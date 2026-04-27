La Chine bloque le rachat de Manus par Meta pour contenir les transferts d’IA

Pékin a décidé d’interdire l’acquisition de la startup d’IA agentique Manus par Meta Platforms, une opération estimée à 2 milliards de dollars, soit environ 1,7 milliard d’euros, au nom des règles encadrant les investissements étrangers. Derrière cette décision, les autorités chinoises, via la National Development and Reform Commission, visent explicitement à empêcher le transfert de technologies sensibles vers les États-Unis.

Cette intervention, alors même que la transaction était déjà largement exécutée, avec des talents intégrés et des capitaux versés, marque un durcissement net de la doctrine chinoise : l’origine des fondateurs et des technologies prime désormais sur la localisation juridique des entreprises. Elle intervient dans un contexte de rivalité accrue avec Washington, quelques semaines avant une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump.

Au-delà du cas Manus, le signal est systémique : Pékin entend limiter l’accès des capitaux et acteurs américains à son écosystème IA, quitte à fragiliser les mécanismes historiques de financement du secteur.