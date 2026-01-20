Comment le Royaume-Uni veut faire de la réglementation un levier de compétitivité technologique

Si, officiellement, il s’agit de réduire les lourdeurs administratives qui freinent la mise sur le marché de technologies déjà opérationnelles, l’annonce du Regulatory Innovation Office (RIO), qui érige la robotique et les technologies de défense en priorités, s’inscrit dans une évolution plus profonde de la doctrine britannique, où la réglementation n’est plus seulement un cadre de contrôle, mais doit être un levier de projection industrielle.

Une régulation devenue un facteur de compétitivité

Le diagnostic posé par le gouvernement britannique, largement partagé dans l’écosystème deeptech est que l’obstacle principal de l’industrialisation de la robotique n’est plus la maturité des technologies, mais la complexité des cadres réglementaires. Drones autonomes, robots d’inspection, systèmes chirurgicaux se heurtent à une superposition de règles issues de normes sectorielles spécifiques.

Pour une entreprise innovante, cette fragmentation se traduit par des délais d’approbation prolongés et par des coûts de conformité difficilement absorbables à l’échelle d’une startup ou d’une scale-up. Le RIO affirme vouloir rationaliser ces parcours, en supprimant les redondances et en clarifiant les responsabilités des différentes autorités, afin de réduire l’incertitude réglementaire qui entoure encore ces technologies.

De la précaution à l’accélération maîtrisée

Pour Liz Lloyd, ministre chargée de l’économie numérique, l’enjeu est explicite : « Les innovateurs britanniques ne devraient pas être freinés par une bureaucratie inutile. Nous disposons d’entreprises de rang mondial dans la robotique et les technologies de défense, mais la réglementation n’a pas suivi le rythme de leurs innovations. »

Une situation qui justifie, selon elle, une mise à jour du cadre existant : « Nous mettons à jour les règles afin qu’elles soient adaptées aux technologies modernes, en supprimant les obstacles qui empêchent ces entreprises de croître et de rivaliser à l’échelle mondiale. »

La régulation ne doit plus seulement encadrer ce qui existe, mais permettre l’émergence et le déploiement de ce qui est en train d’advenir. L’objectif affiché est double : raccourcir le time-to-market et renforcer l’attractivité du territoire pour les industriels comme pour les investisseurs. Le gouvernement avance un chiffre de 150 milliards de livres sterling de valeur potentielle pour l’économie britannique liée à une adoption accrue de la robotique.

Défense : accélérer sans dissimuler les enjeux

Le second pilier de cette stratégie concerne les technologies de défense. Pour Luke Pollard, ministre chargé de la préparation et de l’industrie de défense, la simplification réglementaire relève d’un engagement politique clair : « Lorsque nous avons affirmé que nous faciliterions l’innovation des entreprises de défense, nous le pensions réellement. »

Selon lui, la réduction des lourdeurs administratives s’inscrit directement dans les orientations de la Strategic Defence Review britannique, avec l’objectif de « mettre rapidement à disposition des forces armées les équipements dont elles ont besoin ». Au-delà de la dimension opérationnelle, il s’agit aussi de positionner durablement le pays dans la defense tech: « Nous voulons faire du Royaume-Uni l’un des meilleurs pays au monde pour créer et développer une entreprise de défense, en faisant de ce secteur un moteur de croissance dans chaque région et nation du pays. »

Face à la multiplication des tensions, la priorité est de réduire le décalage entre innovation civile et déploiement militaire.

Une lecture en creux de la situation européenne

L’approche britannique agit comme un révélateur des hésitations européennes. À force de faire de la régulation un marqueur identitaire, l’UE a progressivement construit un système normatif dense, fragmenté, difficilement lisible pour les acteurs émergents. Ainsi la prolifération des cadres, des agences et des interprétations nationales produit un effet paradoxal : là où la règle devait sécuriser l’innovation, elle en ralentit souvent l’industrialisation, en particulier pour les technologies transverses comme la robotique ou l’intelligence artificielle.

Avec ce revirement, le Royaume-Uni assume une lecture plus stratégique du rôle de la norme, qui interroge directement la capacité du cadre européen à soutenir, et non seulement encadrer, la montée en puissance de ses propres champions technologiques. Un changement de stratégie qui mériterait d’être étudié, tant il fait de la réglementation un instrument de projection industrielle. Comment rester une puissance d’innovation dans un monde où la vitesse de déploiement devient un avantage stratégique décisif ?