Pourquoi Jamie Foxx, Eva Longoria et Matthew McConaughey investissent dans ELEVEN LABS

Jamie Foxx, Eva Longoria, Matthew McConaughey et Hwang Dong-hyuk entrent au capital de ElevenLabs, aux côtés de BlackRock, NVIDIA ou Wellington Management, lors d’une extension de la série D que nous vous annoncions en février dernier. Au travers de cet investissement ces figures de l’industrie culturelle prennent pied dans une technologie qui pourrait redéfinir la manière dont les contenus audiovisuels sont produits, doublés, distribués et consommés à l’échelle mondiale.

La startup développe des modèles d’intelligence artificielle capables de générer des voix synthétiques réalistes, de cloner des voix humaines, de traduire et doubler des contenus audiovisuels, mais aussi d’alimenter des agents conversationnels déployés dans les entreprises.

Le cœur technologique de la société repose sur des modèles propriétaires de text-to-speech et de speech-to-speech capables de reproduire des nuances particulièrement difficiles à modéliser : respiration, rythme, hésitations, émotions ou variations d’intonation. L’enjeu n’est plus uniquement de produire une voix “crédible”, mais de rendre les conversations suffisamment naturelles pour qu’elles puissent remplacer certaines interactions humaines répétitives.

Cette évolution intéresse bien entendu les industries culturelles. Les plateformes de streaming et les studios cherchent depuis plusieurs années à réduire les délais et les coûts de localisation des contenus. Les technologies de doublage développées par ElevenLabs permettent désormais de générer des versions multilingues capables de conserver une partie des caractéristiques vocales originales des acteurs.

Dans un marché où les contenus sont distribués immédiatement à l’échelle mondiale, cette capacité devient stratégique. Le succès international de productions non anglophones comme Squid Game a accéléré cette transformation. Les plateformes cherchent désormais à industrialiser le doublage et l’adaptation linguistique sans multiplier les cycles de postproduction traditionnels.

ElevenLabs développe également des outils destinés aux entreprises pour automatiser les interactions vocales dans le support client, les ventes, le recrutement ou encore les opérations marketing. L’entreprise explique d’ailleurs que la croissance récente de son activité provient principalement du déploiement de ces agents vocaux conversationnels.

Cette évolution rapproche progressivement ElevenLabs du rôle d’un éditeur d’infrastructure logicielle plutôt que d’un simple acteur créatif de l’IA générative. La voix devient ici une interface opérationnelle qui permet aux entreprises d’automatiser des conversations entières avec leurs clients ou leurs utilisateurs.

ElevenLabs annonce avoir dépassé les 500 millions de dollars de revenus récurrents annuels au premier trimestre 2026, contre 350 millions à la fin de l’année 2025.

Aux cotés de Jamie Foxx, Eva Longoria et Hwang Dong-hyuk, qui rejoignent Matthew McConaughey, déjà investisseur dans l’entreprise, les fonds d’investissements BlackRock, Wellington Management, D. E. Shaw & Co., Schroders, Santander et NVentures, le véhicule d’investissement de NVIDIA, font également parti de cette extension de la série D, portant le montant total levé à plus de 550 millions de dollars, sur la base d’une valorisation de 11 milliards de dollars.

Fondée en 2022 à Londres par les entrepreneurs polonais Mati Staniszewski et Piotr Dabkowski, ElevenLabs est soutenue notamment par Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, ICONIQ Capital et Lightspeed Venture Partners. Avec cette nouvelle opération, la société totalise désormais plus de 660 millions d’euros levés depuis sa création et s’impose parmi les startups européennes d’intelligence artificielle les mieux valorisées du marché en Europe.