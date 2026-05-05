L’IA sort du cloud et part à la conquête du sous-sol : LITHOSQUARE lève 22 millions d’euros en seed

Les metaux critiques, l’angle mort de la transition énergétique

L’électrification des usages, la montée en puissance des centres de données et l’industrialisation de l’intelligence artificielle reposent sur une demande croissante en matières premières. Lithium, cuivre, nickel : ces ressources constituent l’infrastructure invisible de la transition.

Or, cette infrastructure reste fragile, avec une exploration minière lente, coûteuse et incertaine. Le cycle complet, des premières données géologiques à la découverte d’un gisement exploitable, s’étend généralement sur plusieurs années, avec un taux de succès limité. Dans ce contexte, la capacité à identifier plus rapidement de nouveaux gisements devient un enjeu stratégique.

Les investissements récents dans l’intelligence artificielle, l’énergie ou le quantique montrent que le capital-risque se repositionne sur des secteurs à forte intensité industrielle, où la valeur se joue désormais en amont des chaînes de production.

Une IA qui ne prédit plus seulement, mais explore

Fondée en 2024 à Paris par Aymeric Préveral-Etcheverry, ingénieur minier et ex CEO de Fieldbox, et Simon Leclair, la startup française Lithosquare développe une plateforme combinant intelligence artificielle, expertise géologique et données terrain. L’entreprise collabore déjà avec des acteurs de l’exploration en Europe, aux États-Unis, en Afrique et en Amérique latine.

Lithosquare propose une approche distincte de l’IA appliquée à la géologie. Là où certains outils se limitent à l’analyse statistique de données géophysiques, la startup revendique une combinaison entre modèles d’intelligence artificielle et compréhension scientifique des processus de formation des minéraux.

L’objectif n’est pas seulement d’identifier des corrélations, mais de modéliser des systèmes géologiques complexes pour orienter les décisions d’exploration. Cette approche permettrait de réduire drastiquement les délais d’analyse, en passant de plusieurs mois à quelques jours, tout en améliorant le taux de succès.

Le positionnement s’inscrit dans une évolution plus large de l’IA : celle d’une technologie qui quitte les usages génériques pour s’ancrer dans des domaines métiers fortement contraints. Dans l’exploration minière, cette transformation reste encore émergente, mais les premières applications montrent un potentiel significatif, notamment en Afrique où l’usage de l’IA dans la prospection commence à se structurer.

Une réponse technologique à une contrainte géopolitique

Au-delà de la performance opérationnelle, la proposition de Lithosquare s’inscrit dans une logique de souveraineté. L’accès aux métaux critiques est aujourd’hui concentré entre les mains d’un nombre limité de pays, ce qui expose les chaînes d’approvisionnement occidentales à des risques géopolitiques croissants.

Dans ce contexte, accélérer la découverte de nouveaux gisements devient un levier stratégique pour diversifier les sources d’approvisionnement et réduire les dépendances. Les politiques publiques, en Europe comme en Amérique du Nord, convergent vers cet objectif, renforçant la pertinence de solutions capables d’industrialiser l’exploration.

L’IA apparaît ici comme un outil d’accélération, mais aussi comme un instrument de rééquilibrage.

Une levée de fonds alignée avec les nouvelles priorités du capital

La levée de 22 millions d’euros en seed, menée par World Fund et Kindred Capital, avec la participation de Daphni, Omnes Capital et OVNI Capital, s’inscrit dans cette dynamique. Elle confirme l’intérêt croissant des investisseurs pour des projets à forte intensité scientifique et industrielle, positionnés sur des enjeux systémiques.

Ces financements, souvent plus importants dès les premiers tours, traduisent une évolution du venture capital. Moins orienté vers des cycles rapides et des modèles purement logiciels, de nombreux investisseurs se tournent vers des infrastructures technologiques capables de répondre à des contraintes physiques et réglementaires.