Elle limite la dépendance à une seule clé, à condition que les signataires, leurs appareils et leurs sauvegardes ne partagent pas toutes les mêmes fragilités.

Un seuil de deux signatures sur trois implique de pouvoir retrouver deux moyens de signature. Si les clés nécessaires se trouvent dans le même lieu ou dépendent du même accès, la séparation est moins effective. Les informations de configuration du portefeuille doivent également être sauvegardées.

Les signataires peuvent être visés par des manipulations ou des menaces. La procédure doit donc prévoir l’indisponibilité d’un membre, la vérification des opérations et l’alerte. Ajouter des étapes n’améliore la sécurité que si chacun sait les appliquer.

Passer à l’action – Étudier la multisignature Safe propose des comptes intelligents multisignatures sur les réseaux compatibles ; Nunchuk propose des configurations multisignatures pour Bitcoin. Point d’attention : comparer les dépendances, frais, sauvegardes et procédures de récupération. Tester l’organisation avec de faibles montants et protéger l’identité des signataires avant d’y engager des actifs importants.

Réagir selon ce qui a été compromis

Un compte de plateforme piraté, une autorisation malveillante et une phrase de récupération exposée appellent des réponses différentes. Dans le premier cas, il faut sécuriser les accès et contacter le service officiel. Dans le deuxième, examiner les permissions et les révoquer lorsque c’est applicable. Dans le troisième, les actifs restants doivent être déplacés vers de nouveaux secrets, depuis un environnement fiable.

Changer le PIN ou restaurer la même phrase sur un appareil neuf ne retire pas l’accès d’un attaquant qui la connaît. En présence d’opérations malveillantes actives ou de droits de compte complexes, une aide technique peut être nécessaire pour organiser la protection des fonds restants.

Les références des transactions, adresses, dates et échanges doivent être conservées pour le signalement. La possibilité de tracer des fonds sur la blockchain ne garantit pas leur récupération. Les personnes promettant une restitution certaine contre un paiement préalable peuvent chercher à exploiter une seconde fois la victime.

Passer à l’action – Préparer la réponse Conserver les coordonnées officielles des prestataires et savoir identifier compte, permissions ou secrets concernés. Rassembler les preuves et demander une assistance adaptée. Point d’attention : révoquer une autorisation ne répare pas une clé compromise. Ne pas improviser un transfert depuis un appareil suspect ou confier sa phrase à un prétendu expert en récupération.

Une organisation de sécurité doit rester utilisable le jour où un téléphone est perdu, un signataire indisponible ou une demande paraît urgente. Le détenteur doit pouvoir retrouver ses accès, expliquer ce qu’il autorise et obtenir de l’aide. La sophistication des outils compte ; la continuité de ces gestes compte tout autant.