Dans l’économie de l’IA, les datasets s’imposent comme un actif stratégique

Jusqu’à présent, la valeur d’une entreprise technologique se lisait à travers trois indicateurs relativement simples : son produit, sa croissance et sa capacité à capter des utilisateurs. Dans l’économie de l’IA, une part croissante de la valeur se loge désormais dans la position informationnelle qu’une entreprise occupe dans une chaîne de valeur.

Autrement dit, ce ne sont plus seulement les produits ou services qui comptent, mais les ensembles de données structurées, les infrastructures analytiques et les flux informationnels que certaines entreprises contrôlent. Ces actifs constituent ce que l’on peut appeler des actifs d’intelligence économique : des bases de données, des modèles analytiques et des infrastructures de traitement capables de transformer l’information en avantage stratégique.

Cette évolution contribue progressivement à redéfinir la manière dont émergent et se structurent les entreprises dominantes dans l’économie de l’IA

De la plateforme à l’infrastructure informationnelle

Au cours des quinze dernières années, l’économie numérique a été largement dominée par les plateformes. Les entreprises qui ont émergé à cette période ont bâti leur puissance sur la capacité à organiser des interactions que ce soit dans la recherche d’information, les réseaux sociaux, le commerce électronique ou les paiements.

Mais derrière ces plateformes s’est progressivement constituée une couche plus profonde : des bases de données massives et structurées qui deviennent l’infrastructure réelle du système économique.

L’exemple le plus connu est celui de Bloomberg, qui ne se contente pas de fournir des informations financières mais maintient une base de données mondiale sur les marchés, les transactions et les instruments financiers, qui est devenue indispensable que ce soit pour les banques, les investisseurs ou encore les régulateurs. Le terminal Bloomberg fonctionne ainsi comme une infrastructure d’intelligence économique pour la finance mondiale.

Dans un registre différent, Palantir Technologies s’est construit sur une logique comparable, à savoir agréger des données complexes issues d’organisations publiques ou privées pour produire une capacité d’analyse opérationnelle. L’entreprise ne vend pas seulement un logiciel, mais une architecture permettant de transformer des flux d’information hétérogènes en décisions opérationnelles.

Ces entreprises occupent une position particulière dans l’économie, elles ne produisent pas nécessairement les biens ou les services finaux, mais elles structurent la connaissance nécessaire pour les produire.

La montée en puissance des datasets stratégiques

Cette logique se retrouve désormais dans de nombreux secteurs industriels.

Dans la publicité numérique, l’actif stratégique est le graph social et comportemental construit par Meta Platforms. Dans la recherche d’information, la valeur de Google repose sur l’indexation et l’organisation de milliards de pages web. Dans l’intelligence artificielle, la compétition porte largement sur la qualité et l’ampleur des datasets utilisés pour entraîner les modèles, ce qui explique les investissements massifs réalisés par des acteurs comme OpenAI.

Dans chacun de ces cas, la technologie n’est qu’une partie de l’équation. Le véritable avantage concurrentiel réside dans la masse de données structurées accumulées au fil du temps, souvent difficile à reproduire pour un nouvel entrant.

Ces datasets deviennent progressivement des actifs économiques comparables aux infrastructures physiques du XXᵉ siècle. Là où les industries traditionnelles investissaient dans des réseaux ferroviaires, des pipelines ou des centrales électriques, les entreprises numériques investissent désormais dans des architectures de données capables de cartographier et d’interpréter le fonctionnement de secteurs entiers.

Quand l’intelligence artificielle transforme la donnée en moteur opérationnel

L’intelligence artificielle accélère d’autant plus cette transformation. Les données ne constituent plus seulement une source d’analyse ou d’information mais deviennent le carburant des systèmes automatisés.

Dans un nombre croissant d’industries, les décisions opérationnelles (prix, logistique, allocation de ressources, maintenance) sont désormais assistées, voire exécutées, par des systèmes d’IA. Ces systèmes nécessitent une donnée structurée, fiable et constamment mise à jour.

C’est dans ce contexte que certaines entreprises cherchent à se positionner non plus comme de simples fournisseurs de logiciels, mais comme les infrastructures de données de leur industrie ou domaine.

Au delà de Bloomberg, plusieurs entreprises illustrent déjà cette logique. Dans les paiements, Visa capte des milliards de transactions qui alimentent des systèmes de détection de fraude et d’analyse économique. Dans la mobilité, Tesla exploite un dataset mondial de données de conduite pour entraîner ses systèmes d’autonomie. Dans la fintech, Plaid est devenu une infrastructure de connexion aux données bancaires.

L’exemple récent donné par cargo.one, avec l’acquisition de Cargofive, illustre également cette dynamique. L’objectif n’est pas uniquement d’ajouter une fonctionnalité à une plateforme logistique, mais de constituer une base de données multimodale couvrant les tarifs et les flux du transport aérien et maritime. Une telle base permet ensuite d’alimenter des systèmes automatisés de pricing, d’optimisation des routes ou de gestion de la capacité.

Dans chacun de ces cas, l’avantage concurrentiel repose moins sur le logiciel lui-même que sur la profondeur des données accumulées.

Les nouvelles positions de pouvoir dans l’économie

Cette évolution modifie également la nature du pouvoir économique. Dans de nombreux secteurs, l’avantage concurrentiel ne provient plus uniquement de la taille de l’entreprise ou de son capital financier, mais de la position informationnelle qu’elle occupe dans un écosystème.

Certaines entreprises se retrouvent ainsi au centre des flux d’information d’une industrie. Elles voient passer les transactions, les prix, les comportements et les tendances avant les autres acteurs. Cette visibilité leur permet d’améliorer leurs produits, d’optimiser leurs algorithmes et d’anticiper les évolutions du marché.

Au fil du temps, cette accumulation d’information crée un effet cumulatif difficile à rattraper pour les concurrents. Les datasets s’enrichissent à mesure que la plateforme est utilisée, ce qui améliore encore la qualité des services proposés. Un avantage concurrentiel qui se nourrit de lui-même.

Cette dynamique explique pourquoi certains actifs informationnels deviennent particulièrement stratégique, que ce soit des bases de données financières, des cartographies industrielles, des données logistiques, des données énergétiques ou encore des données médicales.

Un actif stratégique encore invisible dans les bilans

Paradoxalement, ces actifs restent largement invisibles dans les comptes des entreprises. D’autant que les normes comptables valorisent difficilement les bases de données ou les positions informationnelles, alors même qu’elles peuvent représenter une part majeure de la valeur économique d’une entreprise.

Dans l’économie de l’IA, certaines entreprises doivent voir leur valeur moins à l’aune de leurs actifs physiques qu’à la profondeur et à la qualité des données qu’elles ont accumulées au fil des années.

À mesure que l’intelligence artificielle s’intègre dans les processus industriels, cette tendance devrait s’accentuer. Les organisations capables de collecter, structurer et exploiter des données à grande échelle disposeront d’un avantage structurel, comparable à celui que procurait autrefois la maîtrise des infrastructures énergétiques ou des réseaux de transport.

L’économie numérique semble ainsi entrer dans une nouvelle phase : celle où la donnée ne constitue plus seulement une ressource, mais devient progressivement l’infrastructure sur laquelle se déploient les systèmes d’intelligence artificielle.