De ZOĪ à PRENUVO, la médecine préventive devient une industrie

Les systèmes de santé occidentaux ont été conçus pour intervenir lorsque la maladie se manifeste. Une nouvelle génération d’entreprises veut désormais intervenir en préventif, en combinant imagerie, biologie, intelligence artificielle et suivi longitudinal. Avec 10 millions de dollars supplémentaires et une implantation en Allemagne et aux Pays-Bas, la société suisse AHEAD HEALTH tente de construire l’une des premières plateformes européennes de prévention distribuée.

La médecine moderne sait traiter un nombre croissant de pathologies, mais continue souvent de les découvrir tardivement. Certaines maladies cardiovasculaires, métaboliques ou oncologiques peuvent progresser pendant plusieurs années avant l’apparition des premiers symptômes. Les examens susceptibles de révéler ces signaux faibles existent déjà, mais restent dispersés entre laboratoires, radiologues, spécialistes et médecins généralistes. Ils sont également rarement remboursés lorsqu’ils concernent des personnes asymptomatiques.

C’est entre médecine conventionnelle, diagnostic avancé et industrie naissante de la longévité, qu’AHEAD HEALTH veut se positionner.

Dix millions de dollars pour sortir de Suisse

Fondée à Zurich en 2024, la société vient de lever 10 millions de dollars auprès du fonds viennois 3VC et de son investisseur historique RTP GLOBAL. L’opération intervient six mois après un premier tour de 6 millions de dollars mené par RTP GLOBAL, auquel avaient participé TINY.VC, PARETO 20 et plusieurs business angels. Si les deux opérations sont bien distinctes, AHEAD HEALTH aurait ainsi réuni 16 millions de dollars depuis janvier 2026. La société ne précise toutefois ni la qualification exacte du nouveau tour ni sa valorisation.

Ce capital doit financer son lancement en Allemagne et aux Pays-Bas, ses deux premiers marchés hors de Suisse. Les rendez-vous sont déjà ouverts à Munich, tandis que les premiers utilisateurs néerlandais sont accueillis à Amsterdam avant un déploiement plus large.

AHEAD HEALTH propose un bilan réunissant une IRM du corps entier, des analyses couvrant plus de 80 biomarqueurs et une plateforme chargée d’agréger les résultats, les antécédents médicaux et les recommandations. Le dossier est examiné par un médecin agréé, puis restitué sous la forme d’un plan d’action personnalisé.

En Suisse, les offres intégrant une IRM sont facturées entre 1 990 et 3 549 francs suisses. Un abonnement annuel à partir de 299 francs donne accès à des analyses sanguines répétées, au suivi des biomarqueurs et à des tarifs préférentiels sur les examens complémentaires. Il s’agit donc, pour l’instant, d’une médecine préventive privée, financée directement par le patient et destinée à une clientèle disposant d’un pouvoir d’achat élevé.

Une plateforme sans posséder les infrastructures

La particularité d’AHEAD HEALTH ne réside pas dans les examens eux-mêmes. Les IRM, les analyses biologiques et les consultations médicales existaient bien avant la startup. Son ambition consiste à les réunir dans un parcours unique et à conserver une vue longitudinale de la santé du patient.

Contrairement aux entreprises qui construisent leurs propres centres, AHEAD HEALTH travaille avec des cliniques, des laboratoires et des cabinets de radiologie existants. La société affirme disposer de plus de vingt centres partenaires. Elle fonctionne comme une pratique médicale agréée, mais ne supporte ni l’achat des équipements d’imagerie ni l’ensemble des coûts immobiliers associés à un réseau de cliniques.

Ce modèle asset-light permet d’accélérer son expansion. Une nouvelle ville peut être ouverte en connectant plusieurs prestataires locaux plutôt qu’en construisant un centre de toutes pièces. Il permet aussi de valoriser les capacités disponibles chez des radiologues et des laboratoires qui conservent leur activité médicale traditionnelle.

Cette légèreté a cependant une contrepartie. La valeur d’un suivi longitudinal dépend de la comparabilité des résultats, or les protocoles, les appareils d’IRM, les logiciels de reconstruction et les pratiques médicales peuvent différer d’un centre à l’autre. AHEAD HEALTH devra donc imposer des standards suffisamment rigoureux pour qu’une évolution observée entre deux examens reflète bien l’état du patient, et non un changement de machine ou de méthode.

Une compétition mondiale déjà engagée

AHEAD HEALTH arrive sur un marché où les frontières se brouillent rapidement entre clinique, laboratoire, plateforme numérique et entreprise technologique.

