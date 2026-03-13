L’IA révèle un nouveau défi énergétique : HYPERSCALE POWER lève 5 millions d’euros pour réinventer les transformateurs électriques

À mesure que la puissance informatique augmente, les limites d’un équipement fondamental apparaissent, le transformateur électrique. Longtemps considéré comme une infrastructure presque invisible du système énergétique, cet équipement se retrouve aujourd’hui confronté à des contraintes inédites. L’essor des data centers dédiés à l’intelligence artificielle, la densification des racks de serveurs et l’électrification de nombreuses infrastructures industrielles placent la conversion et la distribution de l’électricité en première ligne des problématiques clés des datacenters

Dans ce contexte, une nouvelle génération d’acteurs industriels explore des architectures capables d’adapter l’infrastructure électrique aux besoins de l’économie numérique. À Zurich, la startup Hyperscale Power développe des transformateurs dits solid-state, conçus pour répondre aux exigences énergétiques des data centers, des infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques et, plus largement, des systèmes industriels de forte puissance. Son ambition consiste à repenser une technologie vieille de plus d’un siècle afin de l’adapter aux contraintes de l’ère de l’intelligence artificielle.

L’infrastructure énergétique, nouveau front de l’économie de l’IA

L’augmentation rapide des capacités de calcul transforme en profondeur l’architecture énergétique des infrastructures numériques. Les centres de données consomment désormais des volumes d’électricité sans précédent, une tendance qui devrait s’intensifier dans les prochaines années.

Les grands opérateurs du cloud, souvent désignés sous le terme d’hyperscalers, prévoient d’investir plus de 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures liées à l’intelligence artificielle d’ici 2030. Derrière ces investissements, chaque nouvelle génération de data centers nécessite des capacités électriques plus importantes et des systèmes de conversion d’énergie plus performants.

Dans ces installations, les racks de serveurs deviennent toujours plus puissants. Les infrastructures les plus récentes dépassent déjà 100 kilowatts par rack, tandis que certaines architectures envisagent à terme des racks atteignant un mégawatt, soit l’équivalent de la consommation d’un millier de foyers. À ce niveau de densité énergétique, la distribution et la conversion de l’électricité deviennent des enjeux techniques à part entière.

Une technologie essentielle mais peu renouvelée

Inventés à la fin du XIXᵉ siècle, les transformateurs électriques permettent d’adapter les niveaux de tension afin d’acheminer l’électricité depuis les réseaux haute tension vers les installations industrielles et informatiques.

Cette technologie repose encore largement sur des transformateurs à noyau de fer, réputés pour leur robustesse et leur fiabilité. Mais dans les environnements numériques contemporains, leurs caractéristiques commencent à montrer leurs limites. Leur taille et leur poids peuvent devenir contraignants dans des installations où chaque mètre carré est optimisé. Leur efficacité énergétique, bien que élevée, reste perfectible. Surtout, ces systèmes ont été conçus pour des flux électriques relativement stables, alors que les infrastructures numériques modernes fonctionnent avec des charges beaucoup plus dynamiques.

À mesure que les data centers gagnent en densité, il n’est pas rare que les infrastructures électriques occupent un volume comparable, voire supérieur, à celui des équipements informatiques qu’elles alimentent.

Une nouvelle génération de transformateurs

Face à ces contraintes, une nouvelle approche technologique suscite l’intérêt des industriels et des investisseurs : les solid-state transformers.

Contrairement aux transformateurs conventionnels, ces systèmes reposent sur de l’électronique de puissance et sur l’utilisation de semi-conducteurs capables de convertir l’électricité à haute fréquence. Cette architecture permet de réduire considérablement la taille et le poids des équipements tout en améliorant leur efficacité énergétique.

Les transformateurs développés par Hyperscale Power atteignent ainsi une efficacité de conversion d’environ 98,5 %, tout en adoptant une architecture nettement plus compacte que celle des systèmes traditionnels. Ces caractéristiques ouvrent la voie à une gestion plus flexible de la puissance électrique dans les infrastructures numériques.

Au-delà du gain d’efficacité, ces transformateurs permettent une gestion plus dynamique des flux énergétiques. Ils peuvent faciliter l’intégration de nouvelles architectures électriques dans les data centers, notamment celles qui reposent sur le courant continu, et améliorer l’interconnexion avec les sources d’énergie renouvelable ou les systèmes de stockage.

Une innovation portée par une nouvelle dynamique industrielle

L’intérêt pour les solid-state transformers s’inscrit dans une transformation plus large du système énergétique. L’essor de l’intelligence artificielle, l’électrification rapide des transports, l’intégration croissante des énergies renouvelables et la modernisation des réseaux électriques créent une demande accrue pour des systèmes capables de convertir et de distribuer l’électricité de manière plus flexible.

Dans ce contexte, plusieurs startups et industriels explorent de nouvelles architectures de conversion électrique. Selon des estimations du secteur, les entreprises travaillant sur les solid-state transformers ont déjà levé plus de 330 millions de dollars.

Une deeptech issue de l’écosystème suisse

Fondée en 2025 à Zurich par Daniel Rothmund et Sami Pettersson, deux spécialistes de l’électronique de puissance, Hyperscale Powerdéveloppe des transformateurs solid-state destinés aux data centers, aux infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques et aux installations énergétiques de grande puissance.

L’entreprise s’appuie sur l’écosystème d’ingénierie suisse et sur la proximité de l’ETH Zurich, l’un des principaux centres européens de recherche en technologies électriques et en électronique de puissance.

Hyperscale Power annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros en Seed, un tour de table co-mené par World Fund et Vsquared Ventures. Ce financement doit permettre à la jeune entreprise de structurer ses premières infrastructures de recherche, d’ouvrir un laboratoire à Zurich et d’accélérer le développement de prototypes de ses transformateurs solid-state.