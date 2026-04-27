La Chine bloque le rachat de MANUS par META / CYERA rachète RYFT pour sécuriser l’IA / AUDION lève 13 millions d’euros

La Chine bloque le rachat de Manus par Meta pour contenir les transferts d’IA

Pékin a décidé d’interdire l’acquisition de la startup d’IA agentique Manus par Meta Platforms, une opération estimée à 2 milliards de dollars, soit environ 1,7 milliard d’euros, au nom des règles encadrant les investissements étrangers. Derrière cette décision, les autorités chinoises, via la National Development and Reform Commission, visent explicitement à empêcher le transfert de technologies sensibles vers les États-Unis.

Cette intervention, alors même que la transaction était déjà largement exécutée, avec des talents intégrés et des capitaux versés, marque un durcissement net de la doctrine chinoise : l’origine des fondateurs et des technologies prime désormais sur la localisation juridique des entreprises. Elle intervient dans un contexte de rivalité accrue avec Washington, quelques semaines avant une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump.

Au-delà du cas Manus, le signal est systémique : Pékin entend limiter l’accès des capitaux et acteurs américains à son écosystème IA, quitte à fragiliser les mécanismes historiques de financement du secteur.

Cyera rachète Ryft pour accélérer sur la sécurisation des données à l’ère des agents IA

La société de cybersécurité Cyera annonce l’acquisition de la startup israélienne Ryft, spécialisée dans la gestion automatisée et sécurisée des données pour les systèmes d’IA. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué, mais est estimé entre 92 et 120 millions d’euros, pour une société qui n’avait levé que 6,8 millions d’euros.

Fondée en 2024, Ryft développe une plateforme capable d’analyser et de gouverner en temps réel les accès aux données, humains comme agents autonomes, en automatisant les processus d’autorisation, de classification et d’optimisation. L’équipe, d’environ 15 personnes, rejoint Cyera, où son CEO Yossi Reitblat prendra la tête de la division sécurité IA.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’accélération de Cyera sur la sécurisation des usages liés à l’IA, dans un contexte de forte croissance. Valorisée 7,6 milliards d’euros après une levée récente de 340 millions d’euros, l’entreprise enchaîne les opérations de build-up pour consolider son positionnement.

Audion lève 13 millions d’euros pour accélérer dans la publicité audio

Audion a levé 13 millions d’euros auprès d’Elevation Capital Partners, Founders Future et Bpifrance pour accélérer son développement, notamment aux États-Unis. La startup française, fondée en 2018, développe une plateforme de publicité audio basée sur l’analyse de données contextuelles, comme la localisation, la météo ou le moment d’écoute, afin d’optimiser la diffusion des campagnes.

Positionnée sur un marché porté par les podcasts et le streaming, Audion mise sur l’automatisation et l’IA pour améliorer la performance publicitaire. Cette levée doit lui permettre de renforcer sa position face à des acteurs comme Acast ou Azerion, dans un environnement de plus en plus concurrentiel. La startup avait précédemment levé 6 millions d’euros, après un tour d’un million d’euros en 2019 auprès de Kima Ventures et Founders Future.