Pourquoi les champions français du quantique regardent désormais vers Seoul

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« Now is 100% Korea’s time. »

Lorsque Jensen Huang a prononcé ces mots à Seoul en juin 2026, le dirigeant de NVIDIA ne parlait pas uniquement de semi-conducteurs. Son message visait plus largement la place que la Corée du Sud entend désormais occuper dans la prochaine génération d’industries stratégiques : intelligence artificielle, informatique quantique, robotique, infrastructures numériques et Physical AI.

Pendant plusieurs décennies, la compétition technologique mondiale s’est principalement jouée autour de la recherche, des brevets, des publications scientifiques ou du financement de l’innovation. L’émergence simultanée de l’IA générative, du quantique et des systèmes autonomes déplace aujourd’hui le centre de gravité de cette compétition.

Le sujet n’est plus uniquement de savoir où une technologie est inventée mais consiste désormais à identifier les territoires capables de transformer rapidement une innovation scientifique en produit industriel, puis en avantage économique.

C’est précisément sur ce terrain que Seoul cherche aujourd’hui à se différencier.

Pasqal et Quandela racontent la même histoire.

En 2025, Pasqal, l’un des principaux acteurs européens de l’informatique quantique fondé notamment par le prix Nobel de physique Alain Aspect, signe un accord avec la ville de Seoul portant sur la création d’un centre de recherche et développement quantique représentant près de 53 millions de dollars d’investissements.

Pour l’entreprise française, l’objectif dépasse largement la seule ouverture d’un bureau local.

« Notre expansion en Corée ouvre non seulement des opportunités de collaboration avec des partenaires industriels et académiques de classe mondiale, mais positionne également stratégiquement Pasqal comme un acteur pionnier sur le marché quantique en forte croissance de l’Asie-Pacifique. », expliquait alors Wasiq Bokhari, Chairman de Pasqal.

Parallèlement à cette dynamique plus large, une autre entreprise française majeure du secteur des technologies quantiques, Quandela, a également annoncé son intention de renforcer sa présence à Séoul. Le spécialiste français de la photonique quantique prévoit de recruter plusieurs dizaines d’ingénieurs et de chercheurs spécialisés, de développer une Quantum Computing Farm (ferme de calcul quantique) et de lancer un programme de recherche conjoint avec KAIST, consacré aux technologies de communication

Les deux entreprises ne recherchent pas uniquement un marché, mais un environnement capable de connecter recherche fondamentale, talents, industrie, capital et déploiement commercial au sein d’un même écosystème.

Pourquoi Seoul attire les technologies critiques européennes.

Cette évolution explique la montée en puissance d’Invest Seoul, l’agence créée par la municipalité de Seoul afin d’attirer les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques.

Lancée en octobre 2025, Invest Seoul se présente comme la première agence dédiée à l’attractivité internationale créée par une collectivité locale coréenne. Son ambition est de faire de Seoul une plateforme mondiale capable d’accueillir les entreprises qui développent les technologies critiques de demain.

À sa tête, Jihyung Lee, President & CEO d’Invest Seoul, expert des politiques d’investissement et du commerce international, défend une vision qui dépasse largement la simple attractivité économique.

« Notre mission va au-delà de la simple promotion de la ville : nous accompagnons les entreprises internationales dans leur implantation réussie sur le marché de Séoul et dans la création de valeur durable grâce à l’innovation. », explique-t-il dans un entretien accordé à FW.MEDIA.

Pour les autorités locales, la prochaine bataille technologique mondiale se jouera moins sur la capacité à produire de la recherche que sur la capacité à accélérer le passage entre laboratoire et industrialisation.

Cette conviction s’appuie sur plusieurs atouts structurels.

La Corée du Sud dispose d’une concentration exceptionnelle d’acteurs industriels mondiaux dans les semi-conducteurs, l’électronique, la construction navale, l’automobile, la robotique et les infrastructures numériques. Cette densité industrielle permet aux entreprises technologiques de tester, déployer et industrialiser plus rapidement leurs innovations.

Dans le Startup Genome Global Startup Ecosystem Report 2025, Seoul s’est d’ailleurs classée première mondiale dans la catégorie « Knowledge Accumulation », qui mesure notamment la capacité d’un territoire à concentrer actifs scientifiques, technologiques et industriels.

