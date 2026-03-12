Spin-out de OWKIN, WAIV veut industrialiser les tests d’oncologie par IA après une levée d’environ 30 millions d’euros

L’intelligence artificielle s’installe progressivement dans l’un des domaines les plus complexes de la médecine moderne, à savoir le diagnostic et la stratification des cancers. La start-up parisienne Waiv annonce son lancement officiel accompagné d’une levée de 33 millions de dollars, soit environ 30 millions d’euros, afin d’accélérer le développement et le déploiement de ses tests d’oncologie de précision fondés sur l’intelligence artificielle.

Issue de la division diagnostic de Owkin, l’entreprise veut transformer la manière dont les cliniciens analysent les cancers et orientent les traitements. Son objectif consiste à industrialiser une nouvelle génération de tests capables d’exploiter simultanément des données de pathologie numérique, des données cliniques et des informations biologiques afin d’identifier les traitements les plus adaptés à chaque patient.

Cette approche s’inscrit dans l’essor de la médecine dite de précision, où le choix thérapeutique ne repose plus sur un biomarqueur isolé mais sur l’analyse de multiples signaux biologiques et cliniques. Dans ce contexte, la capacité à interpréter ces volumes de données devient déterminante, dépassant les méthodes diagnostiques traditionnelles.

Transformer les lames de pathologie en données exploitables

Le cœur technologique de Waiv repose sur l’analyse par intelligence artificielle des lames de pathologie numérisées, un domaine en pleine expansion appelé pathologie numérique. Ces lames, historiquement analysées au microscope par les pathologistes, peuvent désormais être scannées et interprétées par des modèles d’apprentissage automatique capables de détecter des signatures biologiques invisibles à l’œil humain.

Les tests développés par la société permettent ainsi de prédire la réponse à certains traitements, d’identifier des biomarqueurs et d’améliorer la stratification des patients. Parmi les produits déjà déployés figurent notamment RlapsRisk BC, MSIntuit Suite ou encore BRCAura BC, dédiés notamment au cancer du sein.

En s’appuyant sur des données issues des pratiques cliniques courantes, la technologie vise à simplifier les parcours diagnostiques et à réduire le recours à certains examens complémentaires, tout en accélérant la prise de décision thérapeutique.

Pour soutenir ces développements, Waiv s’appuie notamment sur le consortium PortrAIt, un réseau européen de données en médecine de précision, ainsi que sur une plateforme technologique intégrant modèles propriétaires et analyses multimodales. L’entreprise propose également Destra, une plateforme interopérable de pathologie numérique permettant aux laboratoires et aux pathologistes d’accéder directement aux tests au sein de leurs outils de travail existants.

Un marché en forte accélération

L’initiative de Waiv intervient dans un contexte où l’intelligence artificielle transforme progressivement le diagnostic oncologique. L’analyse automatisée d’images histologiques est aujourd’hui considérée comme l’un des champs d’application les plus prometteurs de l’IA médicale.

À l’échelle mondiale, plusieurs entreprises se disputent ce marché émergent.

Aux États-Unis, PathAI s’est imposée comme l’un des pionniers du secteur. Fondée en 2016, la société développe des modèles d’intelligence artificielle capables d’analyser des tissus tumoraux afin d’améliorer le diagnostic et d’optimiser les essais cliniques pour les laboratoires pharmaceutiques.

Autre acteur majeur, Tempus a construit une plateforme combinant données cliniques, génomiques et analyses par IA pour guider les décisions thérapeutiques en oncologie. L’entreprise américaine s’appuie sur l’un des plus vastes ensembles de données cliniques et moléculaires du secteur.

En Europe, Ibex Medical Analytics fait figure de référence dans l’analyse automatisée des lames de pathologie, avec des solutions déjà déployées dans plusieurs hôpitaux pour détecter différents types de cancers.

Dans cet environnement concurrentiel, la différenciation repose largement sur la qualité des données, la validation clinique des modèles et la capacité à intégrer ces outils dans les flux de travail hospitaliers.

Une stratégie au croisement du diagnostic et de la recherche pharmaceutique

Au-delà de l’usage clinique, Waiv développe également des collaborations avec l’industrie pharmaceutique afin d’identifier de nouveaux biomarqueurs et d’améliorer la sélection des patients dans les essais cliniques. L’entreprise travaille notamment avec Merck & Co. pour identifier, grâce à l’intelligence artificielle, des biomarqueurs MSI dans le cancer colorectal.

Cette double approche, diagnostic clinique et recherche pharmaceutique, constitue l’un des modèles économiques privilégiés dans le secteur de l’IA médicale. Les technologies développées peuvent à la fois guider les traitements en pratique clinique et accélérer le développement de nouveaux médicaments.

Une spin-out portée par une nouvelle génération de chercheurs entrepreneurs

Waiv est dirigée par Meriem Sefta, polytechnicienne et diplômée du MIT, passée par l’Institut Curie et ancienne Chief Diagnostic Officer chez Owkin. L’entreprise capitalise sur plus d’une décennie de recherche en intelligence artificielle appliquée à l’oncologie.

Selon la dirigeante, « la médecine de précision ne fonctionne que si les patients sont orientés avec certitude vers le traitement qui leur convient le mieux », soulignant la complexité actuelle des décisions thérapeutiques en oncologie.

Une levée de fonds pour accélérer l’expansion internationale

Pour soutenir son développement, Waiv annonce une levée de 33 millions de dollars, soit environ 30 millions d’euros, menée par OTB Ventures et Alpha Intelligence Capital, avec la participation de Serena Data Ventures, Karista et Sista Fund.

Ces financements permettront d’élargir le portefeuille de tests de grade clinique, de renforcer les collaborations avec l’industrie pharmaceutique et d’accélérer l’expansion internationale de la société.

Alors que les volumes de données médicales continuent de croître et que de nouvelles thérapies ciblées apparaissent, les outils d’intelligence artificielle capables d’analyser ces informations deviennent progressivement une composante centrale de la médecine de précision. Dans cette course mondiale à l’IA diagnostique, Waiv entend désormais s’imposer comme l’un des acteurs européens capables de transformer ces technologies en solutions cliniques déployables à grande échelle.