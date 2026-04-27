Yotam Segev CEO de CYERA
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Cyera rachète Ryft pour accélérer sur la sécurisation des données à l’ère des agents IA

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27/04/2026
1 minute de lecture

La société de cybersécurité Cyera annonce l’acquisition de la startup israélienne Ryft, spécialisée dans la gestion automatisée et sécurisée des données pour les systèmes d’IA. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué, mais est estimé entre 92 et 120 millions d’euros, pour une société qui n’avait levé que 6,8 millions d’euros.

Fondée en 2024, Ryft développe une plateforme capable d’analyser et de gouverner en temps réel les accès aux données, humains comme agents autonomes, en automatisant les processus d’autorisation, de classification et d’optimisation. L’équipe, d’environ 15 personnes, rejoint Cyera, où son CEO Yossi Reitblat prendra la tête de la division sécurité IA.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’accélération de Cyera sur la sécurisation des usages liés à l’IA, dans un contexte de forte croissance. Valorisée 7,6 milliards d’euros après une levée récente de 340 millions d’euros, l’entreprise enchaîne les opérations de build-up pour consolider son positionnement.

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