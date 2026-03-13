ENERGY ASPECTS met la main sur le français KAYRROS : quand les satellites deviennent les espions des marchés pétroliers

L’acquisition de la société parisienne Kayrros par le fournisseur britannique d’intelligence énergétique Energy Aspects intervient à un moment où les marchés de l’énergie traversent une période d’instabilité durable. Derrière cette opération, l’observation satellitaire s’impose progressivement comme une source d’information stratégique pour comprendre les flux énergétiques mondiaux.

Pendant des décennies, l’analyse des marchés pétroliers et gaziers s’est appuyée sur des statistiques publiques, des enquêtes industrielles et des informations communiquées par les États producteurs. Les cabinets d’analyse spécialisés ont construit leur réputation sur leur capacité à interpréter ces données, à modéliser les équilibres d’offre et de demande et à anticiper les mouvements de prix.

Mais ce modèle d’information repose en grande partie sur des données déclaratives. Dans un contexte marqué par les sanctions économiques, les rivalités géopolitiques et la fragmentation croissante des marchés énergétiques, ces informations peuvent être tardives, incomplètes ou influencées par des considérations politiques.

L’observation de la Terre depuis l’espace offre une approche différente. Grâce aux constellations de satellites et aux progrès du traitement des données, il devient possible d’observer directement certains phénomènes économiques : l’activité d’un terminal pétrolier, l’évolution des niveaux de stockage ou l’intensité d’une production industrielle.

C’est précisément dans ce domaine que Kayrros s’est fait une place au cours de la dernière décennie. L’entreprise a développé une plateforme d’analyse qui combine imagerie satellitaire, données géospatiales et modèles de machine learning pour produire des indicateurs sur l’activité énergétique mondiale. Ses outils permettent notamment d’estimer les volumes de pétrole stockés dans les grands hubs logistiques ou de détecter des émissions de méthane associées à l’exploitation d’hydrocarbures.

Ces capacités intéressent un large éventail d’acteurs : négociants en matières premières, institutions financières, entreprises énergétiques et organisations internationales. Dans un environnement de marché où l’information constitue un avantage concurrentiel décisif, la possibilité d’obtenir des signaux indépendants des déclarations officielles attire l’attention des analystes et des investisseurs.

L’intégration de Kayrros au sein d’Energy Aspects vise à rapprocher ces technologies d’observation de l’analyse économique traditionnelle des marchés énergétiques. L’entreprise britannique est connue pour ses travaux sur les équilibres mondiaux de l’offre et de la demande dans le pétrole, le gaz ou les produits raffinés. L’ajout de données géospatiales et de capacités avancées d’analyse pourrait enrichir ses modèles et accélérer la production d’informations exploitables pour ses clients.

Au-delà de cette transaction, l’usage croissant de la donnée satellitaire illustre une transformation plus large de l’économie de l’information. Les satellites, longtemps associés aux missions scientifiques ou militaires, deviennent progressivement des instruments d’observation économique.

Dans le domaine énergétique, cette évolution est particulièrement visible. Les infrastructures pétrolières et gazières, raffineries, terminaux portuaires, installations de stockage ou champs d’exploitation, produisent des signatures physiques détectables depuis l’orbite terrestre. L’analyse de ces signaux permet de produire des estimations indépendantes de l’activité énergétique mondiale.

Pour les investisseurs et les négociants en matières premières, cette information peut offrir une lecture plus rapide des dynamiques du marché. Dans certains cas, l’observation satellitaire permet d’identifier des tendances avant la publication de statistiques officielles ou de vérifier la cohérence des données communiquées par différents acteurs.

Cette évolution rapproche progressivement l’analyse énergétique de ce que certains observateurs décrivent comme une forme d’intelligence économique fondée sur la mesure directe du monde physique. Les images et les données collectées depuis l’espace ne remplacent pas l’expertise humaine, mais elles fournissent une couche d’information supplémentaire qui peut enrichir les modèles d’analyse.

L’acquisition de Kayrros par Energy Aspects reflète la convergence entre trois univers longtemps séparés : l’analyse de marché, la science des données et l’observation satellitaire. À mesure que ces technologies progressent et que les marchés de l’énergie restent exposés aux chocs géopolitiques, l’observation de la planète depuis l’espace pourrait devenir un outil de plus en plus central pour comprendre l’économie mondiale.

Fondée à Paris en 2016, Kayrros s’est spécialisée dans l’analyse avancée de données appliquée aux marchés de l’énergie, en combinant imagerie satellitaire, données géospatiales et modèles de machine learning. La société a levé 21 millions d’euros en 2018 lors d’un tour de série B, mené par Cathay Innovation, avec la participation de Index Ventures, AtlasInvest, du family office Primwest et de Korelya Capital. Ce financement faisait suite à un premier tour de 9 millions d’euros réalisé en 2017, portant le total des capitaux levés par l’entreprise à 32 millions d’euros avant son rapprochement avec Energy Aspects.

Créée en 2012 à Londres par le Dr Amrita Sen, Fredrik Fosse et Richard Bronze, Energy Aspects a levé 4,16 millions de dollars depuis sa création. Les détails de l’opération n’ont pas été dévoilés.