En France, son concurrent le plus proche est ZOĪ. Fondée par Ismaël Emelien et Paul Dupuy, la société exploite un centre parisien dans lequel elle réunit imagerie, analyses biologiques, examens fonctionnels, consultation médicale et accompagnement numérique. Ses offres sont facturées 3 590 et 4 990 euros. La formule la plus complète comprend plus de 150 biomarqueurs, onze examens fonctionnels, cinq examens d’imagerie et un suivi sur douze mois.

La comparaison fait apparaître deux stratégies. ZOĪ contrôle l’expérience dans un centre propriétaire et se rapproche d’une clinique premium augmentée par le logiciel. AHEAD HEALTH cherche à devenir la couche commune d’un réseau de prestataires indépendants. D’autres acteurs français, comme MAISON EPIGENETIC, certains laboratoires privés ou les programmes d’executive check-up proposés par des établissements médicaux, occupent des segments adjacents, mais sans disposer encore d’une plateforme comparable à l’échelle européenne.

Le Royaume-Uni constitue un marché plus avancé. NEKO HEALTH, fondé en Suède par Daniel Ek et Hjalmar Nilsonne, y déploie ses propres centres et ses propres équipements. Pour 299 livres, la société examine notamment la peau, le système cardiovasculaire, la circulation, la composition corporelle et plusieurs paramètres sanguins. Elle n’utilise pas d’IRM corps entier, mais contrôle l’ensemble de la chaîne technique et médicale. Après avoir réalisé plus de 100 000 examens, NEKO HEALTH a levé 700 millions de dollars en 2026 pour poursuivre son développement.

PRENUVO, présent à Londres, suit une autre voie. L’entreprise canadienne s’est spécialisée dans l’IRM corps entier sans rayonnement ni produit de contraste. Elle complète désormais l’imagerie par des analyses de composition corporelle, du cerveau et du métabolisme. RANDOX HEALTH domine pour sa part les panels biologiques grâce à son réseau de laboratoires et de centres, tandis que PREVENTICUM et ECHELON HEALTH prolongent le modèle historique de l’executive check-up médical premium.

Aux États-Unis, la prévention privée est déjà devenue une catégorie d’investissement à part entière. PRENUVO y a bâti un réseau de centres autour de l’IRM corps entier. FUNCTION HEALTH s’est développé grâce à un abonnement donnant accès à des panels biologiques répétés, avant de racheter EZRA, spécialiste de l’IRM rapide. Le rapprochement donne naissance à l’un des modèles les plus proches de celui d’AHEAD HEALTH, avec biologie, imagerie, dossier longitudinal et interprétation numérique.

À l’extrémité supérieure du marché, HUMAN LONGEVITY combine séquençage du génome, IRM corps entier, imagerie cardiovasculaire et centaines de biomarqueurs. Son programme principal est facturé 8 000 dollars par an, tandis que ses formules de conciergerie peuvent atteindre 19 000 dollars. BIOGRAPH et FOUNTAIN LIFE développent des offres comparables autour d’un check-up réalisé en une journée et d’un accompagnement médical continu. SUPERPOWER et MITO HEALTH adoptent une approche plus légère, essentiellement centrée sur les analyses biologiques, les données médicales et le logiciel.

La Chine présente une configuration différente. Le marché y est dominé par de grands réseaux plutôt que par des startups direct-to-consumer. MEINIAN ONEHEALTH et IKANG HEALTHCARE exploitent plusieurs centaines de centres proposant des examens médicaux, des dépistages et des services de gestion de la santé, notamment pour les entreprises. Leur avantage repose moins sur une expérience premium que sur leur échelle et les volumes de données accumulés.

Autour de ces réseaux apparaissent les autres briques du modèle. PING AN GOOD DOCTOR fournit la consultation numérique et les programmes de santé destinés aux assureurs et aux entreprises. BGI GROUP développe la couche génomique et multi-omique. SHUKUN TECHNOLOGY et INFERVISION fournissent des outils d’intelligence artificielle capables d’assister les radiologues dans l’analyse des images cardiovasculaires, cérébrales ou oncologiques.

La Chine ne possède donc pas encore un équivalent parfaitement intégré d’AHEAD HEALTH ou de PRENUVO. Elle dispose en revanche de chacune des composantes nécessaires. Si un acteur parvenait à réunir les centres de MEINIAN, les données de BGI, les services numériques de PING AN et l’IA médicale de SHUKUN, il bénéficierait immédiatement d’une échelle difficilement accessible aux acteurs occidentaux.

Où se trouve réellement l’intelligence artificielle ?

Comme beaucoup d’entreprises de santé apparues depuis 2023, AHEAD HEALTH se présente comme une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle. La formule mérite encore d’être précisée.

