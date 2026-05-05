Itama Sivan, CEO de Quantum Machines
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QUANTUM PULSE

QUANTUM MACHINES s’ancre dans l’écosystème européen en faisant l’acquisition de QHarbor

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05/05/2026
2 minutes de lecture

En faisant l’acquisition de QHarbor et en annonçant l’ouverture d’un bureau à Delft, Quantum Machines poursuit une stratégie d’implantation ciblée en Europe, en s’insérant au cœur de l’un des écosystèmes quantiques les plus structurés du continent. Si les termes financiers de l’opération n’ont pas été communiqués, il s’agit moins d’une acquisition de marché que d’une intégration de compétences critiques, dans un domaine où la rareté du talent constitue aujourd’hui un facteur limitant majeur.

Fondée pour développer des solutions logicielles dédiées à l’expérimentation quantique, QHarbor apporte à Quantum Machines une expertise directement exploitable dans des domaines clés : conception d’expériences pilotées par logiciel, gestion des flux de données issus des processeurs quantiques, et intégration à l’échelle système. Ces briques viennent compléter la plateforme d’orchestration développée par Quantum Machines, qui vise à assurer le contrôle en temps réel de systèmes hybrides combinant calcul classique et processeurs quantiques. Dans un environnement où coexistent plusieurs approches technologiques, qubits supraconducteurs, ions piégés, atomes neutres ou encore spins, la capacité à abstraire cette complexité et à coordonner ces architectures devient un enjeu structurant.

Delft s’est imposée comme un pôle de référence en Europe grâce à la concentration d’acteurs académiques et industriels, notamment autour de QuTech et de TU Delft. À cela s’ajoute la structuration progressive d’un écosystème local, fédéré par des initiatives comme House of Quantum, qui facilite les interactions entre chercheurs, startups et industriels. En s’implantant sur place, Quantum Machines se positionne non seulement pour capter des talents, mais aussi pour s’intégrer dans des programmes collaboratifs européens, où se joue une partie de la structuration du secteur.

Cette opération s’inscrit par ailleurs dans une stratégie plus large de maillage du territoire européen. Déjà présent en France, en Allemagne et au Danemark, Quantum Machines cherche à multiplier les points d’ancrage dans les principaux hubs scientifiques et industriels. Une approche qui répond à une double contrainte : la fragmentation des compétences à l’échelle du continent, et la nécessité d’être physiquement présent pour accéder aux financements publics, aux partenariats de recherche et aux réseaux d’influence locaux.

Au-delà du cas spécifique de Quantum Machines, l’acquisition de QHarbor illustre une caractéristique encore peu visible du marché quantique : les opérations de consolidation restent discrètes, ciblées et principalement orientées vers l’intégration d’équipes hautement spécialisées. À ce stade, il ne s’agit pas de construire des géants par agrégation d’actifs, mais d’assembler progressivement les briques technologiques nécessaires à l’industrialisation. Une logique qui rappelle les premières phases du cloud ou des semi-conducteurs, où la valeur s’est progressivement déplacée vers les couches d’abstraction et de contrôle.

Reste à savoir si cette stratégie d’accumulation progressive permettra à Quantum Machines de s’imposer comme un standard de fait dans un écosystème encore en construction. Dans un marché où les choix technologiques ne sont pas stabilisés et où les applications industrielles restent limitées, la capacité à fédérer un environnement d’acteurs autour d’une même couche logicielle pourrait, à terme, s’avérer aussi déterminante que la performance des machines elles-mêmes.

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