L’avantage coréen : raccourcir la distance entre laboratoire et industrie.

Pendant longtemps, les grands écosystèmes technologiques se sont spécialisés.

La Silicon Valley concentrait le capital. Boston dominait certaines disciplines scientifiques. Shenzhen excellait dans la fabrication électronique. Singapour s’imposait comme porte d’entrée régionale vers l’Asie.

Seoul cherche aujourd’hui à combiner plusieurs de ces avantages simultanément.

« Seoul combine une base industrielle et semi-conducteurs parmi les plus avancées au monde avec un écosystème d’open innovation particulièrement dynamique », explique Jihyung Lee. « Seoul offre aujourd’hui l’un des environnements les plus performants au monde pour transformer des technologies de rupture en opportunités économiques concrètes. »

Pour des sociétés comme Pasqal ou Quandela, dont les technologies entrent progressivement dans une phase de commercialisation, cette proximité avec l’industrie devient un facteur de compétitivité.

L’enjeu n’est plus uniquement de construire un ordinateur quantique performant, mais d’identifier les usages industriels, les clients, les infrastructures et les partenaires capables d’accélérer l’adoption de ces technologies.

Du quantique au Physical AI.

La même logique s’observe aujourd’hui dans l’intelligence artificielle.

L’IA générative a longtemps été perçue comme une révolution logicielle. Son évolution actuelle la rapproche progressivement du monde physique : robotique, automatisation industrielle, infrastructures énergétiques, maintenance prédictive ou encore systèmes autonomes.

Cette convergence explique l’intérêt croissant d’entreprises comme Cognite pour l’écosystème coréen.

Spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, l’entreprise a récemment renforcé sa présence à Séoul et développé ses collaborations avec plusieurs grands groupes coréens. Son dirigeant décrit la Corée du Sud comme « a land of opportunity where global manufacturing leaders and cutting-edge R&D capabilities coexist ».

À mesure que l’IA se connecte aux usines, aux infrastructures et aux systèmes industriels, les territoires capables d’offrir simultanément capacités de recherche et capacités de production prennent une importance croissante.

Ce que ce mouvement dit de l’Europe.

L’Europe conserve des positions fortes dans plusieurs technologies stratégiques.

Le quantique européen figure parmi les plus avancés au monde. Les universités et laboratoires français continuent de produire une recherche de premier plan. Les entreprises européennes demeurent également présentes dans des domaines clés comme la cybersécurité, les logiciels industriels ou les infrastructures critiques.

Mais la compétition mondiale ne porte plus uniquement sur l’invention.

Elle concerne désormais la vitesse d’industrialisation.

Les décisions prises par Pasqal et Quandela illustrent cette évolution. Elles ne traduisent pas un affaiblissement de l’Europe. Elles révèlent plutôt la recherche de nouveaux relais de croissance capables d’accélérer la mise sur le marché de technologies développées sur le continent.

Dans cette perspective, Seoul ne se positionne pas comme un concurrent de l’Europe mais comme un partenaire industriel complémentaire.

Une relation franco-coréenne qui change d’échelle.

Cette dynamique intervient dans un contexte particulier.

L’année 2026 marque le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée du Sud. Dans le même temps, les coopérations entre les deux pays se multiplient autour du quantique, de l’intelligence artificielle, du spatial, du nucléaire ou encore de la transition énergétique.

Pour Invest Seoul, l’objectif est désormais d’accélérer ce mouvement.

Plus qu’un centre financier ou un simple marché asiatique, Seoul veut être perçue comme une plateforme capable d’accompagner les scale-ups européennes dans leur passage à l’échelle mondiale.

« Notre véritable indicateur de succès ne se mesure pas uniquement en chiffres », explique Jihyung Lee. « Le véritable succès, c’est lorsque les entreprises, institutions et investisseurs que nous avons accompagnés dans leur implantation à Seoul recommandent ensuite Seoul à d’autres acteurs. »

Dans les industries de rupture, la réputation d’un écosystème circule souvent plus vite que les politiques publiques elles-mêmes.

Pasqal, Quandela et désormais plusieurs acteurs de l’IA industrielle envoient aujourd’hui le même signal : dans la nouvelle économie des technologies critiques, la capacité à industrialiser rapidement devient presque aussi importante que la capacité à innover.