L’IA peut intervenir à plusieurs niveaux : accélération de l’acquisition des images, segmentation des organes, analyse de la composition corporelle, volumétrie cérébrale, détection d’anomalies, interprétation croisée des biomarqueurs ou génération d’une synthèse médicale.

Une interface capable de réunir des résultats médicaux et de les rendre compréhensibles répond à un besoin réel, mais reste relativement facile à reproduire. Un ensemble de modèles validés, entraînés sur des données longitudinales standardisées et capables d’améliorer les décisions médicales constituerait, en revanche, un actif beaucoup plus défendable.

Le risque du surdiagnostic

La promesse de la médecine préventive repose sur une intuition simple : plus une maladie est détectée tôt, plus elle peut être traitée efficacement, mais cette relation n’est pas toujours linéaire. Chercher davantage conduit aussi à trouver davantage d’anomalies dont certaines n’auraient jamais affecté la santé du patient.

L’IRM corps entier n’expose pas aux rayonnements ionisants, contrairement au scanner. Son utilisation systématique chez des personnes asymptomatiques reste néanmoins controversée. Les publications disponibles font apparaître un taux élevé de découvertes incidentes, alors que la proportion de cancers effectivement détectés se situe généralement autour de 1 à 2 %.

Ces résultats peuvent déclencher de nouveaux examens, des biopsies, des consultations spécialisées et une anxiété durable. Ils peuvent également créer un faux sentiment de sécurité, l’IRM corps entier n’étant pas l’examen le plus approprié pour toutes les pathologies. Elle ne remplace notamment ni la mammographie, ni la coloscopie, ni les programmes de dépistage organisés selon l’âge et les facteurs de risque.

La crédibilité des acteurs du secteur dépendra donc moins du nombre d’anomalies signalées que de sa capacité à distinguer ce qui doit être surveillé, exploré ou simplement laissé de côté. La médecine préventive ne consiste pas à produire le maximum de données, mais à éviter qu’une donnée sans importance ne devienne, par simple effet d’interface, un problème médical.

Du marché premium à l’infrastructure de prévention

À court terme, le marché se développe auprès des particuliers aisés, des dirigeants et des entreprises prêtes à financer des bilans approfondis pour leurs salariés. Ce segment premium joue le rôle de marché d’amorçage : il permet aux opérateurs de financer leurs infrastructures, d’affiner leurs protocoles, de construire leur marque et surtout d’accumuler des données longitudinales sans attendre une prise en charge par les systèmes publics.

Mais cette première clientèle ne suffira pas à transformer la médecine préventive en marché de masse. Le véritable changement d’échelle passera par le B2B, avec les employeurs, les assureurs et les organismes de prévoyance, puis par une intégration progressive aux parcours de soins. Pour convaincre ces acteurs, les plateformes devront démontrer que leurs bilans ne se contentent pas de détecter davantage d’anomalies, mais réduisent effectivement les complications, améliorent la prise en charge et diminuent certains coûts médicaux à long terme.

Le secteur se trouve ainsi à la frontière de trois marchés. Celui du check-up premium, déjà solvable mais relativement étroit ; celui de la santé en entreprise, beaucoup plus vaste mais attentif au retour sur investissement ; et celui des systèmes de santé et des assureurs, dont l’accès dépendra de preuves cliniques et médico-économiques autrement plus exigeantes. La capacité à passer du premier au troisième déterminera la taille réelle de cette industrie.

Deux modèles s’affrontent déjà. Les acteurs intégrés, comme NEKO HEALTH, ZOĪ ou certains réseaux chinois, contrôlent leurs centres, leurs équipements et l’expérience médicale, au prix d’investissements importants. Les plateformes distribuées, comme AHEAD HEALTH, s’appuient sur les infrastructures existantes pour se déployer plus rapidement, mais doivent standardiser des partenaires qu’elles ne contrôlent pas entièrement. Entre les deux progressent des spécialistes de l’IRM, de la biologie, de la génomique ou de l’intelligence artificielle, avec la perspective d’une consolidation du marché autour de quelques plateformes capables de réunir ces différentes briques.

La bataille de la médecine préventive ne se jouera donc probablement pas sur le nombre de biomarqueurs mesurés ni sur la sophistication apparente du bilan. Elle opposera les acteurs capables de transformer une masse d’examens en décisions médicales utiles, reproductibles et suffisamment accessibles pour intéresser au-delà d’une clientèle fortunée. Faute de preuves, de standardisation et d’un modèle de financement élargi, la prévention augmentée restera un service premium. Si ces trois verrous sautent, elle pourrait devenir une nouvelle infrastructure du système de